Fancy Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश और आकर्षक नाम रखना सभी को पसंद है। कुछ प्लेयर हर कुछ दिनों में नाम रखना चाहते हैं और वो अलग-अलग विकल्पों की तलाश में होते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 फेंसी नाम के बारे में बात करेंगे, जिन्हें Free Fire MAX में IGN के तौर पर उपयोग कर सकते हैं।
100 फेंसी नाम जिन्हें Free Fire MAX में IGN के रूप में उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:
1. HuNg®¥ K¡LL€r
2. 《☆╰‿╯(angel)¤》
3. ★◤⪨٭ڃٿٿڀڀڀٿٿٿ§©ơ®pǐƍƞϡ ★
4. BlªçkWørlđ
5. 今 ＷᎪᎡᎡᏆOᎡ - ㉺
6. •?((¯°·._.•𝐇𝕪ⒹяΔ -=😈 –
7. 巛₦ł₦ℑ₳±◥
8. ꧁༺PRO♪GAMING¹²³⁴༻꧂
9. [ExS] ★εφµαℓเƶε૨★
10. *•.¸♡♛Ƀɍøꝁɇn ĦɇȺɍŧ💔♛❣
11. ᴳᵒᵈ×ºやaղditº×
12. ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØȚ
13. 坔ŴÃŘŇĮŇĞ™ 坔
14. ༄ᶦᶰᵈ᭄Å℟ḾϒᏰÖẎ࿐
15. ꧁༒PRÍÑÇÉ༒꧂
16. vÉnom ツ Reaper
17. ꧁☬⋆BËåşȚ⋆☬꧂
18. ◥꧁ད₭ÍḼḼɆ℟༒GÏ℟Ḽཌ꧂◤
19. ꧁༒ÅŞÄŠŞÏŅŞBŁĂČĶ༒꧂
20. ꧁•°QŪÈĘÑ°•꧂
21. DÀRK戈SÓÛL
22. ➢ŦﺂℜۼJŰŇÎÕŘ➫Ŧﺂℜۼ
23. Marshmallow×፝֟͜×
24. ❖Mʀ᭄Ƚ︎ÙçҜყᴮᵒˢˢ
25. LÛÇÎFËR
26. RØÝAŁ々LEGEND
27. ꧁★Cᴿᴬᶻᵞßoy★꧂
28. ッ•Sáđ °ɢɪʀʟ•ッ
29. ꧁༒☬✞😈VîLLãñ😈✞☬༒ ꧂
30. GãñgMástêr
31. •Shådøws•
32. Çhøcølàtè
33. ιи¢яє∂ιвℓє
34. °꧁ᖫ«®Ð€MØN¥Ø®»꧂ﾂ°
35. ▄︻デ©O®O₦₳ ═━一
36. .°Dark°.Ghost°,.¬
37. $N1₽E®
38. ★°ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ★࿐
39. ☞༒´༎ຶMR. VANSH༎ຶ༒☜
40. Str€€t ¶oy
41. ꧁ ×•{ÀÇÉ}•×꧂
42. 彡๛G•Â•₦•G•$•Ť•Â•Ř๛彡
43. 亗R͜͡Ø¥ÄŁ亗ŞKËLÈTØN
44. ꧁༒☬☠Èrròr☠︎☬༒꧂
45. ღPŘĮŇÇÊŞŠღ
46. ᗫÌ₳βŁØ
47. Ð•Ē•M•Ø•Ŋ
48. ꧁☆☬RÁGÑÄRÔK☬☆꧂
49. ÇØČÖ
50. VıÞər
51. ֆɨʟɛռcer
52. Ⲙagiᄃ
53. M𝖊n†aℓ
54. 丹jⱥx
55. ℭ℟Åℤ¥◤
56. 𝕱orτ𝕦ήe
57. 𝓜𝓮𝓽𝓪𝓵🎼
58. ₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂
59. ¥₮༒ɢօɖ༒
60. ㄥØℜĐ
61. Ð€MØN
62. H ¥ Đ R A
63. ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
64. ᎶΔŁΔЖ¥
65. ₦ ł ₦ J A
66. ꧁§€v£n꧂
67. ÐÁ®K🖤
68. ӇƳƤЄƦ༒
69. ƬƦΘレL
70. ĞhÒ§Ţ
71. ✯MƦ. ƤЄƦƑЄƇƬ̴✯
72. ℳΑSƬⒺƦ
73. ℜѺƔคŁ
74. 🐼Ƥคภdค🐼
75. ☬ƤђøєηᎥx☬
76. ΩΣΞᏳΔ
77. 𝕯ⱥɍ𝓚️
78. 𝓐ȵℊɇℒ
79. 𐍉ϻήΐp𐍉†eήt
80. A††êñ†ïðñ
81. To𝖗nⱥdo
82. ƧภiƤeя
83. ▄︻Gunner═━
84. Rҽnҽgade
85. Ɗrⱥgoภ🐉
86. $Ḽ@¥℥℟
87. §cơrpǐoƞ
88. やhântøm
89. ⚡ᴳᵒᵈ
90. QÙÊĚÑ
91. §avağë
92. Mสniสc
93. Mighτψ
94. $torϻ
95. ∀ñg𝖗y
96. C͢͢͢øˡˡa†eraˡ
97. ｙａｋｕｚａ
98. FⱥtⱥL
99. 乃@dger
100. Pรych𝓮
Free Fire MAX में नेम चेंज कार्ड या 390 डायमंड्स से नाम बदल सकते हैं।
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