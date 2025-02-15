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Free Fire MAX में 100 जोरदार और फेंसी नाम जिन्हें निकनेम के तौर पर उपयोग किया जा सकता है

By Ujjaval E-Sports
Modified Feb 15, 2025 14:13 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Fancy Nicknames: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर किसी को अपने निकनेम को अलग दिखाना होता है। इसमें स्टाइलिश नाम और सिम्बॉल्स मदद कर सकते हैं। इस तरह के फेंसी नाम कई लोग रखते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 जोरदार नाम लेकर आए हैं, जिन्हें निकनेम के तौर पर उपयोग कर सकते हैं।

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Free Fire MAX में 100 जोरदार और फेंसी नाम जिन्हें निकनेम के तौर पर रखा जा सकता है

आप नीचे दिए गए स्टाइलिश नाम Free Fire MAX में रख सकते हैं:

1. ֆɨʟɛռcer

2. Ⲙagiᄃ

3. M𝖊n†aℓ

4. 丹jⱥx

5. ℭ℟Åℤ¥◤

6. 𝕱orτ𝕦ήe

7. 𝓜𝓮𝓽𝓪𝓵🎼

8. ₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂

9. ¥₮༒ɢօɖ༒

10. ㄥØℜĐ

11. Ð€MØN

12. H ¥ Đ R A

13. ƤℜɆĐ₳₮Øℜ

14. ᎶΔŁΔЖ¥

15. ₦ ł ₦ J A

16. ꧁§€v£n꧂

17. ÐÁ®K🖤

18. ӇƳƤЄƦ༒

19. ƬƦΘレL

20. ĞhÒ§Ţ

21. ✯MƦ. ƤЄƦƑЄƇƬ̴✯

22. ℳΑSƬⒺƦ

23. ℜѺƔคŁ

24. 🐼Ƥคภdค🐼

25. ☬ƤђøєηᎥx☬

26. ΩΣΞᏳΔ

27. 𝕯ⱥɍ𝓚️

28. 𝓐ȵℊɇℒ

29. 𐍉ϻήΐp𐍉†eήt

30. A††êñ†ïðñ

31. To𝖗nⱥdo

32. ƧภiƤeя

33. ▄︻Gunner═━

34. Rҽnҽgade

35. Ɗrⱥgoภ🐉

36. $Ḽ@¥℥℟

37. §cơrpǐoƞ

38. やhântøm

39. ⚡ᴳᵒᵈ

40. QÙÊĚÑ

41. §avağë

42. Mสniสc

43. Mighτψ

44. $torϻ

45. ∀ñg𝖗y

46. C͢͢͢øˡˡa†eraˡ

47. ｙａｋｕｚａ

48. FⱥtⱥL

49. 乃@dger

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50. Pรych𝓮

51. ◥ΑĢoŅẎ◤

52. ĐУ₦₳₥i₵

53. 卄สωҜ༒Ɛψє

54. Ƨղ☢wbuղղץ

55. ✯rb⇝DƐSƬŘ☯YƐŘ⇝☯

56. ★彡☆ҠĪĿĿƐŔ☆〗

57. ☆ĿOѴƐ❤FF☆

58. ŤƐ尺尺Ø尺

59. ꧁ǤǾĐ₣₳₸Ħ€℟꧂

60. ẴṈǤᏋḼ

61. ۞⎛⎝๖ۣۣۜDȄḾǾŇ⎠⎞۞

62. >ǤĦǾ$Ⱦ

63. ☬ƔȋȻŤǾŕ☬

64. קħǾ६ℵĭẌ

65. ™↔❶←ΞƦƦǾƦ→❶↔™

66. 𝕄Ɽ☠Ꭾ尺Ǿ

67. 〤ӇЄƛƊ . ӇƲƝƬЄƦ〤

68. ᴷᴰ᭄メƓƲƝSツ

69. ᵒᶯᵉ ŜḨǾŤ

70. V£ЍǾΜツ

71. ĐÍΔмǾηĐ

72. ȻĦ⚝Ø$

73. Ƭσ✖ᎥȻ

74. ꧁༒☬MʀPɘʀʆɘct☬☆꧂

75. мɩʛʜ†ƴ

76. Ărìëș:/

77. •|ᴅᴀʀᴋșìďè|•

78. 乙乇Ʋ丂

79. Fʋʀy么

80. мʌʆɩʌ

81. 𒆜ᴮˡᵃᶜᵏᴴᵉᵃʳᵗ𒆜

82. ༺DᵃʳᵏAⁿᵍᵉˡ༺

83. 多ⱢΛĐЄ

84. ʆɛɑɗɛʀ

85. 够uหหყ🐰

86. ☞ֆɨʟɛռȶ☆ɮօʏ☜

87. ༒𝖕𝖘𝖞𝖈𝖍𝖔༒

88. ɮʟǟƈӄ_ӄռɨɢɦȶ

89. V𝖎𝖕𝖊𝖗☠️

90. вιαcк々ᏟᎾᏴᎡᎪ彡

91. JΘ₭Ɇℝ

92. ₵ⱤɎ₴₮₳Ⱡ

93. នᖰ♬ƦƬ♬⩎

94. ╬Ṧᴄᴏᴙᴘɪᴏɴ╬

95. ༺✞ᴅAᴙKsɪᴅe✞༻

96. ツĢắḾ£ℝ♕

97. ₦ḽ₲Ħ₮ḾA℟Ế

98. 🔥FĹΛḾĖ🔥

99. ₵røɳø

100. ÐŔαċåŖyș

Free Fire MAX में नाम को 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड से बदल सकते हैं।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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