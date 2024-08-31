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100 जोरदार और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Aug 31, 2024 12:12 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Stylish Names for IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों को बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह के नाम कई प्लेयर और यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस तरह के नाम रखते हैं। इंटरनेट पर कई बने बनाए नाम मौजूद रहते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 जोरदार और स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं।

100 जोरदार और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं

आप नीचे दिए गए कुछ अच्छे नाम उपयोग कर सकते हैं:

  1. ༺Queຮt༻
  2. ꧁☆MȺMɃȺ☆꧂
  3. ×͜×{King}
  4. -HⱥωKﾂ-
  5. ❖PLΛYER❖
  6. -Cᵣₑₑₚ-
  7. Slⱥu͢͢͢gђTᴱR
  8. ImMorTคL
  9. ×∂ea∂×
  10. ᨒꌗꍏꀤꈤ꓄ᨒ
  11. ΔŞŦŘΔ
  12. ßReaKER☬
  13. •༺ᴀᴄᴇ༻•
  14. А$н彡
  15. ᴳᵒᵈܔHUNTER彡
  16. ❄FRӨST❄
  17. GI丹NŦ⚠
  18. 丹lקha
  19. THE么BEAST
  20. Μ€ŇΔĆ€
  21. 〜Dragon〜
  22. ╚»I★C★Y«╝
  23. ♡ONLY LOVE♡
  24. †Ｋｉｌｌ†
  25. SPФФҜY
  26. ▀▄ɢʟᴏᴏᴍ▀▄
  27. ★AЖIS★
  28. ᴮᴼᵀKILLER
  29. IND♥CHΛMP1ON
  30. ×GӨBᄂIП×
  31. uﾚ†ïmα†ε
  32. 〖Mสτrix〗
  33. Seήpⱥi
  34. «[Uקsนrge]»
  35. ArrØw࿐
  36. ᖘroC๏多rα
  37. ŁĒgĘnd⁰¹
  38. 乂ＴＥＲＲＯＲ乂
  39. K░1░L░L
  40. ༄ᶠᶠ-BOOYAH
  41. ﻬஐﻬBURNﻬஐ
  42. ᴾᴿᴼシWINNER™
  43. ╳ναмριяє╳
  44. 『ΛŁþнΛ』
  45. ×‿×GOAT⁹⁹⁹
  46. ××丅Ꭵ丅ᗩᑎ××
  47. ☆ΛQᴜΛ☆
  48. MΔŇƗĆ
  49. ༒STONE༒
  50. UMBr3LLA☂️☂️
  51. -ⓞᴍᴇɢᴀ∇-
  52. B0LT™
  53. ╰☆ŘØÇĶÊŢ☆╮
  54. ◥drεαd◤
  55. ᏟᎽᏒus
  56. ツяɨ๏ţ--
  57. ×pšψςh×
  58. <2€asy>
  59. 乂₣ℓα₥єY乂
  60. <s1mple>
  61. ×ºMᎥຮຮᎥleº×
  62. ҂F̲Λt̲Λl̲҂
  63. ΛЯᄃΉΣЯ
  64. NᵢNⱼₐ☜
  65. ♢ONLY.TₒₓᵢC♢
  66. ƤΔƗŇ
  67. ☆ĞØđ☆
  68. ₭ł₦₲₥₳₭ɆⱤ
  69. ⓟⓤⓡⓔⓑⓞⓣ
  70. UNᏰᴇᴀᴛᴀʙʟᴇ
  71. ꧁Rɪᴅ3ʀ꧂
  72. ☯Sᴛʀɪᴋᴇʀ☯
  73. ◤Sραƈҽ◢
  74. BeastⓈⓞⓤⓛ
  75. ░F░L░Λ░M░3░
  76. Death▄︻̷̿┻̿═━一
  77. ĐØĐ彡pHØeNîx
  78. ᴳᵒᵈ乡ᏒᏢ♕ᏦᎥᏞᏞᎬᏒ▄︻̷̿┻̿═━一
  79. Headhunter
  80. 🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
  81. HuNg®¥ K¡LL€r
  82. Hydra. | dynamo
  83. Iήsͥⱥnͣeͫ
  84. J҉O҉K҉E҉R҉
  85. MVG•Ｎム丂ㄒㄚ
  86. SkULL༒CruSHeR
  87. SOUL々MORTAL
  88. ßãđßóÿ
  89. Ｓㄚ 么 乙 ツ
  90. 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
  91. 𝖙𝖍𝖊𝖉𝖆𝖗𝖐𝖝𝖍𝖔𝖗𝖓𝖊𝖙
  92. Xx-DΞΛDSH0T-xX
  93. ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒
  94. ཧᜰ꙰ꦿ➢Iήsͥⱥnͣeͫ
  95. ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
  96. ツTiger♰YourNameツ
  97. ツмαχαιя࿐
  98. 乡GT乡 δΣΔδLΟζK
  99. 亗『LEGEND』亗
  100. ㊙H̶a̶c̶k̶e̶r̶一
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बोनस नाम

आप नीचे दिए गए बोनस नाम भी उपयोग कर सकते हैं:

#1 ₩₳ⱤⱤłØⱤ

#2 ༒☬𝓥𝓲𝓽𝓪𝓵𝓲𝓽𝔂☬༒

#3 ꧁ɖǟʀӄռɛֆֆ꧂

#4 𒆜🅱🆁🆄🆃🅰🅻𒆜

#5 ⡷MISSIФИ⢾

#6 𝕾𝖈𝖆𝖗𝖊𝖉?

#7 ~𝙋𝙝𝙖𝙣𝙩𝙤𝙢~

#8 -ᕼᗝᖇᎥ乙ᗝᑎ-

#9 ЇпHцѫапё

#10 *🅴🅻🅸🆃🅴*

#11 𝙰̷𝚟̷𝚎̷𝚗̷𝚐̷𝚎̷

#12 ﾉ𝙱𝚞𝚝𝚌𝚑𝚎𝚛ﾉ

#13 Dσσɱʂԃαყ

#14 ★ŚŤĂŔ★

#15 C͢h͢a͢m͢p͢i͢o͢n͢

#16 ￌ🅳🅴🅰🅳🅻🆈ￌ

#17 ░P░O░W░E░R░

#18 DҽAԃ1

#19 ▄︻🅺🅸🅽🅶══

#20 ЄƇԼƖƤƧЄ

#21 ᗯᕼᎥᖇᒪᗯᎥᑎᗪ

#22 ΓHΞБΞSΓ

#23 Dҽαƚԋ

#24 ᔕᒪᗩᑌǤᕼ丅ᗴᖇ

#25 Lυɳαɾ!

#26 Ð尺ΛƓØЛら

#27 ★𝙽𝚘𝙼𝚎𝚛𝚌𝚢★

#28 PЯФDIGY

#29 ᗯᎥ乙ᗩᖇᗪ

#30 _🄼🄰🅂🅃🄴🅁_

youtube-cover

नाम बदलने के लिए Free Fire MAX में आपको 390 डायमंड्स की जरूरत होगी। अगर आपके पास नेम चेंज कार्ड है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। उससे तुरंत नाम बदल जाएगा।

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