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Free Fire MAX में 150 गिल्ड नाम जिन्हें लीडर उपयोग कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Mar 17, 2025 15:55 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Guild Names for Leaders: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड कई लोग बनाते हैं और वो इसके लिए अच्छे नामों की कोशिश में होते हैं। लीडर अपने गिल्ड को अच्छा दिखाने के लिए स्टाइलिश नाम रखते हैं और इससे वो एकदम खास नज़र आ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 150 गिल्ड नाम के बारे में बात करेंगे, जिन्हें लीडर उपयोग कर सकते हैं।

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Free Fire MAX में 150 गिल्ड नाम जिन्हें लीडर उपयोग कर सकते हैं

आप नीचे दिए गए गिल्ड नाम उपयोग कर सकते हैं:

  1. ΛŁþнΛᴳᵒᵈ
  2. ᴮᴼᵀPRϟNCE
  3. C0BRAᴮᵒˢˢ
  4. ŠpicÿMสyheϻ
  5. Qʋɘɘŋ™
  6. ▀▄SWΛⲦ▀▄
  7. MДCHIИE⁰⁹
  8. 父ҺעƿՈ૦父
  9. вʀօтнɛʀнѳѳɖܔ
  10. FΛŤΛŁ〲FF
  11. ࿇ＳＱＵＡＤ࿇
  12. ◥▓░ƊЄƛƬӇ░▓◤
  13. ╰•KᎥᒪᒪᗴᖇ•╯
  14. Ѳmёgа࿐
  15. ×ƗŇŞΔŇ€×
  16. Cɾყρtic™
  17. ꓄ꋪꀤꁅꁅꍟꋪ⁹⁹
  18. PSYCHOナ
  19. 尺ΛÐɪΛNŤ
  20. ★¢яσσкє∂★
  21. ᶦᶰᵈMҽɾƈყ
  22. Sραƈҽᵀᴴᴼᴿ
  23. ۝GͥOͣDͫ۝
  24. ᵀᵉᵃᵐHope
  25. ꧁༒ƤƠԼƛƦ༒꧂
  26. ᏩᏂᎧᏕϮ乂KᎥᒪᒪᗴᖇ
  27. |FФЯΓ|
  28. EZ✿DØØM
  29. ☬ŴØĹVĔŚ☬
  30. -Iήsͥⱥnͣeͫ-
  31. ςĻόùȡ9
  32. ~H3AV3N~
  33. 亗ΜΔǤƗЖ亗
  34. ꧁ŞØỮŁ꧂
  35. ᎡᴏʏᴀᏞ-Champs
  36. ᵀᴵᴳᴱᴿFUrY
  37. ༺EviL༻
  38. x υηκηοωη x
  39. ʙʟᴀᴄᴋ⊕ᗰᗴᑎS
  40. ᴛᴇᴀᴍ么FIRE
  41. <ƜΛ尺尺IOR>
  42. ◥ĐΔŴŇ◤
  43. ▀▄ναмριяєѕ▀▄
  44. ༒Phoenix༒
  45. •ᴳᵒᵈSAMURAI•
  46. ᎡᴏʏᴀᏞ-ƈʏɮ0ʀɢ
  47. ᴮᴼᵀ.FLAME
  48. ӨᄂD нØЛØ尺™
  49. -Ｓｐｏｏｋ-
  50. 么BOSSES
  51. PRϟNCE
  52. ✿GͥOͣDͫ✿
  53. 『PHOENIX』
  54. ⓋFIREⓋ
  55. ╲ᵀᴴᴼᴿ ╲
  56. ╲C0BRAS╲
  57. CHAOSܔϟ
  58. IVYᴮᵒˢˢ
  59. ᶦᶰᵈKILLER
  60. ☆BLAZE☆
  61. FATALITYꔛ
  62. ░D░E░ᗩ░D
  63. ꀘ꒐ꋊꍌ1
  64. ⵌM3ɾƈყ ⵌ
  65. 乙乇ひ丂
  66. 丂ㄩ几丂乇ㄒ⁹⁹
  67. ᴳᵒᵈΛŁþнΛ
  68. Cɾყρƚ-Ж
  69. ×ƤƠԼƛƦ×
  70. עȝՌԾʍϟ
  71. VɆⱤ₮ł₲Ø
  72. ҺעƿՈ૦k
  73. ༒ɖɨǟʍօռɖ༒
  74. ƒurrψ-
  75. B̴a̴n̴d̴i̴t̴
  76. ɦօʀɨʐօռ
  77. 艾 STØÑÊ
  78. Qʋɘɘŋ父
  79. 2乇乙
  80. -X͓̽Y͓̽Z͓̽-
  81. H Ü N Tϟ
  82. ꧁Rɪᴅᴇ꧂
  83. CЯΞΞPY
  84. ໓ēŞērtܔ
  85. ʟᴇғᴛ2ᴡɪɴ
  86. ᴍᴏʀᴛᴀʟ$
  87. βỮŁŁ€Ŧ
  88. ×FΛŤΛŁ×
  89. ❄Bᄂₐzₑ❄
  90. ƈA-Sҽ CLOSED
  91. (ᏢᏞᎪᎶuᎬ)
  92. ß⊕⊕gεψ
  93. 彡Pₐᵢn彡
  94. PаяапѳїD
  95. 尺ΛÐɪΛŤ3
  96. xx$piritxx
  97. ᴛᴇᴀᴍ◤ICE
  98. ×Blade×
  99. 乙EU丂⁹⁹
  100. ໓ēŞērtedܔ
  101. DEADLY ᏦᏆᏞᏞ
  102. 亗ƬᎾχᏆC
  103. Bₑₐstsナ
  104. ★SQUAD࿐
  105. 么ᴄʀᴀᴢʏ™
  106. ⭐Hope⭐
  107. x ⓞᴍᴇɢᴀ x
  108. ᏞᎬᎶᎬƝᎠS〲
  109. FF ░ᎻƳᏢᎬᏒ░
  110. 乂ᏩᏂᎧᏕϮ乂
  111. ♠️ONLY AC3S♠️
  112. 丂匚ㄖ尺卩丨ㄖ
  113. ◥ᏁᎥᎶᏂᏖ◤
  114. ༺RÓYALS༻
  115. ᴮᴼᵀWolves
  116. ★FEAR™
  117. EZ✿ʙᴏᴏʏᴀʜ
  118. ☬sparr0W☬
  119. ᴛʜᴇ ʙʟᴀᴄᴋ༻
  120. *FIR3*
  121. ⊕ᗰᗴᑎ
  122. [ ʙʟᴏᴏᴅ ]
  123. FIИISH
  124. ŞØỮŁŁESS
  125. ༺ɮʊʀռɛɖ༻
  126. ☬MƖƓӇƬƳ☬
  127. ༒ĐØØΜ༒
  128. ★ΜΔǤƗЖ★
  129. šα∀ï⊕r-
  130. ▀▄ֆʟǟʏ▀▄
  131. ƈʏɮ0ʀɢ
  132. ƜΛ尺尺IORら
  133. ĐΔŴŇ™
  134. ◥DΞSΓIИУ◤
  135. 彡 p⊕ωεr 彡
  136. ςĻόùȡФ
  137. ×ναмριяєѕ×
  138. |ʜᴜɴɢʀʏ|
  139. MДCHIИ3
  140. ᎠᏒᎪᎶᎾ
  141. ×FUrY×
  142. ▀▄ØMG▀▄
  143. ᑕᖇᗝᗝKᗴᗪ
  144. ☆D3$TRØy☆
  145. ܔSPEED彡
  146. ᴳᵒᵈSAMURAI
  147. CRΛZYKILLER⁰⁹
  148. <PӨIƧӨП>
  149. ΛЯᄃΉ3Я ꔛ
  150. ❄FRӨST❄
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Free Fire MAX में गिल्ड का नाम सिर्फ लीडर ही बदल सकते हैं और इसके लिए 500 डायमंड्स लगेंगे।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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