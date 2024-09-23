Pet Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में पेट को उपयोग करके आप काफी फायदा उठा सकते हैं। इनकी ताकत से आपको गेमप्ले में फायदा हो सकता है। पेट के नाम के लिए अलग-अलग तरह के विकल्प मौजूद हैं। इस आर्टिकल में हम Free Fire MAX के पेट्स के उपयोग के लिए कुछ तगड़े नाम लेकर आए हैं।
100 बेहतरीन नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए चुन सकते हैं
आप नीचे दिए गए पेट नाम का उपयोग कर सकते हैं:
1) ᗷᑌᒪᒪᗴ丅
2) ✿Ｐｒｉｎｃｅ✿
3) 𒆜ᴘʜᴏᴇɴɪx𒆜
4) ᴍᴀʀᴇ
5) ₳Ɽ₲Ø₦
6) ΞCLIPSΞ
7) нυитєя
8) ☆KING☆
9) σℓ∂
10) PINKツ
11) ƦЄƛƤ
12) ŦŘΔSH
13) ░G░R░I░M░
14) Mᴀɴɪᴀ
15) ⊕⊕
16) B͢o͢l͢t͢
17) ʀօɮօȶ
18) ДCФ
19) 千尺乇ㄚ
20) DollaR
21) 1ṄV1Ṡ1ɮŁe
22) ʀɛӼ
23) Pᵣᵢ𝘴ᗰₐ
24) CʅAɯ
25) FLΛMEֆ
26) NØ
27) Ⓝⓔⓡⓞ
28) ғυяισυs
29) COLD™
30) ㄎひマ
31) SHI€LD
32) I ★ V ★ Y
33) ﾚ⊕ηε
34) V͙i͙l͙e͙
35) 丨匚ㄖ几
36) 卄 乇 卂 ㄒ
37) ☆ 丅Ꭵ丅ᗩᑎ ☆
38) ֆքɛƈȶ
39) βŁ00Đ
40) sparroW
41) pšψςh
42) ҜIИGS
43) RED⁹⁹⁹
44) ΛꆰᴜΛ
45) VEИ0M
46) NAD3™
47) ｔｏｘｉｃ
48) ᴡʀᴇᴄᴋ
49) ΔŞŦŘΔ
50) NᵢNⱼₐ
51) -Ꮆ尺丨爪-
52) ░B░L░o░W░
53) 〜.Draco.〜
54) <♡Faith♡>
55) ＢLａｄ３
56) •ꑛꆂ꒓꒓ꆂ꒓•
57) ☆Ɋᑌᗴᔕ丅☆
58) Zⓔⓡⓞ!
59) •༺А$н༻•
60) ×ᴘᴀɪɴ×
61) gﾚï††εr
62) ▀▄ᔕᑭᗴᑕ丅ᖇᗴ▀▄
63) «[Violet]»
64) らнΛÐØƜ☜
65)╰☆IVY☆╮
66) 〜DEMON〜
67) Ħ¥ĐŘΔ
68) .░A░Q░U░A░.
69) ExWԋყZҽԃ
70) †ㅤωσℓfㅤ†
71) ╚Mᴀɴɪᴀ«╝
72) ☆Ｄｏｗｎ☆
73) ×βŁØØĐ×
74) B̴e̴a̴s̴T̴
75) 乡VIPER乡
76) -꒻꒐ꋊꉧ-
77) <SNᴀᴋ3>
78) ғυяισυs
79) Δšη⊕ωΔ
80) ▀▄ɢʟᴏᴏ▀▄
81) 𝘌𝘴𝘤𝘰𝘳𝘵
82) ƓƦƖM
83) ₳Ɽ₲Ø₦
84) 𝕱𝖑𝖆𝖒𝖊
85) 𝒩𝒾𝑔𝒽𝓉𝓂𝒶𝓇𝑒
86) 𝔽𝕖𝕒𝕣𝕝𝕖𝕤𝕤
87) 𝐒𝐢𝐝𝐞𝐤𝐢𝐜𝐤
88) ƦЄƛƤЄƦ
89) ΞCLIPSE
90) DαɯN
91) 几丨几ﾌ卂
92) ƑЄƦƛԼ
93) 🅽🅾🅰🅷
94) 𝙵𝚛𝚎𝚎𝚣𝚢
95) ℜ𝔬𝔠𝔨
96) š†ud
97) ૮σℓ∂
98) Ｉｃｉｃｌｅ
99) ПΣIGΉ
100) GᖇIᖴᖴIᑎ
Free Fire MAX में पेट का नाम बदलने के लिए आपको फर्स्ट टाइम में डायमंड्स की जरूरत नहीं होती है। पहली बार में नाम मुफ्त में बदल सकते हैं। हालांकि, दूसरी बार में आपको 200 डायमंड्स की जरूरत लगेगी।