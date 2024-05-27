Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों का चलन काफी समय से है। हर कोई अपनी ID के लिए तगड़े नाम तैयार करना चाहता है। यह काम आसान नहीं है और इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इस आर्टिकल में हम 100 स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें खिलाड़ी ID के लिए उपयोग कर सकते हैं।
Free Fire MAX में 100 स्टाइलिश नाम जो खिलाड़ी अपनी ID के लिए उपयोग कर सकते हैं
1. ༺QueຮtKiภg༻
2. ꧁☆ɃŁȺȻꝀ MȺMɃȺ☆꧂
3. ☃𝕂𝕟𝕦𝕔𝕜𝕝𝕖𝕙͢͢͢𝕖𝕒𝕕
4. 😬↻օʍʍąղ͢͢͢ժҽɾաąɾ
5. MiŇd𝕳🆄Ň†er₨
6. 𝒪𝓂𝓃𝒾𝑀𝒶𝓃🐴
7. LegeŇdⲘerc🏇🏻
8. 𐄡๖ۣۜᗯᎥn†єrA℘є𐄪
9. 〖Łegeภdishere〗
10. 💖Aթex🅷นήtress
11. ฿lⱥcKHⱥωKﾂ
12. ⪓KiŇgCสe🆂สr⪔
13. ƬΛƧΛƧƬΣЯ⚔
14. Ꭰɾą××××ìҽ
15. 🐩Theɪภv𝓲ภc𝓲ble
16. Slⱥu͢͢͢gђTᴱℜ▒
17. ≪𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖙𝖆𝖇𝖑𝖊𝕭𝖑𝖆𝖉𝖊≫
18. St𐍉ℝm๖ۣۜßℝeaKER
19. ImM𐍉ℝTคL
20. ๖ۣۜℜeᖙ๖ۣۜℜush
21. ∂ea𝕕𝒮𝒽ot🐳
22. S☢lᖙieℝB☢ץ
23. ★ⲘightyThØr★
24. 🎳ЩคrHead
25. ꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂
26. ᚛TeήaciΘS᚜
27. GI丹NŦKILLER
28. ▄︻̷̿┻̿═━一Dark(¬_¬) ☆⊙_⊙
29.ＫｉｌｌＳｈｏｔ♛
30. ๖ۣۜƊคʀL☢rd
31. ⪨M͢͢͢ץรtiqบe⪩
32. 丹ƤexKiLLer⚠
33. ཌ丹lק𝓱aད
34. 𒆜ᴘʜᴏᴇɴɪx𒆜
35. 𝓡𝓮𝓭𝓒𝓸𝓶𝓶𝓪𝓷𝓭𝓸
36. 彡[ᴛᴏᴏᴛʜʟᴇꜱꜱ]彡
37. 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
38. 🐑🅶Яeyhound
39. ⦇𝔗eⁿaciOS⦈
40. HYPER么BEAST
41. ⧼Shaᖙ𐍉ʷKήight⧽
42. 𝔉𝔦𝔯𝔢𝔈𝔶𝔢𝔰☂
43. ∂αякнσяѕє🎄
44. b1a𝖈𝓴ђaω𝓴
45. ★Ỽìքҽɾ★
46. ØɯΣ⅁∀
47. ᴮᴳᴸ_ʝσcҡεɾツ
48. 𐌁ℓitzz⇜
49. ❅やluto❅
50. Coco :>
51. ×°丨ЯΣƧƧ͢͢͢Σ千ЯΣП°×
52. 〖Mสτrix〗
53. Vaga多on∂๖ۣۜ山arrior
54. ⌁🅱🅻🅰🆉🅸🅽🅶🅶🆄🅽🆉⌁
55. 𒆜SภคkeEψe𒆜
56. ⫷Seήpⱥi⫸
57. 𝒱𝑒𝓃𝑜𝓂★
58. Uקsนrge⚔
59. ฬђเՇє๔͢͢͢єשเɭ🎰
60. ❅O℘Legeภ∂❅
61. ArrØwHuή†er
62. KiภgC๏多ℝα🔅
63. ᖘℝoHuภteℝ
64. Unҟnown꧂
65. ŁĒgĘndÁ
66. ꧁MÁFÎA༻꧂
67. ×͜× ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ⁰¹
68. ¹乂ⒹⓎⓃⒶⓂⒾⒸ乂¹
69. 亗ᎮᴀɢᴀᏞ ᭄
70. ⑉RⱥŇgerᴍⱥŇ⑉
71. •DRAGON⁰¹
72. B░O░S░S
73. 『ツ』☆Ƭo×Ꭵℂ
74. 𒀱シ₦Ї₦J₳×᷼×𒅒
75. ᴍᴀʀꜱʜᴍᴇʟʟᴏ ×͜×
76. ꧁༒RÃFTÀÁR༒꧂
77. BÀD乡BEÀST▄︻┻═┳一
78. ¥☆BÖÖÝÅH☆¥
79. ČřâžýĶîłłèř
80. ₭ÍḼlɆ℟ Qûêèñ
81. ☛♛ĞØđÞƦǿ♕☜
82. 🎱þsℽcͥђoͣkͫiller
83. ⪨ßłå¢þïñ⪩
84. ĆÓØŁĖŚŤ BÅĐ BØĪ
85. Ə Ł Đ Ė Ř
86. §ØŁĖ PŘØ
87. 《ĐƏÃĐ♡KÎŁŁĖŔ》
88. ĐĖMØŅ9
89. 『ᴰᵃʳᵏ』ĞhÒ§Ţ ࿐
90. ☆¤《ŢØXÍÇØ》¤☆
91. ꧁༒☬ŢhĕGøđ☬༒꧂
92. ŘØÇĶÊŢ
93. MØŔŢÄŁ
94. ♧☆▪《Łųçįfęř》☆▪♧💀✴
95. ꧁ঔৣ☬✞Ɠɛиıųʂ✞☬ঔৣ꧂
96. ◤Geℝ𐍉ภim𐍉◢
97. SτгikiήgVi℘eг
98. ʀᴏɴɪɴ🐊
99. 𐐚𐍉𐍉ᴍ𐐚𐍉𐍉ᴍ
100. ×ºMᎥຮຮᎥleManº×
Free Fire MAX में निकनेम बदलने के लिए 390 डायमंड्स खर्च करने होंगे। अगर आपके पास नेम चेंज कार्ड है, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी।