Great Names of ID: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में कई अच्छे और शानदार नामों की तलाश सभी को होती है। हर कोई इससे अपनी ID को खास दिखाने का प्रयास करता है। इस आर्टिकल में हम 25 शानदार नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी अपनी ID के लिए चुन सकते हैं।
25 शानदार नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी अपनी ID के लिए चुन सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:
1. ༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
2. ︽🅶🅰🅽🅶🆂🆃🅰
3. °”ƬЯӨᄂᄂ 千ΛᄃΣ”°
4. ୨ŁᎥl P𝓪ήdⱥ⪑
5. 〖гeͥ多eͣlͫ 🆂†ⱥℝ〗
6. 𝕶𝖎𝖓𝖌 𝕸𝖆𝖐𝖊𝖗₠
7. ༺𝓐𝓷𝓰𝓮𝓻𝓻͢͢͢𝓻𝓻𝓻༻
8. ×°丂кυℓℓ ¢σℓℓє¢тσя°×
9. 𒈞𝓢il🅴nt Kill🅴r
10. ꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
11. NӨӨbie
12. íɑʍTiτ͢͢͢สŇ
13. ×°ƧΉΣᄂ°×
14. ⊥oxic Gamerᴸᴵᶠᴱ
15. QuᎥ🅲ᴋ 🆂Ꭵlver🐋
16. 彡𐐚ad 𐐚oy彡
17. รเ๓קɭє💢
18. 彡[🅷Ꭵt Ma͢͢͢Ň]彡
19. Ｃｒｉｍｉｎａｌ
20. ❅LบcᎥfer❅
21. ๖ۣۜƊe🆅Ꭵ͢͢͢l
22. ∉ƬørПa๏∌
23. ✔🅶🅾🅳 🆉🅸🅻🅻🅰
24. 🌠๖ۣۜ山hite F𐍉x
25. やђ𐍉eภix⚠
बोनस निकनेम
आप नीचे दिए गए बोनस नाम Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:
- 亗ᎮᴀɢᴀᏞ ᭄M10࿐★
- ᴘㅤᴀㅤɢㅤᴀㅤʟㅤ亗 Ⓜ︎ 10
- ᴹᴿ°᭄ Ꭰᴇᴠ ᴮᵒˢˢ
- ᏢᴀɢᴀᏞ ᴍ10
- ᏢᴀɢᴀᏞ ° ϻ❿ ⚓︎
- 亗ᏢᴀɢᴀᏞ M10⸙
- ★亗ᎮᴀɢᴀᏞ ᭄M10࿐
- ༄●⃝pagleM☯10࿐
- 🅿🅰🅶🅰🅻 🆄🅼🅿 100🅺
- P A G A Lメ M10 ꔪ
- P A G A Lメ M10
- ᏢᴀɢᴀᏞ ‿ ϻ❿
- ᏢᴀɢᴀᏞ ϻ❿
- ᏢᴀɢᴀᏞ ° ϻ❿ ⚓︎
- DEATH⭐WISH
- Ꮲ Ꭺ Ꮆ Ꭺ Ꮮ 〤 M10
- 😎ᴹᴿ°᭄ Ꭰᴇᴠ ᴮᵒˢˢ ᴹᴿ°᭄ Ꭰᴇᴠ ᴮᵒˢˢ💕
- ༒→PaGaL☞𖣘M10
- PAGAL M1887🔱
- ãđßóÿ
- SOUL々MORTAL
- ĐØĐ彡pHØeNîx
- Hydra. | dynamo
- ꧁༒ᶜʳᵃᶻʸBoy༒꧂
- ＨＳ╯ｃｒｉｍｉｎａｌ
- ᴮᵒˢˢ⚔●Lᵉᵍᵉᶰᵈ
- Badbøy
- ᏴᎡᎾᎢᎻᎬᎡˢᵟᵁᴬᴰ
- ＷＨＩＴＥ４４４
- ✿ ᴍʀ ʟᴜᴄᴋʏ 亗 ✿
- BADGE ⁹⁹
- ᶫᵒᵛᵉ°᭄♡ᏴᎾY࿐°
- J҉O҉K҉E҉R҉
- 亗『LEGEND』亗
- Ǥąภgรteℝ
- 乃丹刀D𝔯ac𝕦la
- 『Tʜóʀ』
- 𒅒𝓥𝓮𝓷𝓸𝓶
- Ƙɨηǥ༒
- ꧁Rąngeℝ꧂
- ⧼∂ємση⧽
- HuNg®¥ K¡LL€r
- RAM 𝙵𝙵 ✓
- Black 444
- Pushpa
- VS. KING ❤️
- ⓥ RINKU FF
- Ⓥ ＣＲＩＭＩＮＡＬＦＦ亗
- BOBY 友
- ༄●⃝☯Silent°᭄killer࿐
- 𝙱 𝙰 𝙱 𝚄_𝚂 𝙷 𝙾 𝙽 𝙰
- 𒆜Ꭺʟᴏɴᴇ♡ᴮᵒʸ࿐
- STAR•ＬＡＮＺ
- Single boy⁹⁹
- 亗ᏦᎥᏞᏞᎬᏒᎬ★ᏴᎾYツ
- ♛LegenNight♛
- ꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
- ★ᶦᶰᵈ᭄❂Gᴀᴍᴇʀ࿐
- ℓєgєи∂
- ƊᴏㅤσʀㅤƊɪᴇㅤ⓿❸
- 亗 Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ 亗
- ☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
- ⚡Tekⱥshi⚡
- ꧁☤☞ᏚՓᏞᎠᏆᏋᏒ☜☤꧂
- ♛N.O.O.B♛
- ΒαβγGΔΝG·ヅ
- ×͜×ㅤ𝙰𝙻𝙾𝙽𝙴ㅤ𝙱𝙾𝚈 亗
- ◤𝑺 𝑨 𝑻 𝒀 𝑨 𝑴 ◢
- ╰‿╯ㅤϟＴＥＲＲＯＲ†
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड चाहिए होता है।
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