WAS vs NOR Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के T20 Blast मैच के लिए - 18 जुलाई, 2021

T20 Blast 2021 (इंग्लैंड) के नॉर्थ ग्रुप में Warwickshire (WAS) का मुकाबला 18 जुलाई को Northamptonshire (NOR) के खिलाफ होने वाला है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेला जाएगा।

Warwickshire ने T20 Blast में अभी तक 13 मैचों में से 6 जीते हैं और 13 अंकों के साथ वो अंक तालिका में पाचंवें स्थान पर हैं। दूसरी तरफ Northamptonshire ने अभी तक 13 में से 4 मैच जीते हैं और 10 अंकों के साथ वो अंक तालिका में आखिरी स्थान पर हैं।

T20 Blast (WAS vs NOR) के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

Warwickshire

एड पोलक, एडम होसे, विल रोड्स, सैम हेन, काइल मेयर्स, रॉबर्ट येट्स, कार्लोस ब्रेथवेट, माइकल बर्गेस, डैनी ब्रिग्स, क्रेग माइल्स और जेक लिनटॉट।

Northamptonshire

बेन करन, रिकार्डो वैसकॉन्सेलस, जोश कॉब, रॉब केओघ, मोहम्मद नबी, सैफ जैब, वेन पार्नेल, टॉम टेलर, ग्रीम वाइट, ब्रैंडन ग्लोवर और फ्रेडी हेलड्रिच।

मैच डिटेल

मैच - Warwickshire vs Northamptonshire, नॉर्थ ग्रुप

तारीख - 18 जुलाई 2021, 7 PM IST

स्थान - एजबेस्टन, बर्मिंघम

पिच रिपोर्ट

एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में शुरूआत में बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन मैच में गेंदबाजों का ही बोलबाला रह सकता है। इसी वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी ही करना पसंद करेगी।

T20 Blast Dream11 Fantasy Suggestions (WAS vs NOR)

Fantasy Suggestion #1: रिकार्डो वैसकॉन्सेलस, सैम हेन, रॉब केओघ, एड पोलक, जोश कॉब, कार्लेस ब्रेथवेट, विल रोड्स, क्रेग माइल्स, ग्रीम वाइट, डैनी ब्रिग्स, टॉम टेलर।

कप्तान - कार्लोस ब्रेथवेट, उपकप्तान - विल रोड्स

Fantasy Suggestion #2: रिकार्डो वैसकॉन्सेलस, सैम हेन, रॉब केओघ, एड पोलक, जोश कॉब, मोहम्मद नबी, विल रोड्स, क्रेग माइल्स, ग्रीम वाइट, डैनी ब्रिग्स, ग्रीम वाइट।

कप्तान - सैम हेन, उपकप्तान - मोहम्मद नबी

Edited by Narender