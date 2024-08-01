Stylish & Attractive Names for IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों को बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह के आकर्षक नाम आपको दिखने में अलग बनाते हैं। हर कोई IGN को रोचक बनाना चाहता है। इस आर्टिकल में हम आकर्षक और स्टाइलिश नामों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें IGN के तौर पर रखा जा सकता है।
50 आकर्षक और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में IGN के तौर पर रखा जा सकता है
आप नीचे दिए गए नामों को Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:
1) ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ࿐
2) ×͜×:{King}
3) ☆D3$TRØy3R☆
4) DEViL☬✓✓
5) (-╭╮-)ㅤㅤㅤICE
6) ᴳᵒᵈܔSPEED彡
7) ᴏᴘ●KILLER⁰⁹
8) ༺IND♥SAMURAI
9) CRΛZY❖PLΛYER
10) -Cᵣₑₑₚy-
11) ⒶⒸⒾⒹᨒᨒ
12) PӨIƧӨП×
13) GӨBᄂIПツ
14) ❤GIΛПƬ❤
15) ΛЯᄃΉΣЯ ꔛ
16) 乡ɪɴꜰᴇʀɴᴏ乡
17) BЦЯƧƬ ࿐
18) §hïñê ☂️
19) ❄FRӨSTY❄
20) ༒S̷p̷a̷r̷k̷༒
21) -•L.Ꮻ.L•-
22) ᴮᴼᵀ CHΛMP1ON
23) ONLY✿wins✿
24) 乂乂ƈʏɮ0ʀɢ乂乂
25) ★ԼƖƑЄԼЄƧƧ★
26) M̲a̲g̲i̲c̲〆
27) ᗰᗩᗪᑎEᔕᔕ个
28) ∇ⓞᴍᴇɢᴀ∇
29) ＤＥＡＴＨ࿇FLAME
30) ◥DΣΛƬΉ◤
31) ᄃӨᄂD™
32) Mҽɾƈყ ⵌ
33) ꧁༒R3B3L࿐꧂
34) Ꭱ0ʏΛᏞ父
35) ☆ŴØĹF☆
36) нØЛØ尺シ
37) Ｓｐｏｏｋｙ˓˓⍥⃝
38) ᵀᴴᴼᴿ ╲INSANE
39) No✌️Misses
40) ᴬˢˢᴬˢᴵᴺ Ⓥ
41) ᎷᎡ᭄メ░D░E░ᗩ░D
42) ༄ᶦᶰᵈ᭄IVYᴮᵒˢˢ
43) ᏫᎮ_✿GAMEPLAY
44) 亗TOKϟO亗
45) ☂️WIND~BLAZE
46) 么BOSS╰⁔╯₄₇
47) ⓋPHΛNTOMⓋ
48) GͥOͣDͫ✿FIRE
49) 么PRϟNCE
50) 『PHOENIX』亗99
बोनस नाम
नीचे कुछ बोनस नाम हैं, जिन्हें आप उपयोग कर सकते है:
1. 彡Ɔɐpʇɐıu ᙠooʎɐɥ彡
2. ȺӀօҟ
3. ✧ChroŇo✧
4. Skψler
5. 𝒲uk𐍉ήg
6. אคץภє
7. D͢͢͢多ee
8. ᴺᵃ͢͢͢𝓲r𝓲
9. ⌁Kคpe𝓁lค⌁
10. ⪨𝓡คfค͢͢͢e𝖑⪩
11. ☣𝓜𝓪𝓻𝓸
12. ๖ۣ•҉Łeoภ
13. ★彡[OthØ]彡★
14. Cℓบ⇝
15. ⪨MaﾒᎥᴍ⪩
16. ᴹᎥʂh͢͢͢a꧂
17. 𒈞𝕊te𝕗𝕗ΐe
18. ︽Daຮha
19. 丹ℓvaro⚠
20. ⁅Ant𐍉nio⁆
21. 𒆜W𐍉ℓfrⱥђђ𒆜
22. ⦅ƑØ͢͢͢ℝd⦆
23. 𝕺lΐvΐa
24. ᖫAndrewᖭ
25. Keℓℓy
26. Ṩђ𝕒ni𓆪
27. やαlomα
28. 𐄡Ꝉąմɾą𐄪
29. ×°𝑀𝑜𝒸͢͢͢𝑜°×
30. 卄สyคт𐍉
31. 𐄡Dΐm͢͢͢ΐՇri𐄪
32. Thiνส
33. S͢͢͢𝔥ir𐍉u
34. Luquetค
35. Jotⱥ
36. Ɱigueℓ
37. Nΐkΐ†ค
38. لօʂҽքհ
39. ≪Kʟค≫
40. 𝒞𝒶𝓇𝑜𝓁𝒾𝓃𝑒
Free Fire MAX में 390 डायमंड्स खर्च करके आप नाम तुरंत ही बदल सकते हैं।