विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: छठे दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप नवीन शर्मा 29 Sep 2019, 18:41 IST

अलूर स्टेडियम, बेंगलुरु विजय हजारे ट्रॉफी में गुरुवार को सोलह टीमों के बीच आठ मैच होने थे लेकिन बारिश ने पांच मैचों में खलल डाला और ये मैच रद्द घोषित हुए। ग्रुप ए के तीन मैचों में छत्तीसगढ़, गोवा और केरल ने क्रमशः आंध्रा, हैदराबाद और झारखण्ड को हराया। बाकी पांच मैचों में ग्रुप बी के तीन और प्लेट ग्रुप के दो मैच बारिश का शिकार हो गए। छठे दिन हुए मैचों का संक्षिप्त हाल नीचे दिया गया है। ग्रुप ए छत्तीसगढ़ vs आंध्रा अलूर में खेले गए इस मैच में छत्तीसगढ़ ने आंध्रा को 56 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए, आंध्रा की टीम जवाब में खेलते हुए 212 रन बनाकर आउट हो गई। केरल vs हैदराबाद केरल की टीम ने इस मैच में 62 रन से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी कर केरल ने 9 विकेट पर 227 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम 165 रन बनाकर आउट हो गई। आसिफ ने केरल के लिए चार विकेट झटके। गोवा vs झारखंड गोवा ने झारखण्ड को 42 रन से हरा दिया। गोवा ने आठ विकेट पर 266 रन बनाए, आदित्य कौशिक ने 117 रन बनाए। झारखण्ड के राहुल शुक्ला ने 6 विकेट चटकाए। जवाब में झारखण्ड की टीम 214 रन पर आउट हो गई। ग्रुप बी इस ग्रुप में छह टीमों के बीच तीन मुकाबले होने थे। सभी बड़ौदा में थे और बारिश की भेंट चढ़ गए। बड़ौदा-पंजाब, हरियाणा-उत्तर प्रदेश और हिमाचल-महाराष्ट्र के मुकाबले बिना गेंद फेंके रद्द करने पड़े। बारिश बड़ौदा में हो रहे मैचों में काफी ज्यादा खलल डाल रही है। प्लेट ग्रुप ग्रुप बी की तरह प्लेट ग्रुप की टीमों के साथ हुआ। इस ग्रुप की चार टीमों के बीच 2 मैच होने थे लेकिन बारिश की वजह से दोनों ही मैच रद्द हो गए। लगातार देहरादून में इस तरह हो रहा है और बारिश से मैचों पर असर पड़ रहा है। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

