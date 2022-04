Free Fire MAX के अंदर अंत तक बचा रहना काफी ज्यादा जरुरी चीज़ है। अंतिम जोन में पहुँचने के बावजूद कई खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अंतिम जोन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

Free Fire MAX में 5 चीज़ें जिनका ध्यान रखकर अंतिम जोन में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है

5) कवर्स का इस्तेमाल करें

Camping inside or behind good cover is a key aspect to winning an end zone fight. Rather than engaging in direct combat, players can be sneaky and take pot-shots at opponents.

If no natural cover or camping spots are found, one can be created by using a few gloo walls. When angled correctly, they can be used to good effect and provide users with excellent protection.

4) ग्रेनेड्स, स्मोक्स और अन्य चीज़ें इस्तेमाल करें

अंतिम जोन में खिलाड़ी पास रहते हैं। इसी वजह से ग्लू वॉल्स और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कई बर विरोधी डैमेज हो जाते हैं और पुश करने में आसानी रहती है। दूसरी ओर ग्लू वॉल्स की मदद से बेहतर तरीके से कवर बनाया जा सकता है।

3) HP मेंटेन करें

अंतिम जोन में गन्स की तरह ही HP का भी अहम किरदार रहता है। HP कम होगी तो आसानी से किल होने के चंस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से ज्यादा HP रखने की कोशिश करें।

2) विरोधी की जगह पता होना चाहिए

Free Fire MAX के अंतिम जोन में विरोधी की जगह पता होना जरुरी चीज़ है। साथी विरोधी की मूवमेंट के बारे में भी जानकारी होनी अहम चीज़ है। इससे जीतने के चांस बढ़ जाते हैं।

1) पर्याप्त लूट हासिल करने

Free Fire MAX में पर्याप्त लूट होने एक अहम चीज़ है। मैच की शुरुआत से अच्छी लूट होने से फाइट्स में जीत के चांस बढ़ जाते हैं। बेहतर गन होने के साथ मेड़कीट्स और ग्रेनेड्स का होना भी एक जरुरी चीज़ है।

नोट: इस आर्टिकल में लेखक ने अपनी राय दी है। सभी का खेलने का तरीका अलग रहता है।

