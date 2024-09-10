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Free Fire MAX में IGN के लिए 30 जोरदार निकनेम

By Ujjaval E-Sports
Modified Sep 10, 2024 20:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Great Nicknames for IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में IGN को हर कोई अच्छा बनाना चाहता है। इस तरह के नाम के लिए कई नेम जनरेटर वेबसाइट है। हालांकि, कुछ बने हुए नाम उपयोग करना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम 30 जोरदार निकनेम लेकर आए हैं, जिन्हें IGN के लिए चुना जा सकता है।

Free Fire MAX में IGN के लिए 30 जोरदार निकनेम

आप नीचे दिए गए नामों को उपयोग कर सकते हैं:

1. KING✓MAFIA

2. ⪓Ɠąղցʂէҽɾ⪔

3. ༒ⒼⒽⓞⓈⓉ࿐♠¿

4. Ԁɐupɐ꧂

5. ㄒhuภder𒅒

6. П 爪ΛΣЯ🐱

7. 𝔻rαgᵒภ Ṩlaℽer

8. ◤࿐fяєє fιєя༒ ℓσνєя ༆◥

9. Ꮻɴᴇ Ꮇᴀɴ Ꭺʀᴍʏ

10. ▒B░O░S░S░

11. 』ㅤＢＡＴＭＡＮㅤ亗

12. ꧁༒☬Dàrksøúl☬༒꧂

13. ༆✾༒รεя¡คł к¡łłεя༒✾༆

14. Tøp√Çrímïñãl™

15. ꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂

16. ꧁ⱠɆ₲Ɇ₦Đ༒₲Đ꧂

17. ꧁༒❦Sorry To Kill❦༒꧂

18. ᵀᵉᵃᵐ★ᎳᎪᏒᏒᎥᎾᏒ★

19. ☠︎𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓☠︎

20. 『 Ｋ丹爪工Ｋ丹乙モ』

21. ✞ঔৣ۝ÐâřҟŦﺂℜê۝ঔৣ✞

22. CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️

23. ╰‿╯ｔｏｘｉｃｏᴳᵒᵈ

24. ꧁☆•[ҎƦƟ]ҎȽɅȲȄƦ•☆꧂

25. ᴾᴿᴼシ∂αякηєт™

26. 𝒲𝒽𝒾𝓉𝑒 𝐹𝑜𝓍

27. ꧁༺Ꭶ₦ЇꝔ€ℜ༻꧂

28. 〆༆ᎬꪜᎥᏝꦿᴮᴼᵞ᭄〆

29. ♜fιяє♛㉺ℓєgєи∂

30. ⚡𝕻𝖍𝖔𝖊𝖓𝖎𝖝⚡

बोनस नाम

अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते हैं, तो फिर नीचे 80 अनोखे विकल्प दिए हैं, जिन्हें आप Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते है:

  1. SƬIПY
  2. ℒ𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹
  3. ℳศfเส
  4. ŠTØŔM
  5. HΞΛDSH0T
  6. Çlöwn
  7. Uηκηοωη
  8. Fig𝕙ter
  9. Ðrสcմlส
  10. G𝓊ήήer
  11. Joψful
  12. ƧภiƤeя
  13. Mสyheϻ
  14. 乇χρℓσяєя
  15. ᖘresti𝕘e
  16. Iᴍ͢͢͢ϻortal
  17. Dคret0kiℓℓ❥
  18. ༺HAŦE༻
  19. STRØKE
  20. ꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂
  21. BØØS
  22. Dⱥngeℝ͢͢͢ouຮ
  23. 𝕂𝕚𝕝𝕝 𝕊𝕨𝕚𝕥𝕔𝕙
  24. υηκηοωη
  25. 艾 STØÑÊR
  26. 艾B!t¢h
  27. k!||€r٭
  28. R U D R A٭
  29. ꧁•Leͥgeͣnͫd•ᴸⁱˢᵃ꧂
  30. 亗 Ꭾɪᴋᴀᴄʜᴜ 亗
  31. •Iᴍ Nɪᴋᴀ🌝🤘🏻•
  32. Iήsͥⱥnͣeͫ
  33. 69बन्दूक वाली
  34. GARIB LADKA
  35. Špicÿ Girł
  36. तात्या बिछु
  37. иαиι ραяι𓊈
  38. 𒆜MAJ𒆜𓊉I
  39. Ŋterŋatııoŋal
  40. ǷwįȠçǯzx
  41. ⚡TheƑlαsh⚡
  42. ⓓⓞⓛⓛ父
  43. ★खलनायक★
  44. 父ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
  45. Ꭰ𐍂Λᴄ͢͢͢ᵘᏞ×͜×
  46. EviLDoeR×
  47. NiTeS
  48. बापッआया
  49. PSYCHO』
  50. 🐹ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØ
  51. Dark Horse
  52. Eagle Eye
  53. Devil
  54. PluTo
  55. PsYcho KiLLer
  56. G.O.A.T.
  57. GiANt KiLLer
  58. B055
  59. 4Lph4
  60. #SlaughTER#
  61. SplENdId
  62. MASter
  63. Omni-Man
  64. AQuAchAmp
  65. TenaciOS
  66. PheonixX
  67. buFF Guy
  68. kNIghT
  69. Storm-BreaKER
  70. The Invincible
  71. D4n9er0u5
  72. Fei5ty Fury
  73. 6L4cK H4wK
  74. #3L4CK 3IRD#
  75. D4rK f0rCE
  76. Ze4l05
  77. Dr490N 3E457
  78. 7hE 9uY
  79. 亗ᏦᎥᏞᏞᎬᏒᎬ★ᏴᎾYツ
  80. ℓєgєи∂

Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए आपको 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत होगी।

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