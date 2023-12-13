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Free Fire MAX में 100 से ज्यादा नाम जिन्हें गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है

By Ujjaval E-Sports
Modified Dec 13, 2023 23:00 IST
Free Fire MAX Image Credit ff.garena.com
Free Fire MAX Image Credit ff.garena.com

Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड का काफी ज्यादा महत्व है। हर कोई गिल्ड के लिए अच्छे नाम रखना चाहता है। गिल्ड के लिए नाम बनाने के बजाय कुछ लोग तैयार विकल्पों का उपयोग करने का मन बना लेते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 से ज्यादा स्टाइलिश नामों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है।

Free Fire MAX में 100 से ज्यादा नाम जिन्हें गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है

यह नाम उपयोगी रह सकते हैं (Image via Free Fire MAX)
यह नाम उपयोगी रह सकते हैं (Image via Free Fire MAX)

गिल्ड के लिए नीचे दिए गए नामों का उपयोग किया जा सकता है:

  1. ꧁ ₦Ø₦ ꧂
  2. ༻ ░G░O░D░ ༺
  3. ABCㅤＯＦＩＣＩＡＬ亗
  4. ⓢⓦⓔⓔⓣ
  5. 『DARK』ᴷᴺᴵᴳᴴᵀ
  6. ༒ B∆Y ༒
  7. ƊᴏNƊɪᴇ
  8. S H I K A R
  9. ÅŞŠÄŠŞÏŅŞ
  10. ∆ | zєяσ | ∆
  11. 亗 Lᴇɢᴇɴᴅ !
  12. Born𝚁᭄Win
  13. ᴴᴵᶻKID
  14. ///X///Y///Z///
  15. 〆ᏒuӀҽ࿐
  16. ᵀᴵᴳᴱᴿ
  17. ༄ ᶦᶰᵈ᭄KING ࿐
  18. ＯＶＥＲ☯ＰＯＷＥR
  19. ᴳᴵᵛᴱ ᵁᴾ
  20. C҉҉O҉҉O҉҉L҉҉
  21. Ꭲʀʏ Ꭲɪᴍᴇ
  22. 丂ㄩ卩卩ㄖ尺ㄒҜ卂尺
  23. ＤＥＡＴＨ ＳＱＵＡＤ
  24. ◤ 𝐶 𝐿 U B★
  25. вroтнerѕ
  26. D Ξ Λ T H °
  27. ︻╦╤─☆ABC
  28. Ɲɪꢺʜꫝɴ
  29. SWΛⲦ
  30. 么 Ꮇɪѕѕ᭄ED
  31. Crazy Killers
  32. ֆǟʋǟɢɛ ֆǟʍʊʀǟɨ
  33. J̾IͥN̾K̾S̾
  34. ᴅᴇᴀᴛʜ メ ᴍᴀᴋᴇʀ
  35. ᴮᴼᵀ. PLAYERS
  36. Ⓥ Ⓑⓐⓓⓖⓔ
  37. ONLY ✿ ʙᴏᴏʏᴀʜ
  38. ŞØỮŁ◥ᏩᏂᎧᏕϮ
  39. ʙʟᴀᴄᴋ Wolves
  40. FEARLESS ™
  41. ꧁εαgﾚε gαηg
  42. ᴳᵒᵈ KILLERS
  43. 丨尺ㄖ几 千丨丂ㄒ丂
  44. CRΛZYCLOWNS⁰⁹
  45. ❄ FROZEN ❄
  46. ꧁𖤍𖤓ᴾᴴᴼᴱᴺᴵˣ
  47. ╲ PYTH0NS ╲
  48. NoⵌM3ɾƈყ
  49. ༆αρɳα ɾαʝ࿐
  50. FATALꔛ乙乇ひ丂
  51. -HYPN0父-
  52. 『OƤ』ཌĐʀᴀɢᴏƝད
  53. ░₭Ɽł₥₴Ø₦░
  54. $КЧ БГЦЄ
  55. WE Łeͥgeͣnͫd
  56. ꧁ ༒ cℜRAzyᵒ᭄
  57. 彡Ŝ彡Ħ彡Ã彡Ð彡Ø彡W
  58. ꧁༒Sorry
  59. The Victoryless
  60. ꧁『 BᎯƊ 』
  61. ¤$pчдёя¤
  62. ▓▓ＧＨＯＳＴ▓▓
  63. qlɐzǝ ʞıuƃ
  64. ᭢ỉᦋꫝᡶ ᠻꪖꪶꪶ
  65. Дёfч Гѳgїc ◥
  66. HΞLL FIЯΞ
  67. Ʉηκηοωη ₵Ⱡ₳₦
  68. Ꮆㄩ丨ㄥᗪㄥ乇丂丂
  69. 乂● ₱₹ł₦₡€ ●乂
  70. ⚡ ㄒ卄乇 Ƒㄥα丂卄 ⚡
  71. ᵀᵉᵃᵐᙎᓿᘉ
  72. Եօ×íϲ ʍɑƒíɑ ™
  73. ɖǟʀӄ ɦօʀֆɛ
  74. 〄ᴾᴿᴼ GuᎥl𝖉d
  75. ꪹꫀꪜꫀ᭢ᦋꫀ ᡶꪖƙꫀ
  76. ❦ĐⒶⓇⓀĐⒺⓋⒾȽ
  77. S҉i҉l҉e҉n҉t҉ ҉S҉t҉a҉r҉
  78. ꈵꀤ꒒꒒ ꌚꅐꀤꋖꇃꀍ
  79. ‿╯ TOXIC ᴳᵒᵈ
  80. ◥░ EZ4 ░ ◤
  81. ☬ ТᎻᎬ༒KINGS ☬
  82. ₩Ø₦ĐɆⱤ₣ɄⱠ
  83. ᖇᗴᑕᛕᒪᗴ ᔕ ᔕ
  84. ᴹᴿ メ WINNERS࿐
  85. - Ϝꍏ†ꍏL 4-
  86. ᶦᶰᵈ᭄ Thugs
  87. 么 彡ŞΔVΔǤ€彡 么
  88. ONLY ☯ Ꮮᴇɢᴇɴᴅꜱ
  89. 0 ʟօֆɛֆ
  90. ᵉᵛⁱˡ ᵈᵒᵉʳ
  91. fαтαℓ fυѕισи
  92. ◤ ιи ѕυяgєитѕ ◢
  93. ԃɾαɠσɳ Ⴆυϝϝ
  94. Ultimate war
  95. 𒆜MAJ𒆜𓊉I
  96. ωє я gнσѕт
  97. ░Ꮇ░ᴀ░ꜰ░ɪ░ᴀ░ᶠ
  98. 亗 ƬᎾχᏆC
  99. 么 βŁØØĐ 么
  100. гคչ๏г
  101. ƊคʀKLord
  102. ☬ТᎻᎬ ༒ KINGS☬
  103. M͢͢͢ץรtiqบe
  104. ◤ Dͩoͦoͦmͫeͤdͩ◢
  105. ƘƖԼԼЄƦֆ❄
  106. ᎡᴏʏᴀᏞ ☯ FIRE
  107. ꉓꍏ꓄ꍏ꒒ꌩꌗ꓄ꌗ
  108. 千乇尺ㄖ ࿇ 匚丨ㄖㄩ丂
  109. ĐØØΜŞ ĐΔ¥
  110. - 丹Ƥex -
  111. ▀▄ⓂⒶⒼⒾⒸⒾⒶⓃ▀▄
  112. GЯey hounds
  113. Brutal ༉ 卂ʀᴍʏ
  114. тєαм 乂 ∂яαgσ
  115. .ＢＬＡＣＫ ＬＩＳＴ.
  116. BLACKnWHITE
  117. ༄ᴿᴰˣ᭄BOMB࿐⁷¹
  118. 蒙.ʀᴇᴅ々ᴅᴇᴍᴏɴ
  119. 『0』 ϻᴀƑɪᴀ ツ ☂⁴
  120. P O W E R ™
  121. ~ S𝚌ᵣₑₐᗰ ~
  122. • ᵗʰᵉ ᵉᵐᵖⁱʳᵉ •
  123. ༒ꁝꏂ꒒꒒༒
  124. ×× 丅ᖇᗩǤᎥᑕ ××
  125. ƔƖƠԼЄƝƬ!!

आपको अब इतने सारे नाम मिल गए हैं और आप किसी का भी उपयोग अपनी गिल्ड के लिए कर सकते हैं। आप Free Fire MAX में 1000 डायमंड्स या फिर 5000 गोल्ड कोइंस में गिल्ड तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से गिल्ड मौजूद है, तो फिर आप 500 डायमंड्स में नाम बदल सकते हैं।

Edited by Ujjaval E-Sports
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