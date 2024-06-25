Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर कोई स्टाइलिश नाम रखना पसंद करता है। कई लोग लगातार स्टाइलिश नामों में बदलाव करते रहते हैं। उन लोगों को समय-समय पर नए नामों की तलाश होती है। इस आर्टिकल में हम 100 बेहतरीन नाम लेकर आए हैं, जिनका उपयोग करके आप अलग दिख सकते हैं।
Free Fire MAX में 100 स्टाइलिश नाम जिन्हें खिलाड़ी उपयोग करके खुद को एकदम अलग दिखा सकते हैं
1. Death▄︻̷̿┻̿═━一
2. ĐØĐ彡pHØeNîx
3. ᴳᵒᵈ乡ᏒᏢ♕ᏦᎥᏞᏞᎬᏒ▄︻̷̿┻̿═━一
4. Headhunter
5. 🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
6. HuNg®¥ K¡LL€r
8. Hydra. | dynamo
9. Iήsͥⱥnͣeͫ
10. J҉O҉K҉E҉R҉
11. MVG•Ｎム丂ㄒㄚ
12. SkULL༒CruSHeR
13. SOUL々MORTAL
14. ßãđßóÿ
15. Ｓㄚ 么 乙 ツ
16. 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
17. 𝖙𝖍𝖊𝖉𝖆𝖗𝖐𝖝𝖍𝖔𝖗𝖓𝖊𝖙
18. Xx-DΞΛDSH0T-xX
19. ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒
20. ཧᜰ꙰ꦿ➢Iήsͥⱥnͣeͫ
21. ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
22. ツTiger♰YourNameツ
23. ツмαχαιя࿐
24. 乡GT乡 δΣΔδLΟζK
25. 亗『LEGEND』亗
26. ㊙H̶a̶c̶k̶e̶r̶一
27. ǤƹȼӃσ ∞⃟
28. ─╤╦︻(◣_◢)︻╦╤─
29. ǷƹϟҬƦθƴƹƦ
30. Lΐᵍhtήΐήg
31. ◥Ӄɳɪʛɧʈ◤
32. Hu͢͢͢Ň𝕥🅴ℝ
33. Ǥąภgรteℝ
34. 乃丹刀D𝔯ac𝕦la
35. ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
36. ༺๖ۣۜ山ⱥή͢͢͢тed༻
37. ɓʆαɕƘԹίηƘ
38. ★彡[βӀąçҟƑìɾҽ]彡★
39. ⇝尺σ¢ку
40. ᙠossᴿᴬᴳᴱ
41. BŁλ₡ƙCØBƦλ
42. 『Tʜóʀ』
43. ⋉𝓥amק͢͢͢i𝖗e⋊
44. ⌁Hⱥק͢͢͢קℽ⌁
45. $нα∂σω
46. 𒅒𝓥𝓮𝓷𝓸𝓶
47. کƙɏɖเṽ℮Ʀ
48. Ƙɨηǥ༒
49. ꧁Rąngeℝ꧂
50. ⧼∂ємση⧽
51.༺Søk༻
52. ༺℘rส℘สtสŇ༻
53. ᴏtσͷɢ乂
54. ༒ʂմղղվ༒
55. ᴺᴸsᴇᴠᴇɴ°ᴵᴰ
56. ༒•B□Y•ℓєgєи∂༒
57. ༺Š₳₦Ü༻
58. ๖ۣۜⲦʀⲑⷱ͜ⲭⷮɪⲛ༻࿌
59. ☢️☢️☣️✝️NO°NAME✝️☣️☢️☢️
60. X̺͆༒¢ɧąƙɛყι༒X̺͆
61. ꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
62. ꧁☆☬FRĘĘFÎRĘ☬☆꧂
63. ꧁☆•[ҎƦƟ]ҎȽɅȲȄƦ•☆꧂
64. ♛LegenNight♛
65. ༒B□Y•ℓєgєи∂༒
66. ⚡Tekⱥshi⚡
67. ▄︻̷̿┻̿═━一 ʜᴇᴀᴅsʜᴏᴛ
68. †_РЯØ_R৷¢Ҝę_†
69. ༒eno°ᴴᴼᴿᴱ༒
70. ༺ᎦᏬᏋᏒ༒ᏋᏕ༻
͡71. ꧁H҉A҉C҉K҉E҉R҉꧂L🅴g🅴ήd
72. 『 SβC』
73. ༒¢ɧąƙɛყι༒™
74. €¥ĹøbøMăł¥₩
75. ༒¢ɧąƙɛყι™༒
76. Baby°Killer™
77. ♜fιяє♛㉺ℓєgєи∂
78. ◂HøűnĐş✰Øf✰jŲšȚïșě
79. №•Т༟iс
80. 『ηç』►ƒϋιι●ut
81. ☠︎खूनी दरिंदा☠
82. ᴬᵁᴿᴬ°᭄ᴍɪʟʟʏ࿐
83. ༄ᶦᶰᵈ᭄Aིkαຮh࿐
84. O²κɪɴɢ࿐
85. H҉A҉C҉K҉E҉R҉Lgήd
86. ༒♥ⓢⒶⒽⒾⓁ♥༒
87. ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
88. Sᴋ᭄Sᴀʙɪʀᴮᴼˢˢ
89. ༒•ĴØĶÉŘ•༒
90. °༒AldyyExtece༒°
91. ༒ ★★ ༒
92. ℓєgєи∂WۼℜۼWolŦ
93. ᴳᵒᵈ•₦Ї₦ʝ₳
94. ༺KiLLeR༻
9ۣ5. Ŧﺂℜۼ ᴺᴬᵛᴵᴰᴬ͢͢Ɗ
96. ˢᵁ•Sa̶ľľêH
97. CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️
98. fℝⒶ₭¿ƬⱧ
99. ꧁༒ÅŞÄŠŞÏŅŞBŁĂČĶ༒꧂
100. ◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए आपको नेम चेंज कार्ड या 390 डायमंड्स की जरूरत होगी।