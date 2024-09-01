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100 स्टाइलिश और फेंसी नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए उपयोग कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Sep 01, 2024 16:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Free Fire MAX Name Style 2024: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश और फेंसी नामों को बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह के नाम सिर्फ IGN या गिल्ड ही नहीं, बल्कि पेट पर भी सूट हो सकते हैं। आप अपने पेट को भी आकर्षक दिखाने के लिए स्टाइलिश नाम रख सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 बेहतरीन विकल्पों के बारे में बात करेंगे।

100 स्टाइलिश और फेंसी नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए उपयोग कर सकते हैं

आप नीचे दिए गए नाम का 2024 में उपयोग कर सकते हैं:

#1 ℌ𝔲𝔯𝔯𝔦𝔠𝔞𝔫𝔢

#2 𝕋𝕖𝕣𝕣𝕠𝕣

#3 𝓝𝓲𝓰𝓱𝓽

#4 🅿🆁🅴🆈

#5 𝟷𝚂𝚑𝚘𝚝

#6 𝙵!𝚁𝙴

#7 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰

#8 x𝓑𝓪𝓭𝓰𝓮𝓻x

#9꧁༺ʟɛօ༻꧂

#10 𝓐𝓬𝓲𝓭

#11 ℜ𝔞𝔫𝔤𝔢𝔯

#12 𝙿𝚛𝚒𝚖𝚞𝚜

#13 🅿🅰🅸🅽

#14 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝

#15 🄲🄾🄻🄾🄽🄴🄻

#16 Ａｒｅｓ

#17 ΔŇǤ€Ł

#18 dεα†h

#19 ༺ǟֆɦɛֆ༻

#20 αrr⊕ω

#21 ▀▄🄰🅃🄻🄰🅂▀▄

#22 -PФISФИ-

#23 𒆜🅹🅴🆃🆃𒆜

#24 𝘽𝙤𝙡𝙩

#25 ᒪᑌᑕᎥᖴᗴᖇ

#26 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧

#27 🄲🄷🄰🄽🄲🄴

#28 丂卩丨匚乇

#29 Cѳаг

#30 DIИФ

#31 FLДSH

#32 ᗷᑌᒪᒪᗴ丅

#33 FЯIΓZ

#34 ★ᴘʟᴜᴛᴏ★

#35 ꧁ȶ-ʀɛӼ꧂

#36 彡[ᴡᴏʟꜰ]彡

#37 𝕿𝖍𝖗𝖔𝖓𝖊

#38 𓂀 𝕆𝕥𝕚𝕤 𓂀

#39 ΞCHФ

#40 CHIΞF

#41 ᑕᕼᗩᗰᑭ

#42 𝚂𝚑𝚊𝚍𝚘𝚠

#43 _🆂🅺🆈_

#44 𝐵𝓁𝒶𝓏𝑒

#45 ℙ𝕙𝕠𝕖𝕟𝕚𝕩

#46 ДMБΞЯ

#47 𝐀𝐜𝐞

#48 𝒵𝑒𝓊𝓈

#49 ᖴᖇᗝᔕ丅

#50 ᗯᎥ乙ᗩᖇᗪ

#51 𝘽𝙚𝙖𝙨𝙩

#52 ★彡ᴍɪɢʜᴛʏ彡★

#53 ꧁☬𝓦𝓸𝓵𝓯☬꧂

#54 ⠂PФISФИ⠐

#55 ▀▄🄰🄽🄶🄴🄻▀▄

#56 𝕾𝖍𝖆𝖉𝖔𝖜

#57 🅳🅴🅰🅳🅻🆈

#58 ᗰᗴᗪᑌᔕᗩ

#59 𝐕𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞

#60 卩卂丨几

#61 Ѳ$cая

#22 ▀▄Ѫаж▀▄

#63 PЯΞУ

#64 ༒šκψ༒

#65 ΔƤØŁŁØ

#66 †ï†αη

#67 MУΓHIC

#68 ИIGHΓ

#69 prïηςε

#70 𝓛𝓸𝓴𝓲

#71 βŁỮ€

#72 🅒🅗🅐🅝🅒🅔

#73 Aɾƈαɳҽ

#74 𝕽𝖆𝖕𝖙𝖔𝖗

#75 🅻🅴🅾

#76 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐞𝐝

#77 🄴🅃🄴🅁🄽🄰🄻

#78 𝑅𝐸𝐿𝐼𝒞

#79 丅ᗩᑎᛕ

#80 CЯΞДΓЦЯΞ

#81 Cσɾρʂҽ

#82 SιɱႦα

#83 Wᵢᄂ𝚍

#84 ᴜɴᴛᴀᴍᴇᴅ

#85 𝐁𝐮𝐥𝐤𝐲

#86 ᕼᑌᑎ丅ᗴᖇ

#87 𝕻𝖆𝖗𝖆𝖓𝖔𝖎𝖆

#88 🅢🅤🅟🅔🅡

#89 ☬𝓔𝓷𝓲𝓰𝓶𝓪☬

#90 Μ¥ŞŦƗĆ

#91 ༺ƈʀʏքȶ༻

#92 𓂀 𝕊𝕡𝕚𝕣𝕚𝕥 𓂀

#93 ★ʀᴀɴɢᴇʀ★

#94 βΔŇĐƗŦ

#95 ØĐƗŇ

#96 ΔĆ€

#97 ꊰꄲꋪ꓄꒤ꋊꏂ

#98 ㄒ卄ㄩᎶ

#99 Ѫѳп$тёя

#100 Ž€ỮŞ

youtube-cover

Free Fire MAX में पेट का नाम पहली बार रखना मुफ्त है। इसके बाद उसको बदलने के लिए 200 डायमंड्स लगेंगे। इसलिए ध्यान से पेट का नाम बदलें।

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