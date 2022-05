Free Fire MAX के अंदर OB34 अपडेट के बाद 5 सबसे खास और लेजेंड्री इमोट्स

Free Fire MAX में कुछ समय पहले ही OB34 अपडेट आया है। इस अपडेट के साथ गेम में ढेरों शानदार फीचर्स आए हैं। इस अपडेट के साथ इमोट्स और अन्य चीज़ों को जोड़ा गया है। कुछ ऐसे इमोट्स है जो अभी फैंस को काफी पसंद आएंगे।

OB34 अपडेट के बाद 5 लेजेंड्री और खास Free Fire MAX इमोट्स

5) Shimmy इमोट

The Shimmy emote is widely used by lots of famous pro players and YouTubers. The emote is a fun dance action that can lighten other players' moods. When a player uses the emote, the in-game character can be seen doing dance moves in which it leans backward and forward while shaking his shoulders. The emote is available for 399 diamonds in the collection center.

4) Stage Time इमोट

Stage Time इमोट को डांस मूव्स के लिए उपयोग किया जाता है। यह काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि इसे Emote Party इवेंट के दौरान काफी समय पहले लाया गया था। काफी कम लोगों के पास यह इमोट होगा।

3) Moon Flip इमोट

Moon Flip इमोट को खरीदना एक अच्छा विकल्प रहेगा। यह आसानी से ढेरों लोगों को ध्यान खींच सकता है और इसे उसी वजह से डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत 399 डायमंड्स है।

2) FFWC Throne इमोट

FFWC Throne को Free Fire MAX के सबसे लेजेंड्री इमोट्स में गिना जाता है। इस इमोट में कैरेक्टर एक सिंहासन पर बैठता है। इसे FFWC Series 2019 में लाया गया था और यह काफी रेयर है।

1) FFWS Pride इमोट

FFWS Pride अभी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका एनिमेशन और एक्शन्स काफी शानदार है। इसी वजह से कई लोग इसका उपयोग करना पसंद करते हैं।

नोट: इस आर्टिकल में लेखक ने अपनी राय दी है। सभी की पसंद इमोट्स को लेकर अलग रह सकती है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far