WI vs IND: भारत ने वेस्टइंडीज महिला टीम को तीसरे वनडे में 6 विकेट से हराया, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 07 Nov 2019, 10:17 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीरीज जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ने एंटिगा में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला टीम को 6 विकेट से हराया और सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। वेस्टइंडीज टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 194 रनों पर ऑलआउट हो गईं, जिसे भारतीय टीम ने 43वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच और स्टेफनी टेलर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले वेस्टइंडीज टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि उनकी शुरुआत बेहद खराब रहीं और उनकी आधी टीम 84 के स्कोर तक पवेलियन लौट गई थीं। यहां से विंडीड टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर (79) और स्टेसी-एन किंग (38) ने मिलकर 96 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को संभालने का प्रयास किया। हालांकि 180 के स्कोर भारतीय टीम ने स्टेफनी को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा और इसके बाद 14 रनों के अंदर विंडीज की पारी को समेट दिया। विंडीज टीम की तीन खिलाड़ी ही दहाई का आंकड़ा पार कर पाईं। भारत के लिए झूलन गोस्वामी और पूनम यादव ने 2-2 विकेट लिए, शिखा पांडे, राजेश्वरी गायकवाड और दीप्ति शर्मा ने एक-एक विकेट लिया। 195 रनों का पीछा करने उतरीं भारतीय टीम को स्मृति मंधाना (74) और जेमाइम रॉड्रिगज (69) ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की। दोनों ही ओपनर्स ने अपने अर्धशतक पूरा किए, इस बीच वापसी करने वालीं स्मृति मंधाना ने वनडे में अपने 2000 रन पूरे किए। मंधाना ने यह कारनामा सिर्फ 51 पारियों में किया और मिताली राज (58) का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वालीं भारतीय खिलाड़ी बनीं। इसके अलावा सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वालीं वो विश्व की तीसरी खिलाड़ी भी बनी हैं। दोनों सलामी बल्लेबाज के आउट होने के बाद कप्तान मिताली राज (20) और पूनम राउत (20) ने 40 रन जोड़े और टीम को जीत के करीब लेकर गए, लेकिन विंडीज टीम ने 190 के स्कोर पर दोनों को आउट करते हुए अपनी हार को टालने का प्रयास किया। अंत में हरमनप्रीत कौर (0*) और दीप्ति शर्मा (4*) ने नाबाद रहते हुए टीम को 43वें ओवर में जीत दिलाई। आपको बता दें कि विंडीज टीम ने पहला वनडे जीता था, तो भारतीय टीम ने दूसरे और तीसरे मैच में जीत हासिल करते हुए सीरीज पर कब्जा किया। संक्षिप्त स्कोर: वेस्टइंडीज: 194 भारत: 195-4 Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं।

Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...