Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड को हर कोई पसंद करता है। आप अपनी गिल्ड को बनाकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही आपको कुछ बेहतरीन इनाम यहां मिलते हैं। गिल्ड के नाम पर चीज़ें निर्भर करती हैं। ऐसे में आपको हमेशा ही स्टाइलिश नामों का चुनाव करना होगा। इसलिए इस आर्टिकल में हम Free Fire MAX में गिल्ड के लिए 100 स्टाइलिश नामों के बारे में बात करेंगे।
Free Fire MAX में गिल्ड के लिए 100 शानदार और स्टाइलिश नाम
आप नीचे दिए गए नामों को गिल्ड के लिए उपयोग कर सकते हैं:
- DEADLY ᏦᏆᏞᏞ
- 亗ƬᎾχᏆC
- Bₑₐstsナ
- ★SQUAD࿐
- 么ᴄʀᴀᴢʏ™
- ⭐Hope⭐
- x ⓞᴍᴇɢᴀ x
- ᏞᎬᎶᎬƝᎠS〲
- FF ░ᎻƳᏢᎬᏒ░
- 乂ᏩᏂᎧᏕϮ乂
- ♠️ONLY AC3S♠️
- 丂匚ㄖ尺卩丨ㄖ
- ◥ᏁᎥᎶᏂᏖ◤
- ༺RÓYALS༻
- ᴮᴼᵀWolves
- ★FEAR™
- EZ✿ʙᴏᴏʏᴀʜ
- ☬sparr0W☬
- ᴛʜᴇ ʙʟᴀᴄᴋ༻
- *FIR3*
- ⊕ᗰᗴᑎ
- [ ʙʟᴏᴏᴅ ]
- FIИISH
- ŞØỮŁŁESS
- ༺ɮʊʀռɛɖ༻
- ☬MƖƓӇƬƳ☬
- ༒ĐØØΜ༒
- ★ΜΔǤƗЖ★
- šα∀ï⊕r-
- ▀▄ֆʟǟʏ▀▄
- ƈʏɮ0ʀɢ
- ƜΛ尺尺IORら
- ĐΔŴŇ™
- ◥DΞSΓIИУ◤
- 彡 p⊕ωεr 彡
- ςĻόùȡФ
- ×ναмριяєѕ×
- |ʜᴜɴɢʀʏ|
- MДCHIИ3
- ᎠᏒᎪᎶᎾ
- ×FUrY×
- ▀▄ØMG▀▄
- ᑕᖇᗝᗝKᗴᗪ
- ☆D3$TRØy☆
- ܔSPEED彡
- ᴳᵒᵈSAMURAI
- CRΛZYKILLER⁰⁹
- <PӨIƧӨП>
- ΛЯᄃΉ3Я ꔛ
- ❄FRӨST❄
- ᴮᴼᵀ.FLAME
- ӨᄂD нØЛØ尺™
- -Ｓｐｏｏｋ-
- 么BOSSES
- PRϟNCE
- ✿GͥOͣDͫ✿
- 『PHOENIX』
- ⓋFIREⓋ
- ╲ᵀᴴᴼᴿ ╲
- ╲C0BRAS╲
- CHAOSܔϟ
- IVYᴮᵒˢˢ
- ᶦᶰᵈKILLER
- ☆BLAZE☆
- FATALITYꔛ
- ░D░E░ᗩ░D
- ꀘ꒐ꋊꍌ1
- ⵌM3ɾƈყ ⵌ
- 乙乇ひ丂
- 丂ㄩ几丂乇ㄒ⁹⁹
- ᴳᵒᵈΛŁþнΛ
- Cɾყρƚ-Ж
- ×ƤƠԼƛƦ×
- עȝՌԾʍϟ
- VɆⱤ₮ł₲Ø
- ҺעƿՈ૦k
- ༒ɖɨǟʍօռɖ༒
- ƒurrψ-
- B̴a̴n̴d̴i̴t̴
- ɦօʀɨʐօռ
- 艾 STØÑÊ
- Qʋɘɘŋ父
- 2乇乙
- -X͓̽Y͓̽Z͓̽-
- H Ü N Tϟ
- ꧁Rɪᴅᴇ꧂
- CЯΞΞPY
- ໓ēŞērtܔ
- ʟᴇғᴛ2ᴡɪɴ
- ᴍᴏʀᴛᴀʟ$
- βỮŁŁ€Ŧ
- ×FΛŤΛŁ×
- ❄Bᄂₐzₑ❄
- ƈA-Sҽ CLOSED
- (ᏢᏞᎪᎶuᎬ)
- ß⊕⊕gεψ
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- PаяапѳїD
- 尺ΛÐɪΛŤ3
- . xx$piritxx
Free Fire MAX में गिल्ड का नाम कैसे बदलें?
आपको गिल्ड का नाम बदलने के लिए नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करना होगा:
स्टेप 1: Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें और गिल्ड के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 2: एडिट बटन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा।
स्टेप 3: आपको मौजूदा गिल्ड का नाम दिख जाएगा, उसपर क्लिक करें और नया नाम डालने का विकल्प आ जाएगा।
स्टेप 4: आपको ऊपर से कोई नाम चुनकर यहां डालना होगा और 500 डायमंड्स खर्च करके आप नाम बदल सकते हैं।