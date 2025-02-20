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50 आकर्षक और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Feb 20, 2025 14:36 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Attractive Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश और आकर्षक नाम उपयोग करना सभी को पसंद है। इस तरह के नाम से आप अलग और खास दिखते हैं। कई लोग हर थोड़े समय में नाम को अपडेट करते हैं और उन्हें अलग तरह के नाम चाहिए होते हैं। इस आर्टिकल में हम 50 आकर्षक और स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते हैं।

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50 आकर्षक और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं

आप नीचे दिए गए नाम रख सकते हैं:

1. HuNg®¥ K¡LL€r

2. 《☆╰‿╯(angel)¤》

3. ★◤⪨٭ڃٿٿڀڀڀٿٿٿ§©ơ®pǐƍƞϡ ★

4. BlªçkWørlđ

5. 今­­ ＷᎪᎡᎡᏆOᎡ - ㉺

6. •?((¯°·._.•𝐇𝕪ⒹяΔ -=😈 –

7. 巛₦ł₦ℑ₳±◥

8. ꧁༺PRO♪GAMING¹²³⁴༻꧂

9. [ExS] ★εφµαℓเƶε૨★

10. *•.¸♡♛Ƀɍøꝁɇn ĦɇȺɍŧ💔♛❣

11. ᴳᵒᵈ×ºやaղditº×

12. ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØȚ

13. 坔ŴÃŘŇĮŇĞ™ 坔

14. ༄ᶦᶰᵈ᭄۝Å℟ḾϒᏰÖẎ࿐

15. ꧁༒PRÍÑÇÉ༒꧂

16. vÉnom ツ Reaper

17. ꧁☬⋆BËåşȚ⋆☬꧂

18. ◥꧁ད₭ÍḼḼɆ℟༒GÏ℟Ḽཌ꧂◤

19. ꧁༒ÅŞÄŠŞÏŅŞBŁĂČĶ༒꧂

20. ꧁•°QŪÈĘÑ°•꧂

21. DÀRK戈SÓÛL

22. ➢ŦﺂℜۼJŰŇÎÕŘ➫Ŧﺂℜۼ

23. Marshmallow×፝֟͜×

24. ❖Mʀ᭄Ƚ︎ÙçҜყᴮᵒˢˢ

25. LÛÇÎFËR

26. RØÝAŁ々LEGEND

27. ꧁★Cᴿᴬᶻᵞßoy★꧂

28. ッ•Sáđ °ɢɪʀʟ•ッ

29. ꧁༒☬✞😈VîLLãñ😈✞☬༒ ꧂

30. GãñgMástêr

31. •Shådøws•

32. Çhøcølàtè

33. ιи¢яє∂ιвℓє

34. °꧁ᖫ«®Ð€MØN¥Ø®»꧂ﾂ°

35. ▄︻デ©O®O₦₳ ═━一

36. .°Dark°.Ghost°,.¬

37. $N1₽E®

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38. ★°ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ★࿐

39. ☞༒´༎ຶMR. ۝ VANSH༎ຶ༒☜

40. Str€€t ¶oy

41. ꧁ ×•{ÀÇÉ}•×꧂

42. 彡๛G•Â•₦•G•$•Ť•Â•Ř๛彡

43. 亗R͜͡Ø¥ÄŁ亗ŞKËLÈTØN

44. ꧁༒☬☠Èrròr☠︎☬༒꧂

45. ღPŘĮŇÇÊŞŠღ

46. ᗫÌ₳βŁØ

47. Ð•Ē•M•Ø•Ŋ

48. ꧁☆☬RÁGÑÄRÔK☬☆꧂

49. ÇØČÖ

50. VıÞər

बोनस नाम

आप नीचे दिए गए नाम भी Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:

1) ꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂

2) ☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬

3) ꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂

4) ╰‿╯ㅤϟＴＥＲＲＯＲ†

5) ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂

6) ꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂

7) ⚡Tekⱥshi⚡

8) 亗 Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ 亗

9) ╰‿╯ｔｏｘｉｃｏᴳᵒᵈ

10) 亗ㅤ𝙰𝙻𝙾𝙽𝙴ㅤ𝙱𝙾𝚈 亗

11) ꧁༒•BΛΛP JI•༒꧂

12) Đ£ÃĎ☠PÔÔŁ

13) 乂●ᏢⱤᏆƝᏣᎬ●乂

14) 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑

15) Vΐct𐍉ℝΐ𐍉us♛

16) तात्या बिछु

17) ×͜× ɴᴏʙɪᴛᴀ ᶠᶠ

18) ♛N.O.O.B♛

19) ƊᴏㅤσʀㅤƊɪᴇㅤ⓿❸

20) 𒆜༒शैतान༒࿐

21) 么Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ╰⁔╯₄₇

22) ▒B░O░S░S░

23) ◤N O B I T A ꔪ

24) 亗 Ꭾɪᴋᴀᴄʜᴜ 亗

25) 𒆜J ค G u ค R𒆜

26) ×͜×Fɪɴᴀʟ乂Sᴛʀɪᴋᴇ

27) ◤ＳＨＩＺＵＫＡꔪ

28) ★Ꮢᴇᴅ〆Sʜoᴛ✓⁹⁹⁹⁺

29) ᴶᴴᴷ᭄साहब जी࿐

30) ★VꕯP_GoDʙᴏʏツ

Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत होती है।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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