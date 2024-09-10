Great Nicknames for IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में IGN को हर कोई अच्छा बनाना चाहता है। इस तरह के नाम के लिए कई नेम जनरेटर वेबसाइट है। हालांकि, कुछ बने हुए नाम उपयोग करना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम 30 जोरदार निकनेम लेकर आए हैं, जिन्हें IGN के लिए चुना जा सकता है।
Free Fire MAX में IGN के लिए 30 जोरदार निकनेम
आप नीचे दिए गए नामों को उपयोग कर सकते हैं:
1. KING✓MAFIA
2. ⪓Ɠąղցʂէҽɾ⪔
3. ༒ⒼⒽⓞⓈⓉ࿐♠¿
4. Ԁɐupɐ꧂
5. ㄒhuภder𒅒
6. П 爪ΛΣЯ🐱
7. 𝔻rαgᵒภ Ṩlaℽer
8. ◤࿐fяєє fιєя༒ ℓσνєя ༆◥
9. Ꮻɴᴇ Ꮇᴀɴ Ꭺʀᴍʏ
10. ▒B░O░S░S░
11. 』ㅤＢＡＴＭＡＮㅤ亗
12. ꧁༒☬Dàrksøúl☬༒꧂
13. ༆✾༒รεя¡คł к¡łłεя༒✾༆
14. Tøp√Çrímïñãl™
15. ꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂
16. ꧁ⱠɆ₲Ɇ₦Đ༒₲Đ꧂
17. ꧁༒❦Sorry To Kill❦༒꧂
18. ᵀᵉᵃᵐ★ᎳᎪᏒᏒᎥᎾᏒ★
19. ☠︎𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓☠︎
20. 『 Ｋ丹爪工Ｋ丹乙モ』
21. ✞ঔৣÐâřҟŦﺂℜêঔৣ✞
22. CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️
23. ╰‿╯ｔｏｘｉｃｏᴳᵒᵈ
24. ꧁☆•[ҎƦƟ]ҎȽɅȲȄƦ•☆꧂
25. ᴾᴿᴼシ∂αякηєт™
26. 𝒲𝒽𝒾𝓉𝑒 𝐹𝑜𝓍
27. ꧁༺Ꭶ₦ЇꝔ€ℜ༻꧂
28. 〆༆ᎬꪜᎥᏝꦿᴮᴼᵞ᭄〆
29. ♜fιяє♛㉺ℓєgєи∂
30. ⚡𝕻𝖍𝖔𝖊𝖓𝖎𝖝⚡
बोनस नाम
अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते हैं, तो फिर नीचे 80 अनोखे विकल्प दिए हैं, जिन्हें आप Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते है:
- SƬIПY
- ℒ𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹
- ℳศfเส
- ŠTØŔM
- HΞΛDSH0T
- Çlöwn
- Uηκηοωη
- Fig𝕙ter
- Ðrสcմlส
- G𝓊ήήer
- Joψful
- ƧภiƤeя
- Mสyheϻ
- 乇χρℓσяєя
- ᖘresti𝕘e
- Iᴍ͢͢͢ϻortal
- Dคret0kiℓℓ❥
- ༺HAŦE༻
- STRØKE
- ꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂
- BØØS
- Dⱥngeℝ͢͢͢ouຮ
- 𝕂𝕚𝕝𝕝 𝕊𝕨𝕚𝕥𝕔𝕙
- υηκηοωη
- 艾 STØÑÊR
- 艾B!t¢h
- k!||€r٭
- R U D R A٭
- ꧁•Leͥgeͣnͫd•ᴸⁱˢᵃ꧂
- 亗 Ꭾɪᴋᴀᴄʜᴜ 亗
- •Iᴍ Nɪᴋᴀ🌝🤘🏻•
- Iήsͥⱥnͣeͫ
- 69बन्दूक वाली
- GARIB LADKA
- Špicÿ Girł
- तात्या बिछु
- иαиι ραяι𓊈
- 𒆜MAJ𒆜𓊉I
- Ŋterŋatııoŋal
- ǷwįȠçǯzx
- ⚡TheƑlαsh⚡
- ⓓⓞⓛⓛ父
- ★खलनायक★
- 父ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
- Ꭰ𐍂Λᴄ͢͢͢ᵘᏞ×͜×
- EviLDoeR×
- NiTeS
- बापッआया
- PSYCHO』
- 🐹ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØ
- Dark Horse
- Eagle Eye
- Devil
- PluTo
- PsYcho KiLLer
- G.O.A.T.
- GiANt KiLLer
- B055
- 4Lph4
- #SlaughTER#
- SplENdId
- MASter
- Omni-Man
- AQuAchAmp
- TenaciOS
- PheonixX
- buFF Guy
- kNIghT
- Storm-BreaKER
- The Invincible
- D4n9er0u5
- Fei5ty Fury
- 6L4cK H4wK
- #3L4CK 3IRD#
- D4rK f0rCE
- Ze4l05
- Dr490N 3E457
- 7hE 9uY
- 亗ᏦᎥᏞᏞᎬᏒᎬ★ᏴᎾYツ
- ℓєgєи∂
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए आपको 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत होगी।