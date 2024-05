Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) की इन-गेम करेंसी डायमंड्स हैं। आप इनकी मदद से स्किन्स, पोशाकें और अन्य आयटम्स खरीद सकते हैं। डायमंड्स मुफ्त नहीं है और आपको पैसे खर्च करके इसे खरीदना पड़ता है। हर कोई खरीदी नहीं कर सकता है। इस आर्टिकल में हम उनके लिए मुफ्त डायमंड्स पाने के लिए कुछ ऐप्स लेकर आए हैं।

Free Fire MAX में 3 सबसे अच्छे ऐप्स जिनसे मुफ्त डायमंड पा सकते हैं

#1 Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards ऐप (Image via Google Play Store)

Google Opinion Rewards is one of the most used applications in the mobile gaming community. It is trusted by millions of users globally and is rated 4.4/5 on the Google Play Store. In the application, users have to answer short and straightforward surveys to get Play Credit. This credit can be directly used to purchase diamonds in Free Fire. The frequency of surveys and their payout may vary from user-to-user.

Players can click here to visit the page of the application on the Google Play Store.

2- Poll Pay

Poll Pay ऐप (Image via Poll Pay)

Poll Pay काफी शानदार GPT ऐप है। इस ऐप को प्ले स्टोर पर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और इसकी रेटिंग्स भी बढ़िया है। यह एक भरोसेमंद ऐप है। इसमें सर्वे समेत अलग-अलग तरह के टास्क रहते हैं। आप उन्हें पूरा करके पॉइंट्स कमा सकते हैं और उन्हें PayPal में रिडीम कर सकते हैं। बाद में आप इन पैसों से डायमंड्स खरीद सकते हैं

3- Easy Rewards

Easy Rewards ऐप (Image via Easy Rewards)

Easy Rewards काफी अच्छी ऐप है। यह Poll Pay की तरह ही है। आपको यहां पर सर्वे, क्विज और अन्य तरह की चीज़ों में हिस्सा लेना है। इसके बदले आप गिफ्ट कार्ड्स और अन्य आयटम्स कमा सकते हैं। यह मुफ्त में डायमंड्स पाने के लिए बुरा विकल्प नहीं है लेकिन आपको जरूर काफी समय देना होगा।

आपको Free Fire MAX के अनलिमिटेड डायमंड जनरेटर्स से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। यह काम नहीं करते हैं और एकदम फेक होते हैं। इससे आपके अकाउंट की जानकारी लीक होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। Garena की पॉलिसी के अनुसार भी जनरेटर्स का उपयोग करना निषेध है। आपका अकाउंट हमेशा के लिए डेवलपर्स बैन कर सकते हैं।