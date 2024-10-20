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100 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में नए खिलाड़ी रख सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Oct 20, 2024 16:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Names for New Player: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में नए खिलाड़ी लगातार जुड़ते जाते हैं और वो अन्य लोगों की तरह स्टाइलिश नाम की तलाश में रहते हैं। हालांकि, अच्छा विकल्प मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इस आर्टिकल में हम नए खिलाड़ी के लिए गेम में कुछ स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है।

100 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में नए खिलाड़ी रख सकते हैं

आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:

1) ༒ĢÃM3Ř༒

2) ƛƬƠM1

3) *ɮʟ00ɖ*

4) ★€ŇV¥★

5) <ß⊕ﾚ†!>

6) ~ĂЖĔ~

7) ĎẸϻỖŇŜ

8) ᗷᒪᗩᑕKᗝᑌ丅

9) ₐLL CᵣₐZY

10) ĆΔŞỮΔŁŦ¥

11) 々MAMBA彡

12) ☆〲IVY࿐

13) ＣＲ∀ＺＹツ☂️

14) ✿ʙᴏᴏʏᴀʜ✿

15) ŞØỮŁŞ乂

16) ᎠΛmΛᎶᎬ

17) ࿐sparroW

18) <ᎮᎧᏇᏋᏒ>

19) ICΞDジ

20) ⊹.Ｄｅａｄ.⊹

21) _Tɾυʂƚ_

22) Pαɾαɳσια

23) ۝ᴅᴀʀᴋ۝

24) ㄈŁƐØ

25) •Ꮆ尺卂ᐯ乇•

26) ×DΞCΞIΓ×

27) Δ$ŦŘΔ

28) -TₒₓᵢC-

29) ᴅ00ᴍ!

30) ДБУSS

31) ★彡ᴍᴏʟᴛᴇɴ彡★

32) Fɾҽαƙ

33) εηïgmα

34) ᏇᏂᎥᏒᏝᏇᎥᏁᎴ

35) ^ĤŐŔŔŐŔ^

36) ᐯᎥ丅Ꭵᗩ丅ᗴ

37) ༺ƈʀʊֆɦ༻

38) βŐМβ

39) xᎶᏂᎧᏬᏝx

40) -ㄥ卂ᐯ卂-

41) {CLαɯ}

42) BadOmenﾐ

43) Cₐᄂypsₒ

44) ᗩᖇǤᗝᑎ

45) 乂Iɱɱσɾƚαʅ乂

46) ΞMPЯΞSS

47) €ЖØŘĆƗŞŦ

48) ĐƗΔβŁØ

49) ~ᕼƳᑭᑎᗝ丅Ꭵᑕ~

50) Dҽαԃ1

51) ꧁༺ֆʊռֆɛȶ༻꧂

52) ▒­░SФЯЯФЩ░▒­

53) ᗴᑕᕼᗝx

54) ωคς੮૯ՆคՈძ

55) €ĐǤ€

56) uηκη⊕ωη

57) ɮʀɛǟӄ

58) ΛЛƓƐŁ

59) ░H░e░a░v░e░n░

60) 『C』『o』『l』『d』

61) ƈąɬąƖყʂɬ★

62) ᔕᑭᗩᑕᗴ

63) ★彡[ᴀᴄᴇ]彡★

64) 🆂🅷🅰🅳🅾🆆

65) Ⓡⓔⓜⓐⓘⓝⓢ

66) 🄾🄲🄴🄰🄽

67) 丂卂ᐯ丨ㄖ尺

68) SILΞИCΞ

69) ꅐ░ꋫ░꒓

70) ĆŘΔŴŁƗŇǤ

71) 彡[ꜰᴀʟʟɪɴɢ]彡

72) Ｂｌａｚｅ

73) ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇꜱ

74) ßﾚεεd

75) H̶o̶l̶y̶

76) D̷e̷a̷t̷h̷

77) ᏬᏁᏦᏁᎧᏇᏁ

78) ɨռʄɨռɨȶʏ

79) SУMPHФИУ

80) ΛЛɪ௱ΛŁ

81) ⊕ƜƠԼƑ⊕

82) 乡ƓØÐ乡

83) Vҽιɳʂ

84) ĤĔĂŤĤĔŃ

85) ꧁༺ʄǟɖɛɖ༻꧂

86) ▀▄🄷🄴🄻🄻▀▄

87) Ｄｅｍｏｎｓ

88) ɿՈԲɿՈɿ੮ע

89) ΔVΔŁΔŇĆĦ€

90) ×Бцяп×

91) ★†ruš†★

92) ㄈ尺ØØҚƐÐ

93) ƧƬƖƬƇӇЄƧ

94) S͢c͢a͢r͢e͢d͢

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95) WᵣₑCK

96) Ⓓⓞⓞⓜⓔⓓ

97) 🅿🅸🅴🅲🅴🆂

98) HₒP

99) ₣ΔƗŇŦ

100) БФИΞ

Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत होती है।

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