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50 आकर्षक और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में IGN के तौर पर रखा जा सकता है

By Ujjaval E-Sports
Modified Aug 01, 2024 16:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Stylish & Attractive Names for IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों को बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह के आकर्षक नाम आपको दिखने में अलग बनाते हैं। हर कोई IGN को रोचक बनाना चाहता है। इस आर्टिकल में हम आकर्षक और स्टाइलिश नामों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें IGN के तौर पर रखा जा सकता है।

50 आकर्षक और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में IGN के तौर पर रखा जा सकता है

आप नीचे दिए गए नामों को Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:

1) ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ࿐

2) ×͜×:{King}

3) ☆D3$TRØy3R☆

4) DEViL☬✓✓

5) (-╭╮-)ㅤㅤㅤICE

6) ᴳᵒᵈܔSPEED彡

7) ᴏᴘ●KILLER⁰⁹

8) ༺IND♥SAMURAI

9) CRΛZY❖PLΛYER

10) -Cᵣₑₑₚy-

11) ⒶⒸⒾⒹᨒᨒ

12) PӨIƧӨП×

13) GӨBᄂIПツ

14) ❤GIΛПƬ❤

15) ΛЯᄃΉΣЯ ꔛ

16) ɪɴꜰᴇʀɴᴏ

17) BЦЯƧƬ ࿐

18) §hïñê ☂️

19) ❄FRӨSTY❄

20) ༒S̷p̷a̷r̷k̷༒

21) -•L.Ꮻ.L•-

22) ᴮᴼᵀ CHΛMP1ON

23) ONLY✿wins✿

24) 乂乂ƈʏɮ0ʀɢ乂乂

25) ԼƖƑЄԼЄƧƧ

26) M̲a̲g̲i̲c̲〆

27) ᗰᗩᗪᑎEᔕᔕ个

28) ∇ⓞᴍᴇɢᴀ∇

29) ＤＥＡＴＨ࿇FLAME

30) ◥DΣΛƬΉ◤

31) ᄃӨᄂD™

32) Mҽɾƈყ ⵌ

33) ꧁༒R3B3L࿐꧂

34) Ꭱ0ʏΛᏞ

35) ☆ŴØĹF☆

36) нØЛØ尺

37) Ｓｐｏｏｋｙ˓˓⍥⃝

38) ᵀᴴᴼᴿ ╲INSANE

39) No✌️Misses

40) ᴬˢˢᴬˢᴵᴺ Ⓥ

41) ᎷᎡ᭄メ░D░E░ᗩ░D

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42) ༄ᶦᶰᵈ᭄IVYᴮᵒˢˢ

43) ᏫᎮ_✿GAMEPLAY

44) 亗TOKϟO亗

45) ☂️WIND~BLAZE

46) 么BOSS╰⁔╯₄₇

47) ⓋPHΛNTOMⓋ

48) GͥOͣDͫ✿FIRE

49) 么PRϟNCE

50) 『PHOENIX』亗99

बोनस नाम

नीचे कुछ बोनस नाम हैं, जिन्हें आप उपयोग कर सकते है:

1. 彡Ɔɐpʇɐıu ᙠooʎɐɥ彡

2. ȺӀօҟ

3. ✧ChroŇo✧

4. Skψler

5. 𝒲uk𐍉ήg

6. אคץภє

7. D͢͢͢多ee

8. ᴺᵃ͢͢͢𝓲r𝓲

9. ⌁Kคpe𝓁lค⌁

10. ⪨𝓡คfค͢͢͢e𝖑⪩

11. ☣𝓜𝓪𝓻𝓸

12. ๖ۣ•҉Łeoภ

13. ★彡[OthØ]彡★

14. Cℓบ⇝

15. ⪨MaﾒᎥᴍ⪩

16. ᴹᎥʂh͢͢͢a꧂

17. 𒈞𝕊te𝕗𝕗ΐe

18. ︽Daຮha

19. 丹ℓvaro⚠

20. ⁅Ant𐍉nio⁆

21. 𒆜W𐍉ℓfrⱥђђ𒆜

22. ⦅ƑØ͢͢͢ℝd⦆

23. 𝕺lΐvΐa

24. ᖫAndrewᖭ

25. Keℓℓy

26. ⁣Ṩђ𝕒ni𓆪

27. やαlomα

28. 𐄡Ꝉąմɾą𐄪

29. ×°𝑀𝑜𝒸͢͢͢𝑜°×

30. 卄สyคт𐍉

31. 𐄡Dΐm͢͢͢ΐՇri𐄪

32. Thiνส

33. S͢͢͢𝔥ir𐍉u

34. Luquetค

35. Jotⱥ

36. Ɱigueℓ

37. Nΐkΐ†ค

38. لօʂҽքհ

39. ≪Kʟค≫

40. 𝒞𝒶𝓇𝑜𝓁𝒾𝓃𝑒

Free Fire MAX में 390 डायमंड्स खर्च करके आप नाम तुरंत ही बदल सकते हैं।

Edited by Ujjaval E-Sports
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