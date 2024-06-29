Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में IGN का काफी ज्यादा महत्व रहता है। इस तरह के स्टाइलिश और तगड़े नामों का उपयोग करके आप खुद को अलग दिखा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 120 शानदार नाम लेकर आए हैं, जिन्हें IGN के तौर पर रखा जा सकता है।
Free Fire MAX में 120 तगड़े नाम जिन्हें IGN के लिए चुना जा सकता है
#1 ☬S𝚌ᵣₑₐᗰ☬
#2 Mαɾƚყɾ
#3 -𝕻𝖍𝖔𝖊𝖓𝖎𝖝-
#4 ▀▄𝓚𝓘𝓝𝓖▀▄
#5 ⡷𝘎𝘩𝘰𝘴𝘵⢾
#6 ~𝚁𝚎𝚟𝚘𝚕𝚞𝚝𝚒𝚘𝚗~
#7 _🅱🅻🅾🅾🅳_
#8 -Ⓡⓐⓖⓔ-
#9 ★ᔕᗰᗝᛕᗴ★
#10 [ᗪᗩᖇᛕ]
#11 *Ｒｕｓｔ*
#12 ￌ𝐒𝐡𝐚𝐝𝐨𝐰ￌ
#13 +🄿🅁🄴🄳🄰🅃🄾🅁+
#14 爪ㄖ几丂ㄒ乇尺
#15 -ძ૯ค੮Һ-
#16 ΞЖЩHУZΞD
#17 𝐩ᗩʳⒶη𝐎ιÃ
#18 `ßr⊕κεη`
#19 ^PΞДCΞ^
#20 ĐƗŞΔŞŦ€Ř
#21 ꋪꍟꀘ꓄
#22 ﾐᴡᴀʀʀɪᴏʀﾐ
#23 H̷a̷u̷n̷t̷i̷n̷g̷
#24 нƐΛ尺Ť
#25 •⊹𝙸𝚗𝚌𝚞𝚋𝚞𝚜⊹•
#26 ミ★ 𝘌𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘭 ★彡
#27 ꧁٭𝙵𝚎𝚊𝚛٭꧂
#28 ╰• ɧɛƖƖ •╯
#29 ✵ 𝔹𝕣𝕖𝕒𝕥𝕙𝕖 ✵
#30 _🅶🆁🅰🆅🅸🆃🆈_
#31 乃ﾚ乇丂丂ﾉ刀ム丂
#32 ꧁ƧƤЄԼԼ꧂
#33 нØ尺ɪẔØЛ
#34 C𝓱ₐᗰ𝐩ᵢₒ𝚗
#35 ĂĹĹĨĞĂŤŐŔ
#36 ՏԵԾՐʍ
#37 FŁΛ௱Ɛ
#38 ɓ૨µƭαℓ
#39 PLДGЦΞS
#40 ỮŇƗV€ŘŞ€
#41 𒆜ĐØØΜ𒆜
#42 БДD ФMΞИ
#43 ☣️Nuclear☣️
#44 ĦΔVØҜ
#45 S░K░ψ
#46 x.ԲՄՐՎ.x
#47 ƝƖƓӇƬMƛƦЄ
#48 ★ 𝘚𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵 ★
#49 匚尺ㄖㄖҜ乇ᗪ
#50 P𝓱ₐ𝚗𝚝ₒᗰ
#51 `𝙃𝙖𝙫𝙤𝙠`
#52 𓂀 𝔾𝕖𝕥 ℝ𝕖𝕜𝕥 𓂀
#53 ☬𝓣𝓱𝓮 𝓕𝓾𝓼𝓲𝓸𝓷☬
#54 ★ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴꜱ★
#55 ▀▄🄷🄾🄻🅈 🄵🄸🅁🄴▀▄
#56 ᐯᎥᑕ丅ᗝᖇᎥᗝᑌᔕ!
#57 ㄥ卂ᐯ卂
#58 🅿🅾🅸🆂🅾🅽+
#59 ᗩᖇǤᗝᑎ
#60 ~卄ㄚᗪ尺卂~
#61 *ZΞЦS*
#62 ДБУSS
#63 ĐƗǤƗŦΔŁ
#64 ₐ𝚝ₒᗰᵢ𝚌
#65 Bₐᵣ𝚋ₐᵣᵢₐ𝚗
#66 𝙱̷𝚕̷𝚊̷𝚍̷𝚎̷
#67 {Cʅαɯ}
#68 ㄈŁƐØ
#69 ƊЄƇƛƳ
#70 ĐƗΔβŁØ
#71 ᗪ尺卂匚ㄩㄥ卂
#72 ΞMPЯΞSS
#73 εηïgmα
#74 €ЖØŘĆƗŞŦ
#75 Nᵢ𝚗ⱼₐ
#76 ᴅᴏᴏᴍ!
#77 F̲a̲t̲a̲l̲
#78 ᎶᏂᎧᏬᏝ
#79 Ꮆ尺卂ᐯ乇
#80 HДЯPФФИ
#81 ᴾᵒⁱˢᵒⁿ ᴵᵛʸ
#82 K𝚗ᵤ𝚌𝓴ᄂₑ𝘴
#83 ĦỮŘŘƗĆΔŇ€
#84 Fɾҽαƙ
#85 -Tₒₓᵢ𝚌-
#86 pšψςh⊕
#87 DΞCΞIΓ
#88 𝙲̷𝚛̷𝚊̷𝚣̷𝚢̷
#89 ΔŞŦŘΔ
#90 ★彡ᴍᴏʟᴛᴇɴ彡★
#91 -ILLЦSIФИ-
#92 ₴Ⱨ₳ĐØ₩₴
#93 ▀▄🄲🄾🄻🄻🄸🄳🄴▀▄
#94 ༺ɮʀօӄɛռ༻
#95 _🅵🅸🆁🅴_
#96 Δgσnч
#97 ЩДЯИIИG
#98 𒆜𝓐𝓬𝓲𝓭𒆜
#99 𝙉𝙞𝙜𝙝𝙩𝙢𝙖𝙧𝙚乡
#100 ᗯᕼᎥᔕᑭᗴᖇ
#101 ★𝐌𝐢𝐝𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭★
#102 Я⋆A⋆W
#103 ᐯᗴᎥᑎᔕ
#104 Ж𝐏𝐚𝐫𝐚𝐧𝐨𝐢𝐚Ж
#105 -gєт яєкт-
#106 *𝕄𝕖𝕥𝕖𝕠𝕣*
#107 𝙼̷𝚊̷𝚐̷𝚒̷𝚌̷𝚒̷𝚊̷𝚗̷
#108 B̶a̶d̶ ̶O̶m̶e̶n̶
#109 ŞŦΔŦƗĆ
#110 FДIΓH
#111 𝕴𝖈𝖊 𝕮𝖔𝖑𝖉
#112 丅ᕼᎥᗴᖴ
#113 .🅟🅗🅞🅔🅝🅘🅧.
#114 β€ΔŞŦ
#115 ༒₣ỮŘ¥༒
#116 <нυитєя>
#117 dεš†r⊕ψεr
#118 Ħ€ŁƗЖ
#119 ᖴᖇᗝ乙ᗴᑎ
#120 VФICΞS
आप ऊपर दिए गए नामों को Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम बदलने के लिए आपको 290 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत है।