Fancy Names: Free Fire MAX में फेंसी और स्टाइलिश नाम काफी सालों से ट्रेंड में है। अभी भी प्लेयर्स इस तरह के नाम रखते हैं। अनोखे नामों के विकल्प कई सारे हैं और कुछ खुद के लिए बना लेते हैं। इस आर्टिकल 100 फेंसी और स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं।
100 फेंसी और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम चुन सकते हैं:
#1 ☬S𝚌ᵣₑₐᗰ☬
#2 Mαɾƚყɾ
#3 -𝕻𝖍𝖔𝖊𝖓𝖎𝖝-
#4 ▀▄𝓚𝓘𝓝𝓖▀▄
#5 ⡷𝘎𝘩𝘰𝘴𝘵⢾
#6 ~𝚁𝚎𝚟𝚘𝚕𝚞𝚝𝚒𝚘𝚗~
#7 _🅱🅻🅾🅾🅳_
#8 -Ⓡⓐⓖⓔ-
#9 ★ᔕᗰᗝᛕᗴ★
#10 [ᗪᗩᖇᛕ]
#11 *Ｒｕｓｔ*
#12 ￌ𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰ￌ
#13 +🄿🅁🄴🄳🄰🅃🄾🅁+
#14 爪ㄖ几丂ㄒ乇尺
#15 -ძ૯ค੮Һ-
#16 ΞЖЩHУZΞD
#17 𝐩ᗩʳⒶη𝐎ιÃ
#18 `ßr⊕κεη`
#19 ^PΞДCΞ^
#20 ĐƗŞΔŞŦ€Ř
#21 ꋪꍟꀘ꓄
#22 ﾐᴡᴀʀʀɪᴏʀﾐ
#23 H̷a̷u̷n̷t̷i̷n̷g̷
#24 нƐΛ尺Ť
#25 •⊹𝙸𝚗𝚌𝚞𝚋𝚞𝚜⊹•
#26 ミ★ 𝘌𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭 ★彡
#27 ꧁٭𝙵𝚎𝚊𝚛٭꧂
#28 ╰• ɧɛƖƖ •╯
#29 ✵ 𝔹𝕣𝕖𝕒𝕥𝕙𝕖 ✵
#30 _🅶🆁🅰🆅🅸🆃🆈_
#31 乃ﾚ乇丂丂ﾉ刀ム丂
#32 ꧁ƧƤЄԼԼ꧂
#33 нØ尺ɪẔØЛ
#34 C𝓱ₐᗰ𝐩ᵢₒ𝚗
#35 ĂĹĹĨĞĂŤŐŔ
#36 ՏԵԾՐʍ
#37 FŁΛ௱Ɛ
#38 ɓ૨µƭαℓ
#39 PLДGЦΞS
#40 ỮŇƗV€ŘŞ€
#41 𒆜ĐØØΜ𒆜
#42 БДD ФMΞИ
#43 ☣️Nuclear☣️
#44 ĦΔVØҜ
#45 S░K░ψ
#46 x.ԲՄՐՎ.x
#47 ƝƖƓӇƬMƛƦЄ
#48 ★ 𝘚𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵 ★
#49 匚尺ㄖㄖҜ乇ᗪ
#50 P𝓱ₐ𝚗𝚝ₒᗰ
#51 pHØeNîx
#52 ĐEAĐ彡
#53 彡TØXIC彡
#54 BoT▄︻┻═┳一
#55 Aʅρԋα
#56 ꧁𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓꧂
#57 シҜILLΣR
#58 『ZΞ℞Ø』
#59 ZΞUS✴
#60 ꧁₦Iℊ𝓀𝓽꧂
#61 ₣ØɌ€Ɇ
#62 尺av乂
#62 ༺N O V Λ༻
#63 ༒₦Ї₦ℑ₳༒
#64 ♔ KING♔
#65 ṖṙḕḊÄṮṏṙ
#66 〆DeadShot〆
#67 ℭяα𝕫Ÿ
#68 SHI€LD
#69 [₣ł₲Ⱨ₮ɆⱤ]
#70 Vɨʀմ₷』
#71 𝕯αяκ 么
#72⎝⎝ թօísօղ ⎠⎠
#73 ₴₮ØⱤ₥
#74 彡Noo乃||
#75 🅼🅰🅵🅸🅰
#76 BLØØD
#77 BŁΛCKŠTØŔM.
#78 L0g∆π
#79 AP3乂
#80 尺ムGE๛
#81 ☣️CauTioN☣️
#82 ᏉᎥᎮ★︎
#83 彡★☠️Derank☠️★彡
#84 Aim︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──God
#85 Fʋʀƴ
#86 ®AgE
#87 乡✧BL@DE✧⎠⎠
#88 $lA¥£®
#99『ΔURAΔ』
#90 •Leͥgeͣnͫd•
#91 WE卂¶0N
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#93ツ$howm@n
#94 ✯ⓛⓤⓒⓚⓨ✯
#95 ★ᏢᏞᎪᎶuᎬ★
#96 DØØM
#97 HᎩᎮᏋᏒ
#98 WΔR
#99 𒆜H3ADSH0T𒆜
#100 FEAR乡
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड लगेगा।
गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।