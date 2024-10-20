Names for New Player: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में नए खिलाड़ी लगातार जुड़ते जाते हैं और वो अन्य लोगों की तरह स्टाइलिश नाम की तलाश में रहते हैं। हालांकि, अच्छा विकल्प मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इस आर्टिकल में हम नए खिलाड़ी के लिए गेम में कुछ स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है।
100 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में नए खिलाड़ी रख सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:
1) ༒ĢÃM3Ř༒
2) ƛƬƠM1
3) *ɮʟ00ɖ*
4) ★€ŇV¥★
5) <ß⊕ﾚ†!>
6) ~ĂЖĔ~
7) ĎẸϻỖŇŜ
8) ᗷᒪᗩᑕKᗝᑌ丅
9) ₐLL CᵣₐZY
10) ĆΔŞỮΔŁŦ¥
11) 々MAMBA彡
12) ☆〲IVY࿐
13) ＣＲ∀ＺＹツ☂️
14) ✿ʙᴏᴏʏᴀʜ✿
15) ŞØỮŁŞ乂
16) ᎠΛmΛᎶᎬぁ
17) ࿐sparroW
18) <ᎮᎧᏇᏋᏒ>
19) ICΞDジ
20) ⊹.Ｄｅａｄ.⊹
21) _Tɾυʂƚ_
22) Pαɾαɳσια
23) ᴅᴀʀᴋ
24) ㄈŁƐØ
25) •Ꮆ尺卂ᐯ乇•
26) ×DΞCΞIΓ×
27) Δ$ŦŘΔ
28) -TₒₓᵢC-
29) ᴅ00ᴍ!
30) ДБУSS
31) ★彡ᴍᴏʟᴛᴇɴ彡★
32) Fɾҽαƙ
33) εηïgmα
34) ᏇᏂᎥᏒᏝᏇᎥᏁᎴ
35) ^ĤŐŔŔŐŔ^
36) ᐯᎥ丅Ꭵᗩ丅ᗴ
37) ༺ƈʀʊֆɦ༻
38) βŐМβ
39) xᎶᏂᎧᏬᏝx
40) -ㄥ卂ᐯ卂-
41) {CLαɯ}
42) BadOmenﾐ
43) Cₐᄂypsₒ
44) ᗩᖇǤᗝᑎ
45) 乂Iɱɱσɾƚαʅ乂
46) ΞMPЯΞSS
47) €ЖØŘĆƗŞŦ
48) ĐƗΔβŁØ
49) ~ᕼƳᑭᑎᗝ丅Ꭵᑕ~
50) Dҽαԃ1
51) ꧁༺ֆʊռֆɛȶ༻꧂
52) ▒░SФЯЯФЩ░▒
53) ᗴᑕᕼᗝx
54) ωคς੮૯ՆคՈძ
55) €ĐǤ€
56) uηκη⊕ωη
57) ɮʀɛǟӄ
58) ΛЛƓƐŁ
59) ░H░e░a░v░e░n░
60) 『C』『o』『l』『d』
61) ƈąɬąƖყʂɬ★
62) ᔕᑭᗩᑕᗴ
63) ★彡[ᴀᴄᴇ]彡★
64) 🆂🅷🅰🅳🅾🆆
65) Ⓡⓔⓜⓐⓘⓝⓢ
66) 🄾🄲🄴🄰🄽
67) 丂卂ᐯ丨ㄖ尺
68) SILΞИCΞ
69) ꅐ░ꋫ░꒓
70) ĆŘΔŴŁƗŇǤ
71) 彡[ꜰᴀʟʟɪɴɢ]彡
72) Ｂｌａｚｅ
73) ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇꜱ
74) ßﾚεεd
75) H̶o̶l̶y̶
76) D̷e̷a̷t̷h̷
77) ᏬᏁᏦᏁᎧᏇᏁ
78) ɨռʄɨռɨȶʏ
79) SУMPHФИУ
80) ΛЛɪ௱ΛŁ
81) ⊕ƜƠԼƑ⊕
82) 乡ƓØÐ乡
83) Vҽιɳʂ
84) ĤĔĂŤĤĔŃ
85) ꧁༺ʄǟɖɛɖ༻꧂
86) ▀▄🄷🄴🄻🄻▀▄
87) Ｄｅｍｏｎｓ
88) ɿՈԲɿՈɿ੮ע
89) ΔVΔŁΔŇĆĦ€
90) ×Бцяп×
91) ★†ruš†★
92) ㄈ尺ØØҚƐÐ
93) ƧƬƖƬƇӇЄƧ
94) S͢c͢a͢r͢e͢d͢
95) WᵣₑCK
96) Ⓓⓞⓞⓜⓔⓓ
97) 🅿🅸🅴🅲🅴🆂
98) HₒPₑ
99) ₣ΔƗŇŦ
100) БФИΞ
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत होती है।