Stylish Names for IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों को बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह के नाम कई प्लेयर और यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस तरह के नाम रखते हैं। इंटरनेट पर कई बने बनाए नाम मौजूद रहते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 जोरदार और स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं।
100 जोरदार और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए कुछ अच्छे नाम उपयोग कर सकते हैं:
- ༺Queຮt༻
- ꧁☆MȺMɃȺ☆꧂
- ×͜×{King}
- -HⱥωKﾂ-
- ❖PLΛYER❖
- -Cᵣₑₑₚ-
- Slⱥu͢͢͢gђTᴱR
- ImMorTคL
- ×∂ea∂×
- ᨒꌗꍏꀤꈤ꓄ᨒ
- ΔŞŦŘΔ
- ßReaKER☬
- •༺ᴀᴄᴇ༻•
- А$н彡
- ᴳᵒᵈܔHUNTER彡
- ❄FRӨST❄
- GI丹NŦ⚠
- 丹lקha
- THE么BEAST
- Μ€ŇΔĆ€
- 〜Dragon〜
- ╚»I★C★Y«╝
- ♡ONLY LOVE♡
- †Ｋｉｌｌ†
- SPФФҜY
- ▀▄ɢʟᴏᴏᴍ▀▄
- ★AЖIS★
- ᴮᴼᵀKILLER
- IND♥CHΛMP1ON
- ×GӨBᄂIП×
- uﾚ†ïmα†ε
- 〖Mสτrix〗
- Seήpⱥi
- «[Uקsนrge]»
- ArrØw࿐
- ᖘroC๏多rα
- ŁĒgĘnd⁰¹
- 乂ＴＥＲＲＯＲ乂
- K░1░L░L
- ༄ᶠᶠ-BOOYAH
- ﻬஐﻬBURNﻬஐ
- ᴾᴿᴼシWINNER™
- ╳ναмριяє╳
- 『ΛŁþнΛ』
- ×‿×GOAT⁹⁹⁹
- ××丅Ꭵ丅ᗩᑎ××
- ☆ΛQᴜΛ☆
- MΔŇƗĆ
- ༒STONE༒
- UMBr3LLA☂️☂️
- -ⓞᴍᴇɢᴀ∇-
- B0LT™
- ╰☆ŘØÇĶÊŢ☆╮
- ◥drεαd◤
- ᏟᎽᏒus帝
- ツяɨ๏ţ--
- ×pšψςh×
- <2€asy>
- 乂₣ℓα₥єY乂
- <s1mple>
- ×ºMᎥຮຮᎥleº×
- ҂F̲Λt̲Λl̲҂
- ΛЯᄃΉΣЯ
- NᵢNⱼₐ☜
- ♢ONLY.TₒₓᵢC♢
- ƤΔƗŇ
- ☆ĞØđ☆
- ₭ł₦₲₥₳₭ɆⱤ
- ⓟⓤⓡⓔⓑⓞⓣ
- UNᏰᴇᴀᴛᴀʙʟᴇ
- ꧁Rɪᴅ3ʀ꧂
- ☯Sᴛʀɪᴋᴇʀ☯
- ◤Sραƈҽ◢
- BeastⓈⓞⓤⓛ
- ░F░L░Λ░M░3░
- Death▄︻̷̿┻̿═━一
- ĐØĐ彡pHØeNîx
- ᴳᵒᵈ乡ᏒᏢ♕ᏦᎥᏞᏞᎬᏒ▄︻̷̿┻̿═━一
- Headhunter
- 🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
- HuNg®¥ K¡LL€r
- Hydra. | dynamo
- Iήsͥⱥnͣeͫ
- J҉O҉K҉E҉R҉
- MVG•Ｎム丂ㄒㄚ
- SkULL༒CruSHeR
- SOUL々MORTAL
- ßãđßóÿ
- Ｓㄚ 么 乙 ツ
- 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
- 𝖙𝖍𝖊𝖉𝖆𝖗𝖐𝖝𝖍𝖔𝖗𝖓𝖊𝖙
- Xx-DΞΛDSH0T-xX
- ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒
- ཧᜰ꙰ꦿ➢Iήsͥⱥnͣeͫ
- ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
- ツTiger♰YourNameツ
- ツмαχαιя࿐
- 乡GT乡 δΣΔδLΟζK
- 亗『LEGEND』亗
- ㊙H̶a̶c̶k̶e̶r̶一
बोनस नाम
आप नीचे दिए गए बोनस नाम भी उपयोग कर सकते हैं:
#1 ₩₳ⱤⱤłØⱤ
#2 ༒☬𝓥𝓲𝓽𝓪𝓵𝓲𝓽𝔂☬༒
#3 ꧁ɖǟʀӄռɛֆֆ꧂
#4 𒆜🅱🆁🆄🆃🅰🅻𒆜
#5 ⡷MISSIФИ⢾
#6 𝕾𝖈𝖆𝖗𝖊𝖉?
#7 ~𝙋𝙝𝙖𝙣𝙩𝙤𝙢~
#8 -ᕼᗝᖇᎥ乙ᗝᑎ-
#9 ЇпHцѫапё
#10 *🅴🅻🅸🆃🅴*
#11 𝙰̷𝚟̷𝚎̷𝚗̷𝚐̷𝚎̷
#12 ﾉ𝙱𝚞𝚝𝚌𝚑𝚎𝚛ﾉ
#13 Dσσɱʂԃαყ
#14 ★ŚŤĂŔ★
#15 C͢h͢a͢m͢p͢i͢o͢n͢
#16 ￌ🅳🅴🅰🅳🅻🆈ￌ
#17 ░P░O░W░E░R░
#18 DҽAԃ1
#19 ▄︻🅺🅸🅽🅶══
#20 ЄƇԼƖƤƧЄ
#21 ᗯᕼᎥᖇᒪᗯᎥᑎᗪ
#22 ΓHΞБΞSΓ
#23 Dҽαƚԋ
#24 ᔕᒪᗩᑌǤᕼ丅ᗴᖇ
#25 Lυɳαɾ!
#26 Ð尺ΛƓØЛら
#27 ★𝙽𝚘𝙼𝚎𝚛𝚌𝚢★
#28 PЯФDIGY
#29 ᗯᎥ乙ᗩᖇᗪ
#30 _🄼🄰🅂🅃🄴🅁_
नाम बदलने के लिए Free Fire MAX में आपको 390 डायमंड्स की जरूरत होगी। अगर आपके पास नेम चेंज कार्ड है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। उससे तुरंत नाम बदल जाएगा।