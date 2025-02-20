Attractive Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश और आकर्षक नाम उपयोग करना सभी को पसंद है। इस तरह के नाम से आप अलग और खास दिखते हैं। कई लोग हर थोड़े समय में नाम को अपडेट करते हैं और उन्हें अलग तरह के नाम चाहिए होते हैं। इस आर्टिकल में हम 50 आकर्षक और स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते हैं।
50 आकर्षक और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम रख सकते हैं:
1. HuNg®¥ K¡LL€r
2. 《☆╰‿╯(angel)¤》
3. ★◤⪨٭ڃٿٿڀڀڀٿٿٿ§©ơ®pǐƍƞϡ ★
4. BlªçkWørlđ
5. 今 ＷᎪᎡᎡᏆOᎡ - ㉺
6. •?((¯°·._.•𝐇𝕪ⒹяΔ -=😈 –
7. 巛₦ł₦ℑ₳±◥
8. ꧁༺PRO♪GAMING¹²³⁴༻꧂
9. [ExS] ★εφµαℓเƶε૨★
10. *•.¸♡♛Ƀɍøꝁɇn ĦɇȺɍŧ💔♛❣
11. ᴳᵒᵈ×ºやaղditº×
12. ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØȚ
13. 坔ŴÃŘŇĮŇĞ™ 坔
14. ༄ᶦᶰᵈ᭄Å℟ḾϒᏰÖẎ࿐
15. ꧁༒PRÍÑÇÉ༒꧂
16. vÉnom ツ Reaper
17. ꧁☬⋆BËåşȚ⋆☬꧂
18. ◥꧁ད₭ÍḼḼɆ℟༒GÏ℟Ḽཌ꧂◤
19. ꧁༒ÅŞÄŠŞÏŅŞBŁĂČĶ༒꧂
20. ꧁•°QŪÈĘÑ°•꧂
21. DÀRK戈SÓÛL
22. ➢ŦﺂℜۼJŰŇÎÕŘ➫Ŧﺂℜۼ
23. Marshmallow×፝֟͜×
24. ❖Mʀ᭄Ƚ︎ÙçҜყᴮᵒˢˢ
25. LÛÇÎFËR
26. RØÝAŁ々LEGEND
27. ꧁★Cᴿᴬᶻᵞßoy★꧂
28. ッ•Sáđ °ɢɪʀʟ•ッ
29. ꧁༒☬✞😈VîLLãñ😈✞☬༒ ꧂
30. GãñgMástêr
31. •Shådøws•
32. Çhøcølàtè
33. ιи¢яє∂ιвℓє
34. °꧁ᖫ«®Ð€MØN¥Ø®»꧂ﾂ°
35. ▄︻デ©O®O₦₳ ═━一
36. .°Dark°.Ghost°,.¬
37. $N1₽E®
38. ★°ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ★࿐
39. ☞༒´༎ຶMR. VANSH༎ຶ༒☜
40. Str€€t ¶oy
41. ꧁ ×•{ÀÇÉ}•×꧂
42. 彡๛G•Â•₦•G•$•Ť•Â•Ř๛彡
43. 亗R͜͡Ø¥ÄŁ亗ŞKËLÈTØN
44. ꧁༒☬☠Èrròr☠︎☬༒꧂
45. ღPŘĮŇÇÊŞŠღ
46. ᗫÌ₳βŁØ
47. Ð•Ē•M•Ø•Ŋ
48. ꧁☆☬RÁGÑÄRÔK☬☆꧂
49. ÇØČÖ
50. VıÞər
बोनस नाम
आप नीचे दिए गए नाम भी Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:
1) ꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂
2) ☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
3) ꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
4) ╰‿╯ㅤϟＴＥＲＲＯＲ†
5) ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
6) ꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
7) ⚡Tekⱥshi⚡
8) 亗 Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ 亗
9) ╰‿╯ｔｏｘｉｃｏᴳᵒᵈ
10) 亗ㅤ𝙰𝙻𝙾𝙽𝙴ㅤ𝙱𝙾𝚈 亗
11) ꧁༒•BΛΛP JI•༒꧂
12) Đ£ÃĎ☠PÔÔŁ
13) 乂●ᏢⱤᏆƝᏣᎬ●乂
14) 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
15) Vΐct𐍉ℝΐ𐍉us♛
16) तात्या बिछु
17) ×͜× ɴᴏʙɪᴛᴀ ᶠᶠ
18) ♛N.O.O.B♛
19) ƊᴏㅤσʀㅤƊɪᴇㅤ⓿❸
20) 𒆜༒शैतान༒࿐
21) 么Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ╰⁔╯₄₇
22) ▒B░O░S░S░
23) ◤N O B I T A ꔪ
24) 亗 Ꭾɪᴋᴀᴄʜᴜ 亗
25) 𒆜J ค G u ค R𒆜
26) ×͜×Fɪɴᴀʟ乂Sᴛʀɪᴋᴇ
27) ◤ＳＨＩＺＵＫＡꔪ
28) ★Ꮢᴇᴅ〆Sʜoᴛ✓⁹⁹⁹⁺
29) ᴶᴴᴷ᭄साहब जी࿐
30) ★VꕯP_GoDʙᴏʏツ
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत होती है।
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