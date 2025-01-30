हिन्दी
  • home icon
  • Garena Free Fire
  • 25 शानदार नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी अपनी ID के लिए चुन सकते हैं

25 शानदार नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी अपनी ID के लिए चुन सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Jan 30, 2025 15:05 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Great Names of ID: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में कई अच्छे और शानदार नामों की तलाश सभी को होती है। हर कोई इससे अपनी ID को खास दिखाने का प्रयास करता है। इस आर्टिकल में हम 25 शानदार नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी अपनी ID के लिए चुन सकते हैं।

25 शानदार नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी अपनी ID के लिए चुन सकते हैं

आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:

1. ༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ

2. ︽🅶🅰🅽🅶🆂🆃🅰

3. °”ƬЯӨᄂᄂ 千ΛᄃΣ”°

4. ୨ŁᎥl P𝓪ήdⱥ⪑

5. 〖гeͥ多eͣlͫ 🆂†ⱥℝ〗

6. 𝕶𝖎𝖓𝖌 𝕸𝖆𝖐𝖊𝖗₠

7. ༺𝓐𝓷𝓰𝓮𝓻𝓻͢͢͢𝓻𝓻𝓻༻

8. ×°丂кυℓℓ ¢σℓℓє¢тσя°×

9. 𒈞𝓢il🅴nt Kill🅴r

10. ꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂

11. NӨӨbie

12. íɑʍTiτ͢͢͢สŇ

13. ×°ƧΉΣᄂ°×

14. ⊥oxic Gamerᴸᴵᶠᴱ

15. QuᎥ🅲ᴋ 🆂Ꭵlver🐋

16. 彡𐐚ad 𐐚oy彡

17. รเ๓קɭє💢

18. 彡[🅷Ꭵt Ma͢͢͢Ň]彡

19. Ｃｒｉｍｉｎａｌ

20. ❅LบcᎥfer❅

21. ๖ۣۜƊe🆅Ꭵ͢͢͢l

22. ∉ƬørПa๏∌

23. ✔🅶🅾🅳 🆉🅸🅻🅻🅰

24. 🌠๖ۣۜ山hite F𐍉x

25. やђ𐍉eภix⚠

बोनस निकनेम

आप नीचे दिए गए बोनस नाम Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:

  1. 亗ᎮᴀɢᴀᏞ ᭄M10࿐★
  2. ᴘㅤᴀㅤɢㅤᴀㅤʟㅤ亗 Ⓜ︎ 10
  3. ᴹᴿ°᭄ Ꭰᴇᴠ ᴮᵒˢˢ
  4. ᏢᴀɢᴀᏞ ᴍ10
  5. ᏢᴀɢᴀᏞ ° ϻ❿ ⚓︎
  6. 亗ᏢᴀɢᴀᏞ M10⸙
  7. ★亗ᎮᴀɢᴀᏞ ᭄M10࿐
  8. ༄●⃝pagleM☯10࿐
  9. 🅿🅰🅶🅰🅻 🆄🅼🅿 100🅺
  10. P A G A Lメ M10 ꔪ
  11. P A G A Lメ M10
  12. ᏢᴀɢᴀᏞ ‿ ϻ❿
  13. ᏢᴀɢᴀᏞ ϻ❿
  14. ᏢᴀɢᴀᏞ ° ϻ❿ ⚓︎
  15. DEATH⭐WISH
  16. Ꮲ Ꭺ Ꮆ Ꭺ Ꮮ 〤 M10
  17. 😎ᴹᴿ°᭄ Ꭰᴇᴠ ᴮᵒˢˢ ᴹᴿ°᭄ Ꭰᴇᴠ ᴮᵒˢˢ💕
  18. ༒→PaGaL☞𖣘M10
  19. PAGAL M1887🔱
  20. ãđßóÿ
  21. SOUL々MORTAL
  22. ĐØĐ彡pHØeNîx
  23. Hydra. | dynamo
  24. ꧁༒ᶜʳᵃᶻʸBoy༒꧂
  25. ＨＳ╯ｃｒｉｍｉｎａｌ
  26. ᴮᵒˢˢ⚔●Lᵉᵍᵉᶰᵈ
  27. Badbøy
  28. ᏴᎡᎾᎢᎻᎬᎡˢᵟᵁᴬᴰ
  29. ＷＨＩＴＥ４４４
  30. ✿ ᴍʀ ʟᴜᴄᴋʏ 亗 ✿
  31. BADGE ⁹⁹
  32. ᶫᵒᵛᵉ°᭄♡ᏴᎾY࿐°
  33. J҉O҉K҉E҉R҉
  34. 亗『LEGEND』亗
  35. Ǥąภgรteℝ
  36. 乃丹刀D𝔯ac𝕦la
  37. 『Tʜóʀ』
  38. 𒅒𝓥𝓮𝓷𝓸𝓶
  39. Ƙɨηǥ༒
  40. ꧁Rąngeℝ꧂
  41. ⧼∂ємση⧽
  42. HuNg®¥ K¡LL€r
  43. RAM 𝙵𝙵 ✓
  44. Black 444
  45. Pushpa
  46. VS. KING ❤️
  47. ⓥ RINKU FF
  48. Ⓥ ＣＲＩＭＩＮＡＬＦＦ亗
  49. BOBY 友
  50. ༄●⃝☯Silent°᭄killer࿐
  51. 𝙱 𝙰 𝙱 𝚄_𝚂 𝙷 𝙾 𝙽 𝙰
  52. 𒆜Ꭺʟᴏɴᴇ♡ᴮᵒʸ࿐
  53. STAR•ＬＡＮＺ
  54. Single boy⁹⁹
  55. 亗ᏦᎥᏞᏞᎬᏒᎬ★ᏴᎾYツ
  56. ♛LegenNight♛
  57. ꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
  58. ★ᶦᶰᵈ᭄❂Gᴀᴍᴇʀ࿐
  59. ℓєgєи∂
  60. ƊᴏㅤσʀㅤƊɪᴇㅤ⓿❸
  61. 亗 Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ 亗
  62. ☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
  63. ⚡Tekⱥshi⚡
  64. ꧁☤☞ᏚՓᏞᎠᏆᏋᏒ☜☤꧂
  65. ♛N.O.O.B♛
  66. ΒαβγGΔΝG·ヅ
  67. ×͜×ㅤ𝙰𝙻𝙾𝙽𝙴ㅤ𝙱𝙾𝚈 亗
  68. ◤𝑺 𝑨 𝑻 𝒀 𝑨 𝑴 ◢
  69. ╰‿╯ㅤϟＴＥＲＲＯＲ†
also-read-trending Trending

Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड चाहिए होता है।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

Edited by Ujjaval E-Sports
More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
More
More
Important Links
About Us
Write For Us
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications
Edition:
English
हिन्दी