Free Fire MAX में मौजूद 3 सबसे शानदार लक रॉयल्स जिनमें हिस्सा लेकर शानदार आयटम्स पा सकते हैं

Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में लक रॉयल्स को समय-समय पर जोड़ा जाता है। गेम में कई लक रॉयल सालों से जुड़े हैं और कुछ को थोड़े समय पहले लाया गया है। आने वाले समय में भी जबरदस्त इवेंट्स को जोड़े जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अभी कुछ शानदार लक रॉयल चल रहे हैं, जहां डायमंड्स खर्च करके बेहतरीन आयटम्स पा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 3 सबसे जबरदस्त लक रॉयल्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें हिस्सा लेकर शानदार आयटम्स पा सकते हैं।

1) Bony Ring

Bony Ring इवेंट में थीम से जुड़े हुए कुछ शानदार इनाम मौजूद हैं। इससे आप Merry In the Bones बंडल, Neon Bones बैकपैक, Speed of Memory मोटरबाइक स्किन और In The Bones का लूट बॉक्स हासिल कर सकते हैं। इसमें एक स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स हैं। आप 10+1 स्पिन का पैक 200 डायमंड्स हैं।

2) Wall Royale

यह इवेंट ग्लू वॉल्स के लिए मुख्य रूप से जोड़ा गया है। इसमें कुछ लिजेंड्री स्किन्स मौजूद हैं। आपको यहां स्किन्स के अलावा वेपन लूट क्रेट्स और अन्य आयटम्स का उपयोग कर सकते हैं। यहां एक स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स हैं और आप 10+1 स्पिन 90 डायमंड्स में कर सकते हैं।

3) Knee Slide Moco Store

Free Fire MAX में Moco Store को समय-समय पर गेम में लाया जाता है। इस बार स्टोर में लिजेंड्री इमोट मौजूद है। आप यहां से Knee Slide इमोट को पा सकते हैं और इसका एनिमेशन काफी अनोखा है। इस खास इफेक्ट को मैचमेकिंग के दौरान और प्रोफाइल पर इस्तेमाल करके अनंत आनंद ले सकते हैं। इस इवेंट में सभी इनाम आप 874 डायमंड्स में पा सकते हैं। इसमें सबसे अंत में ही संभावित तौर पर यह लिजेंड्री इमोट्स मिलेंगे।