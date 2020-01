Womens T20 Challenger Trophy: इंडिया बी ने इंडिया ए को 35 रन से हराया सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 07, 2020

Jan 07, 2020 IST SHARE

स्मृति मंधाना ने अच्छी पारी खेली कटक में खेले जा रहे वुमेंस टी20 चैलेंजर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले में स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली इंडिया बी ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली इंडिया ए को 35 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए इंडिया बी ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 139 रन बनाए, जवाब में इंडिया ए की टीम 7 विकेट खोकर 104 रन ही बना सकी। इससे पहले इंडिया बी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही। स्मृति मंधाना और वेल्लास्वामी वनीथा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 6.4 ओवरों में 58 रन बनाए। मंधाना ने 25 गेंद पर 34 और वनीथा ने 29 गेंद पर 30 रन बनाए। मध्यक्रम में जेमिमा रॉडिग्र्स ने 27 गेंद पर 20 और ऋचा घोष ने 17 गेंद पर 22 रनों की पारी खेली। इंडिया ए की तरफ से स्नेह राना ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 65 रन तक टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए। प्रिया पूनिया (34 रन, 33 गेंद) और दीप्ति शर्मा (33 रन*, 32 गेंद) को छोड़कर कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। कप्तान हरमनप्रीत कौर सिर्फ 6 रन ही बना सकी। इंडिया ए की ये लगातार दूसरी हार है। वहीं इंडिया बी ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। संक्षिप्त स्कोर इंडिया बी: 139/4 इंडिया ए: 104/7 Advertisement

