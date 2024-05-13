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Free Fire MAX में 125 स्टाइलिश नाम जिन्हें गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है

By Ujjaval E-Sports
Modified May 13, 2024 22:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड के लिए स्टाइलिश नामों का काफी चलन है। कई लोग खुद के लिए पहले से तैयार किए गए नामों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम 125 स्टाइलिश गिल्ड नामों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें उपयोग किया जा सकता है।

Free Fire MAX में 125 स्टाइलिश नाम जिन्हें गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है

स्टाइलिश नाम जरूर रखना चाहिए (Image via Garena)
स्टाइलिश नाम जरूर रखना चाहिए (Image via Garena)

आप नीचे दिए गए नामों को Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:

  1. ꧁ ₦Ø₦ ꧂
  2. ༻ ░G░O░D░ ༺
  3. ABCㅤＯＦＩＣＩＡＬ亗
  4. ⓢⓦⓔⓔⓣ
  5. 『DARK』ᴷᴺᴵᴳᴴᵀ
  6. ༒ B∆Y ༒
  7. ƊᴏNƊɪᴇ
  8. S H I K A R
  9. ÅŞŠÄŠŞÏŅŞ
  10. ∆ | zєяσ | ∆
  11. 亗 Lᴇɢᴇɴᴅ !
  12. Born𝚁᭄Win
  13. ᴴᴵᶻKID
  14. ///X///Y///Z///
  15. 〆ᏒuӀҽ࿐
  16. ᵀᴵᴳᴱᴿ
  17. ༄ ᶦᶰᵈ᭄KING ࿐
  18. ＯＶＥＲ☯ＰＯＷＥR
  19. ᴳᴵᵛᴱ ᵁᴾ
  20. C҉҉O҉҉O҉҉L҉҉
  21. Ꭲʀʏ Ꭲɪᴍᴇ
  22. 丂ㄩ卩卩ㄖ尺ㄒҜ卂尺
  23. ＤＥＡＴＨ ＳＱＵＡＤ
  24. ◤ 𝐶 𝐿 U B★
  25. вroтнerѕ
  26. D Ξ Λ T H °
  27. ︻╦╤─☆ABC
  28. Ɲɪꢺʜꫝɴ
  29. SWΛⲦ
  30. 么 Ꮇɪѕѕ᭄ED
  31. Crazy Killers
  32. ֆǟʋǟɢɛ ֆǟʍʊʀǟɨ
  33. J̾IͥN̾K̾S̾
  34. ᴅᴇᴀᴛʜ メ ᴍᴀᴋᴇʀ
  35. ᴮᴼᵀ. PLAYERS
  36. Ⓥ Ⓑⓐⓓⓖⓔ
  37. ONLY ✿ ʙᴏᴏʏᴀʜ
  38. ŞØỮŁ◥ᏩᏂᎧᏕϮ
  39. ʙʟᴀᴄᴋ Wolves
  40. FEARLESS ™
  41. ꧁εαgﾚε gαηg
  42. ᴳᵒᵈ KILLERS
  43. 丨尺ㄖ几 千丨丂ㄒ丂
  44. CRΛZYCLOWNS⁰⁹
  45. ❄ FROZEN ❄
  46. ꧁𖤍𖤓ᴾᴴᴼᴱᴺᴵˣ
  47. ╲ PYTH0NS ╲
  48. NoⵌM3ɾƈყ
  49. ༆αρɳα ɾαʝ࿐
  50. FATALꔛ乙乇ひ丂
  51. -HYPN0父-
  52. 『OƤ』ཌĐʀᴀɢᴏƝད
  53. ░₭Ɽł₥₴Ø₦░
  54. $КЧ БГЦЄ
  55. WE Łeͥgeͣnͫd
  56. ꧁ ༒ cℜRAzyᵒ᭄
  57. 彡Ŝ彡Ħ彡Ã彡Ð彡Ø彡W
  58. ꧁༒Sorry
  59. The Victoryless
  60. ꧁『 BᎯƊ 』
  61. ¤$pчдёя¤
  62. ▓▓ＧＨＯＳＴ▓▓
  63. qlɐzǝ ʞıuƃ
  64. ᭢ỉᦋꫝᡶ ᠻꪖꪶꪶ
  65. Дёfч Гѳgїc ◥
  66. HΞLL FIЯΞ
  67. Ʉηκηοωη ₵Ⱡ₳₦
  68. Ꮆㄩ丨ㄥᗪㄥ乇丂丂
  69. 乂● ₱₹ł₦₡€ ●乂
  70. ⚡ ㄒ卄乇 Ƒㄥα丂卄 ⚡
  71. ᵀᵉᵃᵐᙎᓿᘉ
  72. Եօ×íϲ ʍɑƒíɑ ™
  73. ɖǟʀӄ ɦօʀֆɛ
  74. 〄ᴾᴿᴼ GuᎥl𝖉d
  75. ꪹꫀꪜꫀ᭢ᦋꫀ ᡶꪖƙꫀ
  76. ❦ĐⒶⓇⓀĐⒺⓋⒾȽ
  77. S҉i҉l҉e҉n҉t҉ ҉S҉t҉a҉r҉
  78. ꈵꀤ꒒꒒ ꌚꅐꀤꋖꇃꀍ
  79. ‿╯ TOXIC ᴳᵒᵈ
  80. ◥░ EZ4 ░ ◤
  81. ☬ ТᎻᎬ༒KINGS ☬
  82. ₩Ø₦ĐɆⱤ₣ɄⱠ
  83. ᖇᗴᑕᛕᒪᗴ ᔕ ᔕ
  84. ᴹᴿ メ WINNERS࿐
  85. - Ϝꍏ†ꍏL 4-
  86. ᶦᶰᵈ᭄ Thugs
  87. 么 彡ŞΔVΔǤ€彡 么
  88. ONLY ☯ Ꮮᴇɢᴇɴᴅꜱ
  89. 0 ʟօֆɛֆ
  90. ᵉᵛⁱˡ ᵈᵒᵉʳ
  91. fαтαℓ fυѕισи
  92. ◤ ιи ѕυяgєитѕ ◢
  93. ԃɾαɠσɳ Ⴆυϝϝ
  94. Ultimate war
  95. 𒆜MAJ𒆜𓊉I
  96. ωє я gнσѕт
  97. ░Ꮇ░ᴀ░ꜰ░ɪ░ᴀ░ᶠ
  98. 亗 ƬᎾχᏆC
  99. 么 βŁØØĐ 么
  100. гคչ๏г
  101. ƊคʀKLord
  102. ☬ТᎻᎬ ༒ KINGS☬
  103. M͢͢͢ץรtiqบe
  104. ◤ Dͩoͦoͦmͫeͤdͩ◢
  105. ƘƖԼԼЄƦֆ❄
  106. ᎡᴏʏᴀᏞ ☯ FIRE
  107. ꉓꍏ꓄ꍏ꒒ꌩꌗ꓄ꌗ
  108. 千乇尺ㄖ ࿇ 匚丨ㄖㄩ丂
  109. ĐØØΜŞ ĐΔ¥
  110. - 丹Ƥex -
  111. ▀▄ⓂⒶⒼⒾⒸⒾⒶⓃ▀▄
  112. GЯey hounds
  113. Brutal ༉ 卂ʀᴍʏ
  114. тєαм 乂 ∂яαgσ
  115. .ＢＬＡＣＫ ＬＩＳＴ.
  116. BLACKnWHITE
  117. ༄ᴿᴰˣ᭄BOMB࿐⁷¹
  118. 蒙.ʀᴇᴅ々ᴅᴇᴍᴏɴ
  119. 『0』 ϻᴀƑɪᴀ ツ ☂⁴
  120. P O W E R ™
  121. ~ S𝚌ᵣₑₐᗰ ~
  122. • ᵗʰᵉ ᵉᵐᵖⁱʳᵉ •
  123. ༒ꁝꏂ꒒꒒༒
  124. ×× 丅ᖇᗩǤᎥᑕ ××
  125. ƔƖƠԼЄƝƬ!!
नाम अगर पहले से मौजूद है तो आप कुछ बदलाव करके अप्लाई कर सकते हैं (Image via FF2 Tech)
नाम अगर पहले से मौजूद है तो आप कुछ बदलाव करके अप्लाई कर सकते हैं (Image via FF2 Tech)

आपके पास Free Fire MAX गिल्ड नाम के लिए कई विकल्प हैं। ऐसे में किसी एक नाम को चुनना बहुत आसान रहने वाला है। नाम चुनने के बाद गिल्ड के पास मौजूद एडिट बटन पर क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स में नाम डालें। 500 डायमंड्स खर्च करने होंगे और नाम तुरंत बदल जाएगा।

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