Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) की इन-गेम करेंसी डायमंड्स हैं। आप इन्हें पैसे खर्च करके खरीद सकते हैं। डायमंड्स द्वारा गेम में कई बेहतरीन आयटम्स को पाया जा सकता है। कई लोग डायमंड्स खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप डायमंड्स का सोच-समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

Free Fire MAX में 4 तरीके जिनसे आप डायमंड्स को सोच-समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं

4) लक रॉयल्स से दूर रहें

लक रॉयल्स से दूर रहने में फायदा है (Image via Garena)

Free Fire MAX में लक रॉयल्स में काफी ज्यादा डायमंड्स खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर आपके पास सीमित मात्रा में पैसे हैं, तो उन्हें लक रॉयल में खर्च नहीं करें। इससे ही आपको फायदा मिलेगा।

3) Booyah Pass अच्छा विकल्प है

Booyah Pass की कीमत 499 डायमंड्स है और आप यहां मिशन्स करके गन स्किन्स, बंडल्स और अन्य आयटम्स पा सकते हैं। कम कीमत में बेहतर चीज़ें पाने के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं है।

2) बिना डिस्काउंट्स के चीज़ें नहीं खरीदें

डिस्काउंट्स आते रहते हैं (Image via Garena)

Garena में लगातार चीज़ों पर डिस्काउंट्स आते रहते हैं। ऐसे में आपको स्टोर में जाकर उन आयटम्स को नहीं खरीदना चाहिए, जिनपर डिस्काउंट्स नहीं हो। बचत करने के लिए रेयर आयटम्स को कम कीमत पर पाना ही सही रहेगा।

1) लेवल अप और मिस्ट्री शॉप्स जैसे इवेंट्स के दौरान डायमंड्स खर्च करें

लगातार इवेंट्स आते रहते हैं और इनमें हिस्सा लेकर आप आसानी से बेहतरीन आयटम्स पा सकते हैं। Level Up Shop, Value Pack, Craft your Armory और Mystery Shop द्वारा कम कीमत में आयटम्स खरीद सकते हैं। यहां डायमंड्स खर्च करना सही रहेगा।

(नोट: इस आर्टिकल में लेखक ने अपनी राय दी है। सभी की पसंद डायमंड्स खर्च करने को लेकर अलग रह सकती है।)