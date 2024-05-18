Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में IGN और गिल्ड की तरह पेट्स के लिए भी स्टाइलिश नाम रख सकते हैं। कई लोग उनके लिए पहले से बने हुए कुछ आकर्षक नाम चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिनका उपयोग पेट्स के लिए किया जा सकता है।
Free Fire MAX में 100 स्टाइलिश नाम जिन्हें पेट्स के लिए उपयोग किया जा सकता है
#1 𝘽𝙚𝙖𝙨𝙩
#2 ★彡ᴍɪɢʜᴛʏ彡★
#3 ꧁☬𝓦𝓸𝓵𝓯☬꧂
#4 ⠂PФISФИ⠐
#5 ▀▄🄰🄽🄶🄴🄻▀▄
#6 𝕾𝖍𝖆𝖉𝖔𝖜
#7 🅳🅴🅰🅳🅻🆈
#8 ᗰᗴᗪᑌᔕᗩ
#9 𝐕𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞
#10 卩卂丨几
#11 Ѳ$cая
#12 ▀▄Ѫаж▀▄
#13 PЯΞУ
#14 ༒šκψ༒
#15 ΔƤØŁŁØ
#16 †ï†αη
#17 MУΓHIC
#18 ИIGHΓ
#19 prïηςε
#20 𝓛𝓸𝓴𝓲
#21 βŁỮ€
#22 🅒🅗🅐🅝🅒🅔
#23 Aɾƈαɳҽ
#24 𝕽𝖆𝖕𝖙𝖔𝖗
#25 🅻🅴🅾
#26 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐞𝐝
#27 🄴🅃🄴🅁🄽🄰🄻
#28 𝑅𝐸𝐿𝐼𝒞
#29 丅ᗩᑎᛕ
#30 CЯΞДΓЦЯΞ
#31 Cσɾρʂҽ
#32 SιɱႦα
#33 Wᵢᄂ𝚍
#34 ᴜɴᴛᴀᴍᴇᴅ
#35 𝐁𝐮𝐥𝐤𝐲
#36 ᕼᑌᑎ丅ᗴᖇ
#37 𝕻𝖆𝖗𝖆𝖓𝖔𝖎𝖆
#38 🅢🅤🅟🅔🅡
#39 ☬𝓔𝓷𝓲𝓰𝓶𝓪☬
#40 Μ¥ŞŦƗĆ
#41 ༺ƈʀʏքȶ༻
#42 𓂀 𝕊𝕡𝕚𝕣𝕚𝕥 𓂀
#43 ★ʀᴀɴɢᴇʀ★
#44 βΔŇĐƗŦ
#45 ØĐƗŇ
#46 ΔĆ€
#47 ꊰꄲꋪ꓄꒤ꋊꏂ
#48 ㄒ卄ㄩᎶ
#49 Ѫѳп$тёя
#50 Ž€ỮŞ
#51 ΜØŇŞŦ€Ř
#52 𓂀 ℤ𝕖𝕦𝕤 𓂀
#53 ★ᴅʀᴀɢᴏɴ★
#54 ʄɛǟʀ
#55 🆅🆄🅻🆃🆄🆁🅴
#56 PЯΞУ
#57 ▀▄🅂🄷🄰🄳🄾🅆▀▄
#58 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍
#59 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥ジ
#60 𝓢𝓹𝓮𝓬𝓽𝓻𝓮
#61 ᔕ丅ᗩᒪᛕ
#62 𝒜𝒸𝑒
#63 ᗩᑭᗝᒪᒪᗝ
#64 🅱🅴🅰🆁
#65 ᖇᗩᑎǤᗴᖇ
#66 ༺ƈɦǟռƈɛ༻
#67 ԼЄƛƊ
#68 ΓФЖIИ
#69 几乇尺ㄖ
#70 𝕆𝕕𝕚𝕟
#71 ༺ȶ-ʀɛӼ༻
#72 ȡένίĻ
#73 ϦØŤ
#74 ЩΞIЯD
#75 𝙃𝙪𝙣𝙩𝙚𝙧
#76 ɪ௱þΛㄈŤ
#77 ༒𝓟𝓮𝓪𝓻𝓵༒
#78 ΓЯIPLΞ
#79 ƛƝƛҲ
#80 ₮₳₦₭
#81 БЯЦИФ
#82 🆂🅺🆄🅻🅻
#83 𝖅𝖆𝖕!
#84 ИЦLL
#85 𝘉𝘢𝘥 𝘖𝘮𝘦𝘯
#86 ꇙ꓄ꋪ꒐ꉧ
#87 ᗩ丅ᕼᗴᑎᗩ
#88 þrï§mð
#89 Ｉｖｙ
#90 𝙸𝚐𝚗𝚎𝚘𝚞𝚜
#91 𝔅𝔬𝔩𝔱
#92 ꧁༺ɛʏɛ༻꧂
#93 €ƤƗĆ
#94 ƤӇƠЄƝƖҲ
#95 ԲɿՐȝ
#96 σɱεɠα
#97 𝘈𝘭𝘱𝘩𝘢
#98 ᗷᗩᑎᗪᎥ丅
#99 ℭ𝔩𝔬𝔲𝔡
#100 ꧁𒆜🅺🅸🅽🅶𒆜꧂
पेट का नाम कैसे बदलें?
स्टेप 1: Free Fire MAX खोलें और पेट के बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 2: आपको किसी एक पेट को चुनना है।
स्टेप 3: उसके नाम के पास मौजूद एडिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: ऊपर से एक पसंदीदा नाम यहां पेस्ट करें और कन्फर्म करें। पहली बार में नाम बदलना मुफ्त है।