Fancy Names for IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में फेंसी और स्टाइलिश नामों को बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह के नाम से आप खुद को बेहतर दिखा सकते हैं। इस तरह के नाम आजकल हर कोई रखता है। कुछ को अच्छे विकल्प माने जाते हैं। इस आर्टिकल में हम कुछ फेंसी नाम लेकर आए हैं, जिन्हें IGN के लिए रखा जा सकता है।
150 से ज्यादा फेंसी नाम जिन्हें Free Fire MAX में IGN के लिए रखा जा सकता है
आप नीचे दिए गए नामों को Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:
- 𝓑𝓵𝓪𝓭𝓮𝓜𝓪𝓼𝓽𝓮𝓻
- 𝔑𝔦𝔤𝔥𝔱𝔖𝔱𝔞𝔩𝔨𝔢𝔯
- 𝐖𝐚𝐫𝐋𝐨𝐫𝐝
- ⓣⓗⓔⓟⓡⓞⓕⓘⓣ
- 𝕭𝖑𝖔𝖔𝖉𝕿𝖗𝖆𝖎𝖑
- Ƒɾαɠϯɾση
- 𝔻𝕒𝕣𝕜𝕊𝕠𝕦𝕝
- ʍʊʀɖɛʀʍօռҡ
- 𝓓𝓮𝓪𝓽𝓱𝓡𝓪𝓲𝓷
- ℭ𝔞𝔱𝔞𝔠𝔩𝔶𝔰𝔪
- ƬнεSιℓεηтHυηтεя
- 𝐓𝐡𝐞𝐑𝐞𝐜𝐤𝐨𝐧𝐞𝐫
- ᏴᏞᎪᎠᎬ
- ⓈⒾⓁⒺⓃⓉⒽⒾⓁⓁ
- 𝔉𝔦𝔯𝔢𝔏𝔬𝔯𝔡
- ŦɦɛPʊʀɠɛʀ
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓢𝓽𝓻𝓲𝓴𝓮
- ƬнεDαякKηιgнт
- 𝐀𝐬𝐡𝐞𝐧𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭
- BŁΛCKŠTØŔM
- ĐØĐ彡pHØeNîx
- Iήsͥⱥnͣeͫ
- ツTiger♰YourNameツ
- M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷
- 𝖙𝖍𝖊𝖉𝖆𝖗𝖐𝖝𝖍𝖔𝖗𝖓𝖊𝖙
- 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
- 🆂🆄🆁🆅🅸🆅🅾🆁
- ĂĹĨ
- •Who Am I•
- ฿ŁȺℂ🅺ⲘȺℂ
- Hitm@n
- 𝕯𝖆𝖗𝖐𝖈𝖆𝖒𝖕𝖊𝖗
- ᴀϙᴜᴀ ᴠᴇɴᴏᴍ
- SHI€LD⚔ULTRON
- ĐàRkÇlöwn•ツ
- MR. Beat Ur A$$
- Bloodthirsty么
- INDツWarrior
- Pirate父Alpha
- Ⓣⓗⓔⓢⓛⓐⓨⓔⓡ
- 𝔄𝔟𝔶𝔰𝔰𝔚𝔞𝔯𝔯𝔦𝔬𝔯
- Ɓᥲᥱᥣᥱя
- 𝓡𝓮𝓪𝓹𝓮𝓻𝓛𝓮𝓰𝓮𝓷𝓭
- ᏰᏒᏋᏐᏞᏞᏁᏆᏆ
- Ⓗⓔⓛⓛⓢⓟⓐⓦⓝ
- 𝔗𝔥𝔢𝔉𝔞𝔩𝔩𝔢𝔫
- ɈɈȝRλgƎ
- 𝓢𝓬𝓻𝓮𝓪𝓶𝓒𝓻𝓾𝓼𝓱𝓮𝓻
- ƑʀѧքEүҽ
- 𝓣𝓱𝓮𝓡𝓪𝓿𝓮𝓷
- ᎢᎻᏋWᎾᏝᎢ
- Ⓣⓗⓔⓥⓘⓡⓤⓢ
- 𝔇𝔢𝔰𝔬𝔩𝔞𝔱𝔬𝔯
- βɭдçкĐəẫтħ
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓡𝓲𝓭𝓮𝓻
- 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭𝐌𝐚𝐧𝐭𝐢𝐬
- Ⓡⓔⓓⓓⓡⓐⓖⓞⓝ
- 𝔗𝔥𝔢𝔘𝔫𝔰𝔢𝔢𝔫
- ƘɩŁŁƦ
- 𝓓𝓪𝓻𝓴𝓡𝓮𝓪𝓹𝓮𝓻
- ᏇᏫᏚᏨᏑᏋᏑ
- ⒷⒶⒹⒶⒷⒾⒹⒶⒷ
- 𝔖𝔥𝔦𝔳𝔢𝔯𝔦𝔫𝔤𝔉𝔞𝔫𝔤
- ӾдтяǿȠ
- 𝓢𝓽𝓸𝓻𝓶𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀
- 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐅𝐚𝐧𝐠
- Ⓓⓔⓜⓞⓝⓟⓡⓘⓗⓢⓣ
- 𝔇𝔢𝔳𝔞𝔰𝔱𝔞𝔱𝔬𝔯
- βʟαdɛʂ
- 𝓣𝓱𝓮𝓓𝓪𝓻𝓴𝓛𝓸𝓻𝓭
- ᏩᎡᎬᎪᎢᏌᏚᏦᏪ
- ⒽⒺⒶⒹⒽⓊⓃⓉⒺⓇ
- 𝔖𝔬𝔫𝔤𝔬𝔣𝔖𝔞𝔯𝔢𝔫𝔢
- ŴαяĐrαϲσ
- 𝓔𝓿𝓲𝓵𝓢𝓹𝓲𝓻𝓲𝓽
- ƬнεVσιd
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓑𝓵𝓪𝓭𝓮
- ᏞᏌᏟᏌᏢᏚᏦᏋ
- Ⓣⓡⓘⓚⓚⓨ
- 𝔅𝔩𝔞𝔠𝔨𝔉𝔦𝔯𝔢
- βψŦεг
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓕𝓲𝓮𝓷𝓭
- 𝐒𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰𝐊𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭
- ⒾⒸⒺⒹⒾ⒧⒧⒪
- 𝔗𝔥𝔢𝔇𝔞𝔯𝔨𝔓𝔯𝔬𝔭𝔥𝔢𝔱
- βɭαcκßαηɠ
- Eagle Eyes
- Vampire
- Carbon v.0
- Black Shark
- Imagine Dragon
- Hydrogen
- Black Panther
- Green Petrol
- BOOYAH Master
- Dark Venom
- Golden Hawk
- Titanium Gamer
- Shadow Knight
- Frag Nite
- Death Clicker
- REDCYRUS
- Gaming Clash
- Angry Cheetah
- Stealth Gamer
- DEATHROID
- PRAETOR
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓦𝓪𝓵𝓴𝓮𝓻
- 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐀𝐬𝐬𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧
- ⓁⓄⒼⒼⒺⓇⓈ
- 𝔇𝔢𝔞𝔱𝔥𝔖𝔠𝔯𝔢𝔞𝔪
- βŴäřřîőř
- 𝓓𝓪𝓻𝓴𝓢𝓵𝓪𝔂𝓮𝓻
- ᏢᏞᎪᏁᏋᎢᎻᏌᏁᎢᏋᎡ
- ⒽⒺⒶⒹⒷⒶⒽⒺⓇ
- 𝔊𝔥𝔬𝔰𝔱𝔖𝔭𝔞𝔯𝔯𝔬𝔴
- βɭѧͼƙƛцʀσω
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓚𝓲𝓷𝓰
- 𝐓𝐡𝐞𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫
- ⒻⓁⒶⓂⒺⒽⒶ⒲⒦
- 𝔇𝔞𝔯𝔨𝔑𝔦𝔤𝔥𝔱
- βϮӎαсђίηε
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓢𝓽𝓻𝓲𝓴𝓮𝓻
- ᏖᏋᏞᏦᏖᏒᎪᏆᏢ
- ⒽⒶⓏⒶⓇⒹ
- 𝔑𝔦𝔤𝔥𝔱𝔅𝔩𝔞𝔡𝔢
- βσянιαυ
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓒𝓵𝓪𝔀
- 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫
- ⒸⒾⓇⒸⓄⓃ
- 𝔇𝔞𝔯𝔨𝔅𝔢𝔞𝔰𝔱
- βΩžż
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓦𝓲𝓷𝓰
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐦𝐚𝐠𝐞𝐃𝐚𝐫𝐤
- ⒶⒺⓃⒶ
- 𝔇𝔞𝔯𝔨𝔖𝔭𝔦𝔯𝔦𝔱
- βєαsŧɦυnŧєя
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓢𝓹𝓪𝔀𝓷
- 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝𝐌𝐨𝐨𝐧
- ⓂⓄⒸⒽⒾ
- 𝔇𝔞𝔯𝔨𝔈𝔩𝔡𝔢𝔯
- βɭαcκßαηɠ
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓦𝓪𝓵𝓴𝓮𝓻
- 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐀𝐬𝐬𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧
- ⓁⓄⒼⒼⒺⓇⓈ
- 𝔇𝔢𝔞𝔱𝔥𝔖𝔠𝔯𝔢𝔞𝔪
- βŴäřřîőř
- 𝓓𝓪𝓻𝓴𝓢𝓵𝓪𝔂𝓮𝓻
- ᏢᏞᎪᏁᏋᎢᎻᏌᏁᎢᏋᎡ
- ⒽⒺⒶⒹⒷⒶⒽⒺⓇ
- 𝔊𝔥𝔬𝔰𝔱𝔖𝔭𝔞𝔯𝔯𝔬𝔴
- βɭѧͼƙƛцʀσω
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀
- 𝐡𝐞𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫
- ⒻⓁⒶⓂⒺⒽⒶ⒲⒦
- 𝔇𝔞𝔯𝔨𝔑𝔦𝔤𝔥𝔱
- βϮӎαсђίηε
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓢𝓽𝓻𝓲𝓴𝓮𝓻
- ᏖᏋᏞᏦᏖᏒᎪᏆᏢ
- ⒽⒶⓏⒶⓇⒹ
- 𝔑𝔦𝔤𝔥𝔱𝔅𝔩𝔞𝔡𝔢
- βσянιαυ
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓒𝓵𝓪𝔀
- 𝐆𝐡𝐨𝐬𝐭𝐖𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨𝐫
- ⒸⒾⓇⒸⓄⓃ
- 𝔇𝔞𝔯𝔨𝔅𝔢𝔞𝔰𝔱
- βΩžż
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓦𝓲𝓷𝓰
- 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐦𝐚𝐠𝐞𝐃𝐚𝐫𝐤
- ⒶⒺⓃⒶ
- 𝔇𝔞𝔯𝔨𝔖𝔭𝔦𝔯𝔦𝔱
- βєαsŧɦυnŧєя
- 𝓢𝓱𝓪𝓭𝓸𝔀𝓢𝓹𝓪𝔀𝓷
- 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝𝐌𝐨𝐨𝐧
- ⓂⓄⒸⒽⒾ
- 𝔇𝔞𝔯𝔨𝔈𝔩𝔡𝔢𝔯
Free Fire MAX में स्टाइलिश नाम रखने के लिए आपको नेम चेंज कार्ड की जरूरत होगी। अगर आपके पास यह नहीं है, तो फिर 390 डायमंड्स द्वारा पेमेंट कर सकती है।
Edited by Ujjaval E-Sports