Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नाम निकनेम का काफी चलन है। हर कोई खुद को बेहतर दिखाने के लिए उस तरह के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 जबरदस्त नाम लेकर आए हैं, जिन्हें ID के लिए उपयोग कर सकते हैं।
Free Fire MAX में 100 जबरदस्त निकनेम जिनका खिलाड़ी ID के लिए उपयोग कर सकते हैं
#1 MДSΓΞЯ
#2 €ŞĆΔƤ€
#3 ₳ⱠⱠł₲₳₮ØⱤ
#4 ~𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉~
#5 ☬𝓟𝓱𝓪𝓷𝓽𝓸𝓶☬
#6 ꧁ֆɦǟɖօա꧂
#7 ▀▄🄼🄸🅂🄴🅁🅈▀▄
#8 ⡷SILΞИCΞ⢾
#9 ★𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉𝖘★
#10 彡ᴅᴀʀᴋɴᴇꜱꜱ彡
#11 ᗷᒪᗩᑕᛕᗝᑌ丅
#12 Dҽαԃ1
#13 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫𝐆𝐢𝐯𝐞𝐔𝐩
#14 -ᑕᕼᗩᗰᑭᎥᗝᑎᔕ-
#15 _Tɾυʂƚ_
#16 [𝐑𝐮𝐧𝐚𝐰𝐚𝐲]
#17 *Aƈƚισɳ*
#18 Qυҽʂƚισɳ?
#19 ᗪ乇丂丨尺乇!
#20 ￌ𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫ￌ
#21 ĎẸϻỖŇŜ
#22 Pαɾαɳσια
#23 ᏇᏂᎥᏒᏝᏇᎥᏁᎴ
#24 -Pαɳιƈ-
#25 ░F░A░I░T░H░
#26 ƖƝƇƲƁƲƧ
#27 ^ĤŐŔŔŐŔ^
#28 Hҽﾡﾡ
#29 BadOmenﾐ
#30 Aɳιɱαʅ
#31 B̷e̷a̷s̷t̷
#32 ƁƦƲƬЄ
#33 нØ尺ɪẔØЛ
#34 𝘿𝙞𝙨𝙢𝙖𝙣𝙩𝙡𝙚
#35 _𝔼𝕝𝕚𝕥𝕖_
#36 ꧁𝘏𝘢𝘷𝘰𝘤꧂
#37 C̲r̲e̲a̲t̲u̲r̲e̲
#38 𝙳𝚎𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗
#39 𒆜🅳🅸🆂🆁🆄🅿🆃𒆜
#40 ▄︻T̷o̷r̷p̷e̷d̷o̷══
#41 ༺ƈʀʊֆɦ༻
#42 𝒲𝓇𝑒𝒸𝓀𝒶𝑔𝑒
#43 𝕯𝖞𝖓𝖆𝖒𝖎𝖙𝖊
#44 ᐯᎥ丅Ꭵᗩ丅ᗴ
#45 βŐМβ
#46 P͢h͢o͢b͢i͢a͢
#47 𝚃̷𝚎̷𝚛̷𝚛̷𝚘̷𝚛̷
#48 千尺乇卂Ҝ
#49 _🅂🄸🅁🄴🄽🅂_
#50 ᖴᗴᖇᗝᑕᎥᗝᑌᔕ
#51 ★ĐƗΔβŁØ★
#52 ᴳᴳ°ʜᴇʀᴏ࿐
#53 ﻬஐﻬᴍᴏʟᴛᴇɴﻬஐ
#54 ╰‿╯乂ＴＥＲＲＯＲ乂
#55 ᴾᴿᴼシ∂GAMER™
#56 ༄ᶠᶠ-ƈʏɮօʀɢ
#57 K░1░L░L░3░Я
#58 ✿ＶＩＲＵＳ✿
#59 ֆքɛƈȶʀɛシ
#60 ×Ꮮ Ꮎ Ꮢ Ꭰ×
#61 ★ IVY•ᴮᵒˢˢ ★
#62 ҂Ｓ∪ㄗ尺モ爪モ҂
#63꧁☬Sm0ke☬꧂
#64 ╳ναмριяєѕ╳
#65 ᑕᕼᗩᗰᑭᎥᗝᑎ々
#66『ΛŁþнΛ』
#67 ▒〄MR☆FIRE〄▒
#68 ×‿×RED⁹⁹⁹
#69 ╰‿╯COLD™╰‿╯
#70 V̶ε̶η̶σ̶м̶〆
#71 父ÐØØM父
#72 ❤ƠMЄƓƛ❤
#73 个NIGHTMAЯΞ个
#74 ★彡ᴍᴀᴊᴇꜱᴛɪᴄ彡★
#75 ☆丅Ꭵ丅ᗩᑎ☆
#76 ××ΛQᴜΛ××
#77 NØ ᗰᗴᖇᑕƳ
#78 【D3ad】
#79 ᏟᎽᏒuS帝
#80 《1ṄV1Ṡ1ɮŁe》
#81 ▀▄FLΛMEֆ▀▄
#82 ╰☆THE GOD☆╮
#83 ツяɨ๏ţ࿐
#84 ΘEternALΘ
#85 -H0ɾɾ0ɾ乡
#86 ꧁༒QU3ST༒꧂
#87 ｔｏｘｉｃᴳᵒᵈ
#88 ĐƗΔβŁØ
#89 pšψςh⊕
#90 ҂F̲a̲t̲a̲l̲҂
#91 ༒NᵢNⱼₐ༒
#92 {CʅAɯ}
#93 ×ДБУSS×
#94 ×ＥｘＷｈｙＺｅｄ×
#95 -Ѵаѫpїяё-
#96 ٭٭H0ЯЯ0Я٭٭
#97 ♢TₒₓᵢC♢
#98 ∇ҜIИGS∇
#99 乙>
#100 乂₣ℓα₥єֆ乂
नाम बदलने का तरीका क्या है?
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
स्टेप 1: Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें और लॉगिन करें।
स्टेप 2: प्रोफाइल में जाएं और नाम के पास एडिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: नया नाम पेस्ट करें और पेमेंट करें। नेम चेंज कार्ड या डायमंड्स से नाम बदल जाएगा।