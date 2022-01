गरेना फ्री फायर (Garena Free Fire) में खिलाड़ियों के पास कई अलग-अलग तरीके के बंडल्स हासिल करने का मौका रहता है। यह बदलस आपको एलीट पास, इवेंट्स या फिर अन्य मोड्स से मिलते हैं। Free Fire में Criminal Bundle को काफी अनोखा माना जाता है। इसे गेम के सबसे खास बंडल्स में गिना जा सकता है। कई ऐसे बंडल्स हैं जो Criminal Bundle की तरह ही शानदार है। इसलिए इस आर्टिकल में हम Free Fire के अंदर Criminal Bundle की तरह 5 बंडल्स के बारे में बात करेंगे।

Free Fire में Criminal Bundle की तरह 5 बंडल्स जिन्हें 2022 में इस्तेमाल किया जाना चाहिए

1) Galactic Spaceboogy बंडल

Free Fire में Galactic Spaceboogy बंडल (Image via Garena)

Galactic Spaceboogy Bundle को काफी अनोखा बंडल माना जाता है। इस बंडल में ये चीज़ें हैं:

Galactic Spaceboogy टॉप

Galactic Spaceboogy बॉटम

Galactic Spaceboogy जूते

Galactic Spaceboogy मास्क

2) Star of the New Year बंडल

Free Fire में Star of the New Year बंडल (Image via Garena)

Star of the New Year बंडल रंगों से भरा हुआ बंडल है। आपको यह बंडल 899 डायमंड्स में मिलेगा। इस बंडल में ये चीज़ें हैं:

Star of the New Year मास्क

Star of the New Year टॉप

Star of the New Year बॉटम

Star of the New Year जूते

3) Winter Ironthrasher बंडल

Free Fire में Winter Ironthrusher बंडल (Image via Garena)

2022 में अगर आपको कोई जबरदस्त बंडल चाहिए तो फिर Winter Ironthrasher काफी अच्छा विकल्प रहेगा। इस बंडल में ये चीज़ें हैं:

Winter Ironthrasher टॉप

Winter Ironthrasher बॉटम

Winter Ironthrasher जूते

Winter Ironthrasher मास्क

Winter Ironthrasher हेयर

4) Heatbound Dunes बंडल

Free Fire में Heatbound dunes बंडल (Image via Garena)

Heatbound Dunes बंडल्स दिखने में काफी अनोखा और खास है। इस बंडल में ये चीज़ें हैं:

Heatbound Dunes टॉप

Heatbound Dunes बॉटम

Heatbound Dunes जूते

Heatbound Dunes मास्क

5) Street Boy बंडल

Free Fire में Street Boy बंडल (Image via Garena)

Street Boy बंडल को Free Fire के सबसे प्रसिद्ध बंडल्स में गण जा सकता है। यह काफी महंगा बंडल है। इस बंडल में ये चीज़ें हैं:

Street Boy टॉप

Street Boy बॉटम

Street Boy जूते

Street Boy मास्क

Street Boy हेड

नोट: इस आर्टिकल में लेखक ने अपनी राय दी है। सभी की पसंद बंडल्स को लेकर अलग-अलग रह सकती है।

Edited by Ujjaval E-Sports