Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नाम रखना हर कोई पसंद करता है। कई लोग नाम बनाने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उन्हें तैयार नाम चाहिए हैं। इस आर्टिकल में हम कुछ स्टाइलिश नामों के विकल्प लेकर आए हैं।
Free Fire MAX में 100 स्टाइलिश नाम जिन्हें इन गेम नेम के तौर पर उपयोग किया जा सकता है
- ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫
- Ol∂ Яe͢͢͢gℝet
- ༺C𐍉nq𝓊e͢͢͢ℝØʀ༻
- EŇlᎥv𝖊ŇᎥŇ𝔤 Cℝ𝖊𝖊den𝖈e꧂
- ODIN♛
- Speeder ⚡⚡⚡
- 亗 P ϟ T U 么
- 亗 Ｃ Ｒ Ｉ Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｌ 么
- ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒
- ཧᜰ꙰ꦿ➢Iήsͥⱥnͣeͫ
- . ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT
- ツTiger♰YourNameツ
- ツмαχαιя࿐
- 乡GT乡 δΣΔδLΟζK
- 亗『LEGEND』亗
- ×Blade×
- ODIN♛
- P R O F E S S O R
- ㊕ B E R L I N
- ATREiDeS
- i10/flux
- 𝐵𝒶𝓇𝒷𝒾𝑒
- 𝖔𝖕𝖕𝖊𝖓𝖍𝖊𝖎𝖒𝖊𝖗
- 𝕄𝔸𝕘 𝟟
- Senua
- Mei
- Masley
- Hasley
- Taylor Swift
- Ahana
- Zendeya
- Timothee
- Charlatan
- Peach
- Morrigan Aensland
- Bladerunner
- DAAKU
- Beagle
- Mac#3i
- Kubor
- Guineas
- PROJECTeye
- Ares
- Xavier
- Oliver Leo
- Bruce Wayne
- Scarface
- Godfather
- ╰‿╯ㅤϟＴＥＲＲＯＲ†
- 乂S H I K A R I乂
- ℓєgєи∂
- SOUNDZERO*-*
- ♤Rampage♤
- 𝕯𝖗𝖆𝖌𝖔𝖓
- 🤖monster🤖
- «♠mario♠»
- J꙰KER
- GOBLIN✿
- ꗃ𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐𝒙
- ʟɪɢʜᴛʏᴇᴀʀ
- ＴΞＳＬΛ
- ⚡B🎯LT⚡
- MUSK
- ELON
- SCORCESE
- Taranto
- Quentino
- RAGNORAK
- SPORTsinsects
- CANVA
- DIVA
- CHROME
- TRELLA
- RECO78
- Stormborn
- Shadow
- Storm
- Ace
- Nova
- Adonis
- Penelope
- 🅰🆃🅻🅰🆂
- ᗪᑌᛕᗴ
- 🅔🅒🅗🅞
- 𝙁𝙤𝙭
- ᗷᒪᎥ丅乙
- Neoήקմήk
- ☽TђePreteŇder☾
- 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸𒆜𓊉
- 𝓓art𝔥 𝓓aeήeryʂ
- 𝕭eαsτ Tα͢͢͢𝕞eЯ⚒
- 𒆜Art͢͢͢ᴇmis𒆜
- ༒hêÐêvïł
- Úñïqµê ÌÐêñ†ï†¥
- ⦃𝔓𝔢𝔞𝔯𝔩 ℌ𝔢𝔞𝔯𝔱⦄
- ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫
- Ol∂ Яe͢͢͢gℝet
- 🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
- HuNg®¥ K¡LL€r
- Hydra. | dynamo
- Iήsͥⱥnͣeͫ
- J҉O҉K҉E҉R҉
- 丂ㄒㄚ
- SkULL༒CruSHeR
- SOUL々MORTAL
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- Ｓㄚ 么 乙 ツ
- 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
- 𝖙𝖍𝖊𝖉𝖆𝖗𝖐𝖝𝖍𝖔𝖗𝖓𝖊𝖙
- LegenNight♛
- ༒B□Y•ℓєgєи∂༒
- ⚡Tekⱥshi⚡
- ▄︻̷̿┻̿═━一 ʜᴇᴀᴅsʜᴏᴛ
- †_РЯØ_R৷¢Ҝę_†
- ༒eno°ᴴᴼᴿᴱ༒
नाम किस तरह से बदल सकते हैं?
Free Fire MAX में नाम बदलना बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करना होगा:
स्टेप 1: गेम को अपने फोन पर खोलें और लॉगिन करें।
स्टेप 2: प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें और नाम के पास एडिट के विकल्प को चुनें।
स्टेप 3: एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां आपको ऊपर से पसंद किया गया कोई एक नाम पेस्ट करना है।
स्टेप 4: 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड द्वारा पेमेंट करें।