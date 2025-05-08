Great IGNs: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर किसी को अपना IGN अच्छा बनाकर लोगों से अलग और खास दिखना है। इस मामले में स्टाइलिश नाम आपको बहुत मदद कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 नाम पर नज़र डालेंगे, जो IGN के लिए चुने जा सकते हैं।
Free Fire MAX में 100 नाम जो IGN के लिए चुने जा सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम का IGN के तौर पर उपयोग कर सकते हैं:
#1 ꧁༺ɮǟռɖɨȶ༻꧂
#2 -ł₦₴₮ł₦₵₮-
#3 ~иαтυяαℓ~
#4 <🅘🅒🅔 🅒🅞🅛🅓>
#5 𒆜.🅿🆂🆈🅲🅷🅾.𒆜
#6 𓂀 .ℂ𝕙𝕒𝕞𝕡𝕚𝕠𝕟 .𓂀
#7 ▀▄🄼🄰🄽🄸🄰🄲▀▄
#8 𝕱𝖎𝖌𝖍𝖙𝖊𝖗乡
#9 𝙳̷𝚒̷𝚜̷𝚛̷𝚞̷𝚙̷𝚝̷𝚘̷𝚛̷
#10 -ᑎᎥǤᕼ丅ᗰᗩᖇᗴ-
#11 Tёяяѳя
#12 ×₣ΔƗŦĦ×
#13 G𝓱ₒ𝘴𝚝ジ
#14 ꧁ᴘʜᴀɴᴛᴏᴍ꧂
#15 ⠂MФИSΓΞЯ⠐
#16 ༒Eԃɠҽ༒
#17 ★ֆɦǟɖօա★
#18 +ᎷᎥᏒᏒᎧᏒᏕ+
#19 *ᏇᏂᎥᏕᎮᏋᏒᏕ*
#20 T͢h͢e͢ B͢e͢a͢s͢t͢
#21 FΛɪŁɪЛƓ
#22 D⋆A⋆W⋆N
#23 ƬƖMЄԼЄƧƧ
#24 Mᵢ𝘴ₑᵣy
#25 𝙰̷𝚛̷𝚌̷𝚝̷𝚒̷𝚌̷
#26 ĎŔĂĞŐŃ
#27 ΛЛƓ尺Ϥ
#28 `Dυʂƚ`
#29 -ᏒᏋᏉᏋᏒᏕᏋ-
#30 xF尺ØẔƐЛx
#31 +ţŕùţħ+
#32 ƤΔŘΔŇØƗΔ
#33 S𝚌ᵣₑₐᗰ
#34 ★彡ᴏᴠᴇʀᴋɪʟʟ彡★
#35 ꧁☬𝓩𝓸𝓭𝓲𝓪𝓬☬꧂
#36 *𝕭𝖚𝖙𝖈𝖍𝖊𝖗*
#37 _🄷🄰🅁🄿🄾🄾🄽_
#38 Ж.HΞLL.Ж
#39 |𝐵𝒶𝒹 𝒦𝒶𝓇𝓂𝒶|
#40 乡𝙏𝙝𝙚𝘽𝙪𝙡𝙡𝙮乡
#41 [𝐂𝐲𝐛𝐨𝐫𝐠]
#42 ༺ɛӼɛƈʊȶօʀ༻
#43 Aƚԋҽɳα!
#44 ꉣꂦꀤꌗꂦꈤ
#45 らΛ௱Ц尺Λɪ
#46 ϦŁØØÐ
#47 ★ᎶᎧᏝᎴ★
#48 THₑ GₒD
#49 M̷i̷d̷n̷i̷g̷h̷t̷
#50 ᕼᗝᖇᎥ乙ᗝᑎ
#51 ₥łⱠⱠłØ₦
#52 Sa̶d̶
#53 彡[ʜ҉ᴀ҉ᴄ҉ᴋ҉ᴇ҉ʀ҉]彡
#54 ĆĦΔØŞ
#55 ▄︻デWin══━一
#56 ℑᏋғᏒƴ
#57 〖ℳℜ〗
#58 𝕽𝕰𝕬𝕷
#59 ຟ⊕ﾚቻ
#60 ď€$ţя๏¥€я
#61 ⡷⠂乇√ﾉﾚ⠐⢾
#62 ʜᴇᴀᴅ🅢ʜᴏᴛ
#63 ℓЄɢЄИD
#64 ㄥ乇丂丂
#65 ď🇪ɱ¤ñ
#66 ᖇᙍᖽᐸᖶ
#67 Ꭾիѻєɳıẋ
#68 乙єяσ
#79 GΔΝG
#70 ₣ℓα₥єֆ
#71 乃乇卂丂ㄒ
#72 ꁝꄲꉣꏂ
#73 丨Ꮆ几丨ㄒ乇
#74 [ҎƦƟ]
#75 иσ°иαмє
#76 HΞЖ
#77 Ƚ︎uçҜყ
#78 尺ΛЛƓƐ尺
#79 𒆜🅱🅾🆃𒆜
#80 Ｓㄚ 么 乙
#81 ₴Ʉ₱ⱤɆ₥Ɇ
#82 Oᛗ𐌄ĞᎯ
#83 ρ€☈↳
#84 ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢Y
#85 м̷σ̷η̷s̷т̷ε̷я̷
#86 ԲυՐע
#87 ЯДИDФM
#88 ZΞD
#89 ꏸꑛꋫ꒓ꋫꏸ꓅ꍟ꒓
#90 FEΛЯ
#91 Ǥ₳₦Ǥ𝕾ƬᏋЯ
#92 𝓢𝓛Д𝓢𝓗
#93 ŠԩąƉŏώ
#94 Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ
#95 Ҏ̷Ƚ̷Ʌ̷Ȳ̷Ȅ̷Ʀ̷
#96 Ǥнσsτ
#97 𝐁ⴽ𝐔𝐓є
#98 DΣa𝐓𝐇
#99 CЦЯIФ
#100 ჯէɾҽʍҽ
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए नेम चेंज कार्ड या 390 डायमंड्स चाहिए।
गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।