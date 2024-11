Fan slams Dhanashree Verma for staying away from Yuzvendra Chahal: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आती रहती हैं। चर्चा होती है कि दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है और काफी समय से इन्हें एकसाथ देखा भी नहीं गया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले धनश्री वर्मा का बर्थडे था, इस खास मौके पर युजवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बहुत ही प्यार भरे अंदाज में विश किया था, वहीं उस पोस्ट पर धनश्री वर्मा का नॉर्मल सा रिप्लाई देखने को मिला था।

युजी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अक्सर ही धनश्री के लिए प्यार जताते रहते हैं, लेकिन धनश्री की तरफ से ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। यह बात चहल के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो धनश्री को खरी-खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही कुछ धनश्री की हालिया पोस्ट पर देखने को मिला। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला।

यूजर ने धनश्री पर निकाली भड़ास

धनश्री वर्मा ने सोमवार शाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें काफी तस्वीरें और कुछ वीडियो भी हैं। धनश्री इन तस्वीरों में स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखती हुई नजर आ रही हैं। वहीं उन्होंने खाने की तारीफ करते हुए पोस्ट के कैप्शन पर लिखा कि Always knew there was a south flavour in me Food connects and how। फैंस धनश्री के पोस्ट पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। कोई धनश्री की खूबसूरती का तारीफ कर रहा है तो कोई उनसे खाने की थाली के बारे में पूछ रहा है।

वहीं धनश्री के साथ यूजी को ना देखकर फैंस का गुस्सा हमेशा ही निकलता रहता है। एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट कर लिखा कि क्या फायदा शादी करके जब पति से दूर ही रहना है तो। ऐसा पहली बार नहीं है जब धनश्री को चहल से दूर रहने के लिए टारगेट किया गया हो। फैंस हमेशा ही धनश्री और युजवेंद्र को एक साथ देखना पसंद करते है। यह बात वे कई बार धनश्री के पोस्ट के कमेंट बॉक्स में बोल चुके हैं।

धनश्री के पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर ने किया कमेंट (photo credit: instagram/dhanashree9)

