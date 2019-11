Hindi Cricket News: भारतीय महिला टीम ने तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया, सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त

Hindi Cricket News: भारतीय महिला टीम ने तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया, सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 15 Nov 2019, 11:11 IST SHARE

Photo: Windies Twitter भारतीय महिला टीम ने प्रोविडेंस, गयाना में खेले गए तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया और पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में सिर्फ 59/9 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 17वें ओवर में तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। जेमिमा रॉड्रिग्स को 4 0 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। टॉस जीतकर मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन सिर्फ दो बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सकीं। भारत की तरफ से राधा यादव ने सिर्फ 6 देकर दो विकेट लिए। उनके अलावा दीप्ति शर्मा ने भी दो विकेट लिए। अनुजा पाटिल, पूजा वस्त्रकर, पूनम यादव और कप्तान हरमनप्रीत कौर को एक-एक सफलता हाथ लगी। छोटे लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत भी खराब रही और शैफाली वर्मा खाता खोले बिना एवं स्मृति मंधाना सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुई। हालाँकि जेमिमा ने 51 गेंदों में 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और 20 गेंद शेष रहते टीम को जीत दिला दी। हरमनप्रीत कौर ने 7 रन बनाये, वहीं दीप्ति शर्मा ने नाबाद 7 रनों का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से हेली मैथ्यूज ने दो और एफी फ्लेचर ने एक विकेट लिया। दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा मैच 17 नवंबर और पांचवां मैच 20 नवंबर को गयाना में ही खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम ने पहले टी20 में 84 रन और दूसरे टी20 में 10 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की थी। संक्षिप्त स्कोरकार्ड: वेस्टइंडीज: 59/9 (चिडियन नेशन 11, चिसेल हेनरी 11, राधा यादव 2/6, दीप्ति शर्मा 2/12) भारत: 60/3 (जेमिमा रॉड्रिग्स 40*, हेली मैथ्यूज 2/7)

Hindi Cricket News

