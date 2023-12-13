Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड का काफी ज्यादा महत्व है। हर कोई गिल्ड के लिए अच्छे नाम रखना चाहता है। गिल्ड के लिए नाम बनाने के बजाय कुछ लोग तैयार विकल्पों का उपयोग करने का मन बना लेते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 से ज्यादा स्टाइलिश नामों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है।
Free Fire MAX में 100 से ज्यादा नाम जिन्हें गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है
गिल्ड के लिए नीचे दिए गए नामों का उपयोग किया जा सकता है:
- ꧁ ₦Ø₦ ꧂
- ༻ ░G░O░D░ ༺
- ABCㅤＯＦＩＣＩＡＬ亗
- ⓢⓦⓔⓔⓣ
- 『DARK』ᴷᴺᴵᴳᴴᵀ
- ༒ B∆Y ༒
- ƊᴏNƊɪᴇ
- S H I K A R
- ÅŞŠÄŠŞÏŅŞ
- ∆ | zєяσ | ∆
- 亗 Lᴇɢᴇɴᴅ !
- Born𝚁᭄Win
- ᴴᴵᶻKID
- ///X///Y///Z///
- 〆ᏒuӀҽ࿐
- ᵀᴵᴳᴱᴿ
- ༄ ᶦᶰᵈ᭄KING ࿐
- ＯＶＥＲ☯ＰＯＷＥR
- ᴳᴵᵛᴱ ᵁᴾ
- C҉҉O҉҉O҉҉L҉҉
- Ꭲʀʏ Ꭲɪᴍᴇ
- 丂ㄩ卩卩ㄖ尺ㄒҜ卂尺
- ＤＥＡＴＨ ＳＱＵＡＤ
- ◤ 𝐶 𝐿 U B★
- вroтнerѕ
- D Ξ Λ T H °
- ︻╦╤─☆ABC
- Ɲɪꢺʜꫝɴ
- SWΛⲦ
- 么 Ꮇɪѕѕ᭄ED
- Crazy Killers
- ֆǟʋǟɢɛ ֆǟʍʊʀǟɨ
- J̾IͥN̾K̾S̾
- ᴅᴇᴀᴛʜ メ ᴍᴀᴋᴇʀ
- ᴮᴼᵀ. PLAYERS
- Ⓥ Ⓑⓐⓓⓖⓔ
- ONLY ✿ ʙᴏᴏʏᴀʜ
- ŞØỮŁ◥ᏩᏂᎧᏕϮ
- ʙʟᴀᴄᴋ Wolves
- FEARLESS ™
- ꧁εαgﾚε gαηg
- ᴳᵒᵈ KILLERS
- 丨尺ㄖ几 千丨丂ㄒ丂
- CRΛZYCLOWNS⁰⁹
- ❄ FROZEN ❄
- ꧁𖤍𖤓ᴾᴴᴼᴱᴺᴵˣ
- ╲ PYTH0NS ╲
- NoⵌM3ɾƈყ
- ༆αρɳα ɾαʝ࿐
- FATALꔛ乙乇ひ丂
- -HYPN0父-
- 『OƤ』ཌĐʀᴀɢᴏƝད
- ░₭Ɽł₥₴Ø₦░
- $КЧ БГЦЄ
- WE Łeͥgeͣnͫd
- ꧁ ༒ cℜRAzyᵒ᭄
- 彡Ŝ彡Ħ彡Ã彡Ð彡Ø彡W
- ꧁༒Sorry
- The Victoryless
- ꧁『 BᎯƊ 』
- ¤$pчдёя¤
- ▓▓ＧＨＯＳＴ▓▓
- qlɐzǝ ʞıuƃ
- ᭢ỉᦋꫝᡶ ᠻꪖꪶꪶ
- Дёfч Гѳgїc ◥
- HΞLL FIЯΞ
- Ʉηκηοωη ₵Ⱡ₳₦
- Ꮆㄩ丨ㄥᗪㄥ乇丂丂
- 乂● ₱₹ł₦₡€ ●乂
- ⚡ ㄒ卄乇 Ƒㄥα丂卄 ⚡
- ᵀᵉᵃᵐᙎᓿᘉ
- Եօ×íϲ ʍɑƒíɑ ™
- ɖǟʀӄ ɦօʀֆɛ
- 〄ᴾᴿᴼ GuᎥl𝖉d
- ꪹꫀꪜꫀ᭢ᦋꫀ ᡶꪖƙꫀ
- ❦ĐⒶⓇⓀĐⒺⓋⒾȽ
- S҉i҉l҉e҉n҉t҉ ҉S҉t҉a҉r҉
- ꈵꀤ꒒꒒ ꌚꅐꀤꋖꇃꀍ
- ‿╯ TOXIC ᴳᵒᵈ
- ◥░ EZ4 ░ ◤
- ☬ ТᎻᎬ༒KINGS ☬
- ₩Ø₦ĐɆⱤ₣ɄⱠ
- ᖇᗴᑕᛕᒪᗴ ᔕ ᔕ
- ᴹᴿ メ WINNERS࿐
- - Ϝꍏ†ꍏL 4-
- ᶦᶰᵈ᭄ Thugs
- 么 彡ŞΔVΔǤ€彡 么
- ONLY ☯ Ꮮᴇɢᴇɴᴅꜱ
- 0 ʟօֆɛֆ
- ᵉᵛⁱˡ ᵈᵒᵉʳ
- fαтαℓ fυѕισи
- ◤ ιи ѕυяgєитѕ ◢
- ԃɾαɠσɳ Ⴆυϝϝ
- Ultimate war
- 𒆜MAJ𒆜𓊉I
- ωє я gнσѕт
- ░Ꮇ░ᴀ░ꜰ░ɪ░ᴀ░ᶠ
- 亗 ƬᎾχᏆC
- 么 βŁØØĐ 么
- гคչ๏г
- ƊคʀKLord
- ☬ТᎻᎬ ༒ KINGS☬
- M͢͢͢ץรtiqบe
- ◤ Dͩoͦoͦmͫeͤdͩ◢
- ƘƖԼԼЄƦֆ❄
- ᎡᴏʏᴀᏞ ☯ FIRE
- ꉓꍏ꓄ꍏ꒒ꌩꌗ꓄ꌗ
- 千乇尺ㄖ ࿇ 匚丨ㄖㄩ丂
- ĐØØΜŞ ĐΔ¥
- - 丹Ƥex -
- ▀▄ⓂⒶⒼⒾⒸⒾⒶⓃ▀▄
- GЯey hounds
- Brutal ༉ 卂ʀᴍʏ
- тєαм 乂 ∂яαgσ
- .ＢＬＡＣＫ ＬＩＳＴ.
- BLACKnWHITE
- ༄ᴿᴰˣ᭄BOMB࿐⁷¹
- 蒙.ʀᴇᴅ々ᴅᴇᴍᴏɴ
- 『0』 ϻᴀƑɪᴀ ツ ☂⁴
- P O W E R ™
- ~ S𝚌ᵣₑₐᗰ ~
- • ᵗʰᵉ ᵉᵐᵖⁱʳᵉ •
- ༒ꁝꏂ꒒꒒༒
- ×× 丅ᖇᗩǤᎥᑕ ××
- ƔƖƠԼЄƝƬ!!
आपको अब इतने सारे नाम मिल गए हैं और आप किसी का भी उपयोग अपनी गिल्ड के लिए कर सकते हैं। आप Free Fire MAX में 1000 डायमंड्स या फिर 5000 गोल्ड कोइंस में गिल्ड तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से गिल्ड मौजूद है, तो फिर आप 500 डायमंड्स में नाम बदल सकते हैं।
Edited by Ujjaval E-Sports
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