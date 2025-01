Yuzvendra Chahal cryptic instagram story: सोशल मीडिया पर इस वक्त भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ धनश्री वर्मा के बारे में ही बात हो रही है। दोनों की शादीशुदा लाइफ सुर्खियों में बनी हुई है। बीते शनिवार को धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। चहल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से धनश्री वर्मा की सभी तस्वीरों को भी हाईड कर दिया है। वहीं तलाक की खबरों के बीच युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर क्रिप्टिक स्टोरी शेयर की है, आपको बताते हैं चहल की इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में।

युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने बीते रविवार के बाद मंगलवार की दोपहर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है, या यूं कहे कि उन्होंने इस स्टोरी पर अपने मन के भाव को लिखा है। युजवेंद्र चहल ने जो स्टोरी शेयर की है, उस पर अंग्रेजी में लिखा है कि Silence is a profound melody, for those who can hear it above all the noise, जिसका हिंदी में आशय है कि मौन एक गहन संगीत है जो इसे शोर से ऊपर सुन सकते हैं।

युजवेंद्र चहल ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/yuzi_chahal23)

तलाक की खबरोंं के बाद, युजवेंद्र चहल दो बार अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर स्टोरी शेयर कर चुके हैं। वहीं धनश्री वर्मा इस मामले पर बिल्कुल शांत हैं उन्होंने अभी तक अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ना ही कोई पोस्ट शेयर की है और ना ही कोई स्टोरी। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि धनश्री वर्मा के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है।

हालांकि फैंस इस तलाक के लिए पूरी तरह धनश्री वर्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्हें खरी- खोटी सुना रहे हैं। यहां तक कुछ फैंस का कहना है कि धनश्री को अनफॉलो कर दों, क्योंकि उनकी पहचान युजवेंद्र चहल से ही है। ऐसे में अगर धनश्री, चहल को तलाक दे देती हैं तो निश्चित रूप से उन्हें काफी ज्यादा फैंस की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।

