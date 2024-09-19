Stylish Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों का काफी ज्यादा चलन है। इस तरह के नाम आपको आकर्षक दिखाते हैं और आप भीड़ से एकदम अलग दिखते हैं। खुद के लिए स्टाइलिश नाम बनाए जा सकते हैं लेकिन बने बनाए नामों को उपयोग करना एक अच्छा विकल्प रह सकता है। आप इन नामों से प्रेरणा लेकर खुद का नाम भी तैयार कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम ऐसे 100 नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MX के प्रो प्लेयर उपयोग कर सकते हैं।
100 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में प्रो प्लेयर्स उपयोग कर सकते हैं
नीचे कुछ बेहतरीन नाम मौजूद हैं:
#1 ~⊕grε~
#2 ƤΔŘΔŞƗŦ€!
#3 ★ꜱᴜʀᴠɪᴠᴀʟ★
#4 -Hσɾɾσɾ-
#5 ℌ𝔬𝔯𝔦𝔷𝔬𝔫
#6 ₳ⱠⱠł₲₳₮ØⱤ
#7 𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉!
#8 𝙰𝚗𝚝𝚒𝚟𝚒𝚜𝚝
#9 Eɱριɾҽ
#10 𝓠𝓾𝓮𝓼𝓽𝓲𝓸𝓷?
#11 D̴o̴o̴m̴e̴d̴
#12 ЯΞJΞCΓS
#13 𝙎𝙚𝙢𝙥𝙞𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙡
#14 |🆂🅲🆁🅴🅰🅼|
#15 ▓PHДИΓФM▓
#16 ༺ǟʋǟʟǟռƈɦɛ༻
#17 ☬𝓥𝓲𝓬𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸𝓾𝓼☬
#18 🄸🄽🅂🄰🄽🄴
#19 卂匚卄乇ﾟﾟﾟ
#20 𝓕𝓪𝓵𝓵𝓲𝓷𝓰
#21 ᏒᏋᏉᏋᏒᏕᏋ
#22 F̺e̺a̺r̺l̺e̺s̺s̺
#23 Wσɳԃҽɾιɳɠ
#24 *🅵🆄🆁🆈*
#25 丅ᕼᖇᎥᒪᒪ
#26 Ⓜⓐⓢⓣⓔⓡ
#27 çÿȑɥ§
#28 -яɨ๏ţ-
#29 ८Րค८қ૯ძ
#30 Hₑₐ𝚍SHₒT
#31 🇸🇭🇦🇹🇹🇪🇷🇪🇩
#32 ꄲꊰꊰꇙꉣꋪ꒐ꋊꍌ
#33 ▀▄🄷🄴🄻🄻▀▄
#34 ẔƐ尺0
#35 Dҽʝα Vυ
#36 𝙱̷𝚞̷𝚛̷𝚗̷
#37 Rυɳαɯαყ
#38 ǤỮƗŁŦ¥
#39 ΓЯЦΓH
#40 ɳαɱҽʅҽʂʂ
#41 S⋆m⋆a⋆s⋆h
#42 βĹĂŚŤ
#43 F尺ΛƓɪŁƐ
#44 ❆🇮🇨🇪❆
#45 ᑎᑌᗰᗴᖇᗝ ᑌᑎᗝ
#46 ᔕᑌᑎᔕᗴ丅
#47 A͆n͆n͆i͆h͆i͆l͆a͆t͆e͆
#48 ꧁ֆɛƈօռɖ꧂
#49 爪ㄖ几丂ㄒ乇尺
#50 DЦДLIΓУ
#51 MДSΓΞЯ
#52 €ŞĆΔƤ€
#53 ₳ⱠⱠł₲₳₮ØⱤ
#54 ~𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉~
#55 ☬𝓟𝓱𝓪𝓷𝓽𝓸𝓶☬
#56 ꧁ֆɦǟɖօա꧂
#57 ▀▄🄼🄸🅂🄴🅁🅈▀▄
#58 ⡷SILΞИCΞ⢾
#59 ★𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉𝖘★
#60 彡ᴅᴀʀᴋɴᴇꜱꜱ彡
#61 ᗷᒪᗩᑕᛕᗝᑌ丅
#62 Dҽαԃ1
#63 𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫𝐆𝐢𝐯𝐞𝐔𝐩
#64 -ᑕᕼᗩᗰᑭᎥᗝᑎᔕ-
#65 _Tɾυʂƚ_
#66 [𝐑𝐮𝐧𝐚𝐰𝐚𝐲]
#67 *Aƈƚισɳ*
#68 Qυҽʂƚισɳ?
#69 ᗪ乇丂丨尺乇!
#70 ￌ𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫ￌ
#71 ĎẸϻỖŇŜ
#72 Pαɾαɳσια
#73 ᏇᏂᎥᏒᏝᏇᎥᏁᎴ
#74 -Pαɳιƈ-
#75 ░F░A░I░T░H░
#76 ƖƝƇƲƁƲƧ
#77 ^ĤŐŔŔŐŔ^
#78 Hҽﾡﾡ
#79 BadOmenﾐ
#80 Aɳιɱαʅ
#81 B̷e̷a̷s̷t̷
#82 ƁƦƲƬЄ
#83 нØ尺ɪẔØЛ
#84 𝘿𝙞𝙨𝙢𝙖𝙣𝙩𝙡𝙚
#85 _𝔼𝕝𝕚𝕥𝕖_
#86 ꧁𝘏𝘢𝘷𝘰𝘤꧂
#87 C̲r̲e̲a̲t̲u̲r̲e̲
#88 𝙳𝚎𝚜𝚝𝚛𝚞𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗
#89 𒆜🅳🅸🆂🆁🆄🅿🆃𒆜
#90 ▄︻T̷o̷r̷p̷e̷d̷o̷══
#91 ༺ƈʀʊֆɦ༻
#92 𝒲𝓇𝑒𝒸𝓀𝒶𝑔𝑒
#93 𝕯𝖞𝖓𝖆𝖒𝖎𝖙𝖊
#94 ᐯᎥ丅Ꭵᗩ丅ᗴ
#95 βŐМβ
#96 P͢h͢o͢b͢i͢a͢
#97 𝚃̷𝚎̷𝚛̷𝚛̷𝚘̷𝚛̷
#98 千尺乇卂Ҝ
#99 _🅂🄸🅁🄴🄽🅂_
#100 ᖴᗴᖇᗝᑕᎥᗝᑌᔕ
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए आपको 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड लगेगा।