हिन्दी
  • home icon
  • Garena Free Fire
  • Free Fire MAX में 100 स्टाइलिश नाम जिन्हें खिलाड़ी उपयोग करके खुद को एकदम अलग दिखा सकते हैं

Free Fire MAX में 100 स्टाइलिश नाम जिन्हें खिलाड़ी उपयोग करके खुद को एकदम अलग दिखा सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Jun 25, 2024 16:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर कोई स्टाइलिश नाम रखना पसंद करता है। कई लोग लगातार स्टाइलिश नामों में बदलाव करते रहते हैं। उन लोगों को समय-समय पर नए नामों की तलाश होती है। इस आर्टिकल में हम 100 बेहतरीन नाम लेकर आए हैं, जिनका उपयोग करके आप अलग दिख सकते हैं।

Free Fire MAX में 100 स्टाइलिश नाम जिन्हें खिलाड़ी उपयोग करके खुद को एकदम अलग दिखा सकते हैं

स्टाइलिश नाम (Image Credit ff.garena.com)
स्टाइलिश नाम (Image Credit ff.garena.com)

1. Death▄︻̷̿┻̿═━一

also-read-trending Trending

2. ĐØĐ彡pHØeNîx

3. ᴳᵒᵈ乡ᏒᏢ♕ᏦᎥᏞᏞᎬᏒ▄︻̷̿┻̿═━一

4. Headhunter

5. 🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁

6. HuNg®¥ K¡LL€r

8. Hydra. | dynamo

9. Iήsͥⱥnͣeͫ

10. J҉O҉K҉E҉R҉

11. MVG•Ｎム丂ㄒㄚ

12. SkULL༒CruSHeR

13. SOUL々MORTAL

14. ßãđßóÿ

15. Ｓㄚ 么 乙 ツ

16. 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉

17. 𝖙𝖍𝖊𝖉𝖆𝖗𝖐𝖝𝖍𝖔𝖗𝖓𝖊𝖙

18. Xx-DΞΛDSH0T-xX

19. ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒

20. ཧᜰ꙰ꦿ➢Iήsͥⱥnͣeͫ

21. ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT

22. ツTiger♰YourNameツ

23. ツмαχαιя࿐

24. 乡GT乡 δΣΔδLΟζK

25. 亗『LEGEND』亗

26. ㊙H̶a̶c̶k̶e̶r̶一

27. ǤƹȼӃσ ∞⃟

28. ─╤╦︻(◣_◢)︻╦╤─

29. ǷƹϟҬƦθƴƹƦ

30. Lΐᵍhtήΐήg

31. ◥Ӄɳɪʛɧʈ◤

32. Hu͢͢͢Ň𝕥🅴ℝ

33. Ǥąภgรteℝ

34. 乃丹刀D𝔯ac𝕦la

35. ƤℜɆĐ₳₮Øℜ

36. ༺๖ۣۜ山ⱥή͢͢͢тed༻

37. ɓʆαɕƘԹίηƘ

38. ★彡[βӀąçҟƑìɾҽ]彡★

39. ⇝尺σ¢ку

40. ᙠossᴿᴬᴳᴱ

41. BŁλ₡ƙCØBƦλ

42. 『Tʜóʀ』

43. ⋉𝓥amק͢͢͢i𝖗e⋊

44. ⌁Hⱥק͢͢͢קℽ⌁

45. $нα∂σω

46. 𒅒𝓥𝓮𝓷𝓸𝓶

47. کƙɏɖเṽ℮Ʀ

48. Ƙɨηǥ༒

49. ꧁Rąngeℝ꧂

50. ⧼∂ємση⧽

51.༺Søk༻

52. ༺℘rส℘สtสŇ༻

53. ᴏtσͷɢ乂

54. ༒ʂմղղվ༒

55. ᴺᴸsᴇᴠᴇɴ°ᴵᴰ

56. ༒•B□Y•ℓєgєи∂༒

57. ༺Š₳₦Ü༻

58. ๖ۣۜⲦʀⲑⷱ͜ⲭⷮɪⲛ༻࿌

59. ☢️☢️☣️✝️NO°NAME✝️☣️☢️☢️

60. X̺͆༒¢ɧąƙɛყι༒X̺͆

61. ꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂

62. ꧁☆☬FRĘĘFÎRĘ☬☆꧂

63. ꧁☆•[ҎƦƟ]ҎȽɅȲȄƦ•☆꧂

64. ♛LegenNight♛

65. ༒B□Y•ℓєgєи∂༒

66. ⚡Tekⱥshi⚡

67. ▄︻̷̿┻̿═━一 ʜᴇᴀᴅsʜᴏᴛ

68. †_РЯØ_R৷¢Ҝę_†

69. ༒eno°ᴴᴼᴿᴱ༒

70. ༺ᎦᏬᏋᏒ༒ᏋᏕ༻

͡71. ꧁H҉A҉C҉K҉E҉R҉꧂L🅴g🅴ήd

72. 『 SβC』

73. ༒¢ɧąƙɛყι༒™

74. €¥ĹøbøMăł¥₩

75. ༒¢ɧąƙɛყι™༒

76. Baby°Killer™

77. ♜fιяє♛㉺ℓєgєи∂

78. ◂HøűnĐş✰Øf✰jŲšȚïșě

79. №•Т༟iс

80. 『ηç』►ƒϋιι●ut

81. ☠︎खूनी दरिंदा☠

82. ᴬᵁᴿᴬ°᭄ᴍɪʟʟʏ࿐

83. ༄ᶦᶰᵈ᭄Aིkαຮh࿐

84. ۝O²κɪɴɢ࿐۝

85. H҉A҉C҉K҉E҉R҉Lgήd

86. ༒۝♥ⓢⒶⒽⒾⓁ♥۝༒

87. ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ

88. Sᴋ᭄Sᴀʙɪʀᴮᴼˢˢ

89. ༒•ĴØĶÉŘ•༒

90. °༒AldyyExtece༒°

91. ༒ ★★ ༒

92. ℓєgєи∂WۼℜۼWolŦ

93. ᴳᵒᵈ•₦Ї₦ʝ₳

94. ༺KiLLeR༻

9ۣ5. Ŧﺂℜۼ ᴺᴬᵛᴵᴰᴬ͢͢Ɗ

96. ˢᵁ•Sa̶ľľêH

97. CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️

98. fℝⒶ₭¿ƬⱧ

99. ꧁༒ÅŞÄŠŞÏŅŞBŁĂČĶ༒꧂

100. ◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤

Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए आपको नेम चेंज कार्ड या 390 डायमंड्स की जरूरत होगी।

More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
App download animated image Get the free App now
🔥 Popular
🔗 LINKS
About Us
Write For Us
Policies
Grievance Redressal
Editorial Standards
Fact Check
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications
Edition:
English
हिन्दी