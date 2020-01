Womens T20 Challenger Trophy: इंडिया सी ने इंडिया बी को फाइनल में हराकर जीता खिताब सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 10, 2020

Jan 10, 2020 IST SHARE

शेफाली वर्मा ने खेली धुआंधार पारी (Photo-BCCI) कटक में खेले गए वुमेंस टी20 चैलेंजर का खिताब इंडिया सी ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने इंडिया बी की टीम को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली इंडिया बी ने निर्धारित 20 ओवरो में 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। वेदा कृष्णमूर्ति की अगुवाई वाली इंडिया सी ने इस लक्ष्य को महज 15.2 ओवर में ही 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। 15 वर्षीय शेफाली वर्मा ने नाबाद 89 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को एक जबरदस्त जीत दिला दी। इससे पहले इंडिया बी की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत काफी खराब रही और 57 रन तक 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गईं। स्मृति मंधाना खुद केवल 3 रन ही बना सकीं। एक और दिग्गज बल्लेबाज जेमिमा रॉडिग्र्स 10 रन बनाकर आउट हुईं। निचले क्रम में पूजा वास्त्रकर ने सिर्फ 22 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 43 रनों की पारी खेल टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इंडिया सी की तरफ से गेंदबाजी में मनाली दक्षिणी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए। ये भी पढ़ें: 4 बल्लेबाज जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगा सकते हैं लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया सी की शुरुआत काफी शानदार रही। शेफाली वर्मा और माधुरी मेहता की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की। माधुरी 20 रन बनाकर आउट हुईं और कप्तान वेदा कृष्णमूर्ति ने 15 रन बनाए। लेकिन शेफाली वर्मा ने सिर्फ 48 गेंद पर 15 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को आसानी से लक्ष्य तक पहुंचा दिया। संक्षिप्त स्कोर इंडिया बी: 131/6 इंडिया सी: 135/2 Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...