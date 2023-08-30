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Free Fire MAX में गिल्ड के लिए 100 शानदार और स्टाइलिश नाम

By Ujjaval E-Sports
Modified Aug 30, 2023 15:00 IST
Free Fire MAX Image Credit ff.garena.com
Free Fire MAX Image Credit ff.garena.com

Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड को हर कोई पसंद करता है। आप अपनी गिल्ड को बनाकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही आपको कुछ बेहतरीन इनाम यहां मिलते हैं। गिल्ड के नाम पर चीज़ें निर्भर करती हैं। ऐसे में आपको हमेशा ही स्टाइलिश नामों का चुनाव करना होगा। इसलिए इस आर्टिकल में हम Free Fire MAX में गिल्ड के लिए 100 स्टाइलिश नामों के बारे में बात करेंगे।

Free Fire MAX में गिल्ड के लिए 100 शानदार और स्टाइलिश नाम

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आप नीचे दिए गए नामों को गिल्ड के लिए उपयोग कर सकते हैं:

  1. DEADLY ᏦᏆᏞᏞ
  2. 亗ƬᎾχᏆC
  3. Bₑₐstsナ
  4. ★SQUAD࿐
  5. 么ᴄʀᴀᴢʏ™
  6. ⭐Hope⭐
  7. x ⓞᴍᴇɢᴀ x
  8. ᏞᎬᎶᎬƝᎠS〲
  9. FF ░ᎻƳᏢᎬᏒ░
  10. 乂ᏩᏂᎧᏕϮ乂
  11. ♠️ONLY AC3S♠️
  12. 丂匚ㄖ尺卩丨ㄖ
  13. ◥ᏁᎥᎶᏂᏖ◤
  14. ༺RÓYALS༻
  15. ᴮᴼᵀWolves
  16. ★FEAR™
  17. EZ✿ʙᴏᴏʏᴀʜ
  18. ☬sparr0W☬
  19. ᴛʜᴇ ʙʟᴀᴄᴋ༻
  20. *FIR3*
  21. ⊕ᗰᗴᑎ
  22. [ ʙʟᴏᴏᴅ ]
  23. FIИISH
  24. ŞØỮŁŁESS
  25. ༺ɮʊʀռɛɖ༻
  26. ☬MƖƓӇƬƳ☬
  27. ༒ĐØØΜ༒
  28. ★ΜΔǤƗЖ★
  29. šα∀ï⊕r-
  30. ▀▄ֆʟǟʏ▀▄
  31. ƈʏɮ0ʀɢ
  32. ƜΛ尺尺IORら
  33. ĐΔŴŇ™
  34. ◥DΞSΓIИУ◤
  35. 彡 p⊕ωεr 彡
  36. ςĻόùȡФ
  37. ×ναмριяєѕ×
  38. |ʜᴜɴɢʀʏ|
  39. MДCHIИ3
  40. ᎠᏒᎪᎶᎾ
  41. ×FUrY×
  42. ▀▄ØMG▀▄
  43. ᑕᖇᗝᗝKᗴᗪ
  44. ☆D3$TRØy☆
  45. ܔSPEED彡
  46. ᴳᵒᵈSAMURAI
  47. CRΛZYKILLER⁰⁹
  48. <PӨIƧӨП>
  49. ΛЯᄃΉ3Я ꔛ
  50. ❄FRӨST❄
  51. ᴮᴼᵀ.FLAME
  52. ӨᄂD нØЛØ尺™
  53. -Ｓｐｏｏｋ-
  54. 么BOSSES
  55. PRϟNCE
  56. ✿GͥOͣDͫ✿
  57. 『PHOENIX』
  58. ⓋFIREⓋ
  59. ╲ᵀᴴᴼᴿ ╲
  60. ╲C0BRAS╲
  61. CHAOSܔϟ
  62. IVYᴮᵒˢˢ
  63. ᶦᶰᵈKILLER
  64. ☆BLAZE☆
  65. FATALITYꔛ
  66. ░D░E░ᗩ░D
  67. ꀘ꒐ꋊꍌ1
  68. ⵌM3ɾƈყ ⵌ
  69. 乙乇ひ丂
  70. 丂ㄩ几丂乇ㄒ⁹⁹
  71. ᴳᵒᵈΛŁþнΛ
  72. Cɾყρƚ-Ж
  73. ×ƤƠԼƛƦ×
  74. עȝՌԾʍϟ
  75. VɆⱤ₮ł₲Ø
  76. ҺעƿՈ૦k
  77. ༒ɖɨǟʍօռɖ༒
  78. ƒurrψ-
  79. B̴a̴n̴d̴i̴t̴
  80. ɦօʀɨʐօռ
  81. 艾 STØÑÊ
  82. Qʋɘɘŋ父
  83. 2乇乙
  84. -X͓̽Y͓̽Z͓̽-
  85. H Ü N Tϟ
  86. ꧁Rɪᴅᴇ꧂
  87. CЯΞΞPY
  88. ໓ēŞērtܔ
  89. ʟᴇғᴛ2ᴡɪɴ
  90. ᴍᴏʀᴛᴀʟ$
  91. βỮŁŁ€Ŧ
  92. ×FΛŤΛŁ×
  93. ❄Bᄂₐzₑ❄
  94. ƈA-Sҽ CLOSED
  95. (ᏢᏞᎪᎶuᎬ)
  96. ß⊕⊕gεψ
  97. 彡Pₐᵢn彡
  98. PаяапѳїD
  99. 尺ΛÐɪΛŤ3
  100. . xx$piritxx

Free Fire MAX में गिल्ड का नाम कैसे बदलें?

आपको गिल्ड का नाम बदलने के लिए नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करना होगा:

स्टेप 1: Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें और गिल्ड के विकल्प पर क्लिक करें।

एडिट बटन को चुनें (Image via Garena)
एडिट बटन को चुनें (Image via Garena)

स्टेप 2: एडिट बटन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा।

स्टेप 3: आपको मौजूदा गिल्ड का नाम दिख जाएगा, उसपर क्लिक करें और नया नाम डालने का विकल्प आ जाएगा।

आपको नाम डालना है (Image via Garena)
आपको नाम डालना है (Image via Garena)

स्टेप 4: आपको ऊपर से कोई नाम चुनकर यहां डालना होगा और 500 डायमंड्स खर्च करके आप नाम बदल सकते हैं।

Edited by Ujjaval E-Sports
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