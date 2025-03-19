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100 फेंसी नाम जिन्हें Free Fire MAX में IGN के रूप में उपयोग कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Mar 19, 2025 14:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Fancy Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश और आकर्षक नाम रखना सभी को पसंद है। कुछ प्लेयर हर कुछ दिनों में नाम रखना चाहते हैं और वो अलग-अलग विकल्पों की तलाश में होते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 फेंसी नाम के बारे में बात करेंगे, जिन्हें Free Fire MAX में IGN के तौर पर उपयोग कर सकते हैं।

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100 फेंसी नाम जिन्हें Free Fire MAX में IGN के रूप में उपयोग कर सकते हैं

आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:

1. HuNg®¥ K¡LL€r

2. 《☆╰‿╯(angel)¤》

3. ★◤⪨٭ڃٿٿڀڀڀٿٿٿ§©ơ®pǐƍƞϡ ★

4. BlªçkWørlđ

5. 今­­ ＷᎪᎡᎡᏆOᎡ - ㉺

6. •?((¯°·._.•𝐇𝕪ⒹяΔ -=😈 –

7. 巛₦ł₦ℑ₳±◥

8. ꧁༺PRO♪GAMING¹²³⁴༻꧂

9. [ExS] ★εφµαℓเƶε૨★

10. *•.¸♡♛Ƀɍøꝁɇn ĦɇȺɍŧ💔♛❣

11. ᴳᵒᵈ×ºやaղditº×

12. ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØȚ

13. 坔ŴÃŘŇĮŇĞ™ 坔

14. ༄ᶦᶰᵈ᭄۝Å℟ḾϒᏰÖẎ࿐

15. ꧁༒PRÍÑÇÉ༒꧂

16. vÉnom ツ Reaper

17. ꧁☬⋆BËåşȚ⋆☬꧂

18. ◥꧁ད₭ÍḼḼɆ℟༒GÏ℟Ḽཌ꧂◤

19. ꧁༒ÅŞÄŠŞÏŅŞBŁĂČĶ༒꧂

20. ꧁•°QŪÈĘÑ°•꧂

21. DÀRK戈SÓÛL

22. ➢ŦﺂℜۼJŰŇÎÕŘ➫Ŧﺂℜۼ

23. Marshmallow×፝֟͜×

24. ❖Mʀ᭄Ƚ︎ÙçҜყᴮᵒˢˢ

25. LÛÇÎFËR

26. RØÝAŁ々LEGEND

27. ꧁★Cᴿᴬᶻᵞßoy★꧂

28. ッ•Sáđ °ɢɪʀʟ•ッ

29. ꧁༒☬✞😈VîLLãñ😈✞☬༒ ꧂

30. GãñgMástêr

31. •Shådøws•

32. Çhøcølàtè

33. ιи¢яє∂ιвℓє

34. °꧁ᖫ«®Ð€MØN¥Ø®»꧂ﾂ°

35. ▄︻デ©O®O₦₳ ═━一

36. .°Dark°.Ghost°,.¬

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37. $N1₽E®

38. ★°ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ★࿐

39. ☞༒´༎ຶMR. ۝ VANSH༎ຶ༒☜

40. Str€€t ¶oy

41. ꧁ ×•{ÀÇÉ}•×꧂

42. 彡๛G•Â•₦•G•$•Ť•Â•Ř๛彡

43. 亗R͜͡Ø¥ÄŁ亗ŞKËLÈTØN

44. ꧁༒☬☠Èrròr☠︎☬༒꧂

45. ღPŘĮŇÇÊŞŠღ

46. ᗫÌ₳βŁØ

47. Ð•Ē•M•Ø•Ŋ

48. ꧁☆☬RÁGÑÄRÔK☬☆꧂

49. ÇØČÖ

50. VıÞər

51. ֆɨʟɛռcer

52. Ⲙagiᄃ

53. M𝖊n†aℓ

54. 丹jⱥx

55. ℭ℟Åℤ¥◤

56. 𝕱orτ𝕦ήe

57. 𝓜𝓮𝓽𝓪𝓵🎼

58. ₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂

59. ¥₮༒ɢօɖ༒

60. ㄥØℜĐ

61. Ð€MØN

62. H ¥ Đ R A

63. ƤℜɆĐ₳₮Øℜ

64. ᎶΔŁΔЖ¥

65. ₦ ł ₦ J A

66. ꧁§€v£n꧂

67. ÐÁ®K🖤

68. ӇƳƤЄƦ༒

69. ƬƦΘレL

70. ĞhÒ§Ţ

71. ✯MƦ. ƤЄƦƑЄƇƬ̴✯

72. ℳΑSƬⒺƦ

73. ℜѺƔคŁ

74. 🐼Ƥคภdค🐼

75. ☬ƤђøєηᎥx☬

76. ΩΣΞᏳΔ

77. 𝕯ⱥɍ𝓚️

78. 𝓐ȵℊɇℒ

79. 𐍉ϻήΐp𐍉†eήt

80. A††êñ†ïðñ

81. To𝖗nⱥdo

82. ƧภiƤeя

83. ▄︻Gunner═━

84. Rҽnҽgade

85. Ɗrⱥgoภ🐉

86. $Ḽ@¥℥℟

87. §cơrpǐoƞ

88. やhântøm

89. ⚡ᴳᵒᵈ

90. QÙÊĚÑ

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91. §avağë

92. Mสniสc

93. Mighτψ

94. $torϻ

95. ∀ñg𝖗y

96. C͢͢͢øˡˡa†eraˡ

97. ｙａｋｕｚａ

98. FⱥtⱥL

99. 乃@dger

100. Pรych𝓮

Free Fire MAX में नेम चेंज कार्ड या 390 डायमंड्स से नाम बदल सकते हैं।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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