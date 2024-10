Yuzvendra Chahal Social Media Post: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। चहल टीम इंडिया से भले ही दूर चल रहे हों लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। युजवेंद्र चहल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं, युजी अपनी पत्नी धनश्री वर्मा से कितना प्यार करते हैं यह किसी से छिपा हुआ नहींं है। यहां तक कि चहल सोशल मीडिया पर भी धनश्री के लिए प्यार जताते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि युजवेंद्र चहल की स्पेशल पोस्ट पर धनश्री कोई रिएक्ट नहीं करती हैं।

यहां तक कि युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा के बर्थडे पर अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर खास पोस्ट शेयर की थी, लेकिन धनश्री वर्मा ने उस पर भी मामूली सा रिएक्ट कर पोस्ट को लाइक कर दिया था। धनश्री का यह तरीका फैंस को भी नहीं पसंद आया था। फैंस ने यूजी की पोस्ट पर कमेंट कर धनश्री के इस तरीके पर नाराजगी जाहिर की थी। इसी कड़ी में युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। लेकिन धनश्री वर्मा ने इस पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया।

युजवेंद्र चहल ने शेयर की इंस्टाग्राम पोस्ट

युजवेंद्र चहल ने शुक्रवार शाम अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है। चहल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी दो तस्वीरें साझा की है। इन तस्वीरों में युजी बीच पर बैठे हुए हैं और सनसेट के साथ पोज दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि Call me on my shellphone मुझे मेरे सेलफोन पर कॉल करें (आगे सूर्य की इमोजी बनाई है)। चहल अपने कैप्शन से किसको इशारा कर रहे हैं यह तो वही जान सकते हैं।

युजवेंद्र चहल की पोस्ट पर क्रिश गेल का रिप्लाई (photo credit: instagram/yuzi_chahal23)

फैंस चहल की इस पोस्ट पर तरह- तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने यूजी को टैग करते हुए पोस्ट पर कमेंट कर लिखा कि Hello no answer too much sand in that phone।। लेकिन धनश्री वर्मा ने युजी की पोस्ट पर कोई कमेंट नहीं किया। जबकि यूजी धनश्री की हर पोस्ट पर लाइक और कमेंट करते हैं।

