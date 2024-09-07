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100 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX के खिलाड़ी बहुत पसंद करेंगे

By Ujjaval E-Sports
Modified Sep 07, 2024 15:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Stylish Name for Players: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर एक खिलाड़ी स्टाइलिश नाम रखना चाहता है। नाम बनाने में बहुत मेहनत लगती है और कई लोग तैयार नाम रखना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम उन खिलाड़ियों के लिए ढेरों स्टाइलिश नामों के विकल्प लेकर आए हैं, जिन्हें उपयोग किया जा सकता है।

70 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX के खिलाड़ी बहुत पसंद करेंगे

आप नीचे दिए गए नाम Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं

1. ༺QueຮtKiภg༻

2. ꧁☆ɃŁȺȻꝀ MȺMɃȺ☆꧂

3. ☃𝕂𝕟𝕦𝕔𝕜𝕝𝕖𝕙͢͢͢𝕖𝕒𝕕

4. 😬↻օʍʍąղ͢͢͢ժҽɾաąɾ

5. MiŇd𝕳🆄Ň†er₨

6. 𝒪𝓂𝓃𝒾𝑀𝒶𝓃🐴

7. LegeŇdⲘerc🏇🏻

8. 𐄡๖ۣۜᗯᎥn†єrA℘є𐄪

9. 〖Łegeภdishere〗

10. 💖Aթex🅷นήtress

11. ฿lⱥcKHⱥωKﾂ

12. ⪓KiŇgCสe🆂สr⪔

13. ƬΛƧΛƧƬΣЯ⚔

14. Ꭰɾą××××ìҽ

15. 🐩Theɪภv𝓲ภc𝓲ble

16. Slⱥu͢͢͢gђTᴱℜ▒

17. ≪𝕯𝖊𝖑𝖊𝖈𝖙𝖆𝖇𝖑𝖊𝕭𝖑𝖆𝖉𝖊≫

18. St𐍉ℝm๖ۣۜßℝeaKER

19. ImM𐍉ℝTคL

20. ๖ۣۜℜeᖙ๖ۣۜℜush

21. ∂ea𝕕𝒮𝒽ot🐳

22. S☢lᖙieℝB☢ץ

23. ★ⲘightyThØr★

24. 🎳ЩคrHead

25. ꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂

26. ᚛TeήaciΘS᚜

27. GI丹NŦKILLER

28. ▄︻̷̿┻̿═━一Dark(¬_¬) ☆⊙_⊙

29.ＫｉｌｌＳｈｏｔ♛

30. ๖ۣۜƊคʀL☢rd

31. ⪨M͢͢͢ץรtiqบe⪩

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32. 丹ƤexKiLLer⚠

33. ཌ丹lק𝓱aད

34. 𒆜ᴘʜᴏᴇɴɪx𒆜

35. 𝓡𝓮𝓭𝓒𝓸𝓶𝓶𝓪𝓷𝓭𝓸

36. 彡[ᴛᴏᴏᴛʜʟᴇꜱꜱ]彡

37. 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑

38. 🐑🅶Яeyhound

39. ⦇𝔗eⁿaciOS⦈

40. HYPER么BEAST

41. ⧼Shaᖙ𐍉ʷKήight⧽

42. 𝔉𝔦𝔯𝔢𝔈𝔶𝔢𝔰☂

43. ∂αякнσяѕє🎄

44. b1a𝖈𝓴ђaω𝓴

45. ★Ỽìքҽɾ★

46. ØɯΣ⅁∀

47. ᴮᴳᴸ_ʝσcҡεɾツ

48. 𐌁ℓitzz⇜

49. ❅やluto❅

50. Coco :>

51. ＯＰ༉ＶＩＮＣＥＮＺＯ

52. Vɪᴘᴇʀ巛Vᴇɪɴꜱ

53. ꧁༒☬☆𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧☆☬༒꧂

54. Bꜱ〲Lᴇɢᴇɴᴅ !!

55. ツ꧁ ༒тιтαи༒꧂ツ

56. 乂Ɗสrk࿐शराबी乂

57. Rᴏᴄᴋ★Sᴛᴀʀ࿐️

58. ꧁𓊈𒆜ᎪήiᏕh𒆜𓊉꧂

59. ★⚔◤ᴅᴇᴠɪʟ◥⁰⁹࿐٭

60. ꧁⁣༒𓆩✰Ṩudαm✰𓆪༒꧂

61. ★YT᭄❂Gᴀᴍᴇʀs ☂࿐

62. ᴀssᴀᴍメɢᴀᴍᴇʀ

63. ×‿× ALE✘ ⁹⁹⁹+

64. ★VꕯP_ᏦιηGツ

65. » Ꭻᴀᴄᴋㅤꜰɪʀᴇ

66. 𒆜༒शैतान༒࿐

67. ꧁☆☬GROZA ☬☆꧂

68. ＭＲ亗ＣＲＩＭＩＮＡＬ࿐

69. ꧁☠︎⚡Ⓢⓗⓐⓚⓘⓛ⚡☠︎꧂

70. Ꭰᴀᴅㅤᴘᴀ፝֟ʙʟᴏ ⸙

71. ᏟʜσᴄᴏㅤᏰᴏʏㅤ!!

72. 亗Oɴᴇ ✓ᴛᴀᴘ 亗

73. ×͜× ꜰᴀᴋᴇ ꜱᴍɪʟᴇ

74. ×͜× ɴᴏʙɪᴛᴀ ᶠᶠ

75. Ｗ ＨＩＴＥ４４４亗

76. ꧁༒RÃFTÀÁR༒꧂

77. BÀD乡BEÀST▄︻┻═┳一

78. ¥☆BÖÖÝÅH☆¥

79. ČřâžýĶîłłèř

80. ₭ÍḼlɆ℟ Qûêèñ

81. ☛♛ĞØđÞƦǿ♕☜

82. 🎱þsℽcͥђoͣkͫiller

83. ⪨ßłå¢þïñ⪩

84. ĆÓØŁĖŚŤ BÅĐ BØĪ

85. Ə Ł Đ Ė Ř

86. §ØŁĖ PŘØ

87. 《ĐƏÃĐ♡KÎŁŁĖŔ》

88. ĐĖMØŅ9

89. 『ᴰᵃʳᵏ』ĞhÒ§Ţ ࿐

90. ☆¤《ŢØXÍÇØ》¤☆

91. ꧁༒☬ŢhĕGøđ☬༒꧂

92. ŘØÇĶÊŢ

93. MØŔŢÄŁ

94. ♧☆▪《Łųçįfęř》☆▪♧💀✴

95. ꧁ঔৣ☬✞۝Ɠɛиıųʂ۝✞☬ঔৣ꧂

96. ◤Geℝ𐍉ภim𐍉◢

97. SτгikiήgVi℘eг

98. ʀᴏɴɪɴ🐊

99. 𐐚𐍉𐍉ᴍ𐐚𐍉𐍉ᴍ

100. ×ºMᎥຮຮᎥleManº×

Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए आपको सिर्फ नेम चेंज कार्ड या 390 डायमंड्स की जरूरत होती है।

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