NAMES : Free Fire Max विश्व का प्रसिद्ध बैटल रॉयल टाइटल है जिसे 2017 में गरेना के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में गूगल प्ले स्टोर पर 100+ मिलियन खिलाड़ियों के द्वारा डाउनलोड किया गया है। हर दिन गरेना इन-गेम न्यू इवेंट, फीचर्स और अनोखी चीजें प्रस्तुत करते हैं जो खिलाड़ियों को आकर्षित करता है। हालांकि, वर्तमान में गेम के अंदर OB40 अपडेट रनिंग पर चल रहा है, जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा।

हालांकि, इन-गेम अगस्त महीने में खिलाड़ियों को न्यू अपडेट मिलने वाला है जिसकी तैयारी पूरी तरह से हो गई है। दरअसल, इन-गेम रिनेम कार्ड का उपयोग करके नेम को बदल सकते हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में 50 जबरदस्त निकनेम्स पर नजर डालने वाले हैं।

Free Fire Max में 50 जबरदस्त निकनेम्स

Free Fire Max गेम खेलते समय दुश्मनों को किल्स करते हैं तो प्लेयर्स के कील फिल्ड में नेम शो होता है। उस वजह से खिलाड़ियों की छवि बनती है। गेमर्स नीचे मौजूद जबरदस्त निकनेम्स की लिस्ट में से IGN का उपयोग कर सकते हैं :

1. Death▄︻̷̿┻̿═━一

2. ĐØĐ彡pHØeNîx

3. ᴳᵒᵈ乡ᏒᏢ♕ᏦᎥᏞᏞᎬᏒ▄︻̷̿┻̿═━一

4. Bsdjat50

5. 🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁

6. HuNg®¥ K¡LL€r

8. Hydra. | dynamo

9. Iήsͥⱥnͣeͫ

10. J҉O҉K҉E҉R҉

11. MVG•Nム丂ㄒㄚ

12. SkULL༒CruSHeR

13. SOUL々MORTAL

14. ßãđßóÿ

15. Sㄚ 么 乙 ツ

16. 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉

17. 𝖙𝖍𝖊𝖉𝖆𝖗𝖐𝖝𝖍𝖔𝖗𝖓𝖊𝖙

18. Xx-DΞΛDSH0T-xX

19. ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒

20. ཧᜰ꙰ꦿ➢Iήsͥⱥnͣeͫ

21. ཧᜰ꙰ꦿ➢ShozT

22. ツTiger♰YourNameツ

23. ツмαχαιя࿐

24. 乡GT乡 δΣΔδLΟζK

25. 亗『LEGEND』亗

26. ㊙H̶a̶c̶k̶e̶r̶一

27. ǤƹȼӃσ ∞⃟

28. ─╤╦︻(◣_◢)︻╦╤─

29. ǷƹϟҬƦθƴƹƦ

30. Lΐᵍhtήΐήg

31. ◥Ӄɳɪʛɧʈ◤

32. Hu͢͢͢Ň𝕥🅴ℝ

33. Ǥąภgรteℝ

34. 乃丹刀D𝔯ac𝕦la

35. ƤℜɆĐ₳₮Øℜ

36. ༺๖ۣۜ山ⱥή͢͢͢тed༻

37. ɓʆαɕƘԹίηƘ

38. ★彡[βӀąçҟƑìɾҽ]彡★

39. ⇝尺σ¢ку

40. ᙠossᴿᴬᴳᴱ

41. BŁλ₡ƙCØBƦλ

42. 『Tʜóʀ』

43. ⋉𝓥amק͢͢͢i𝖗e⋊

44. ⌁Hⱥק͢͢͢קℽ⌁

45. $нα∂σω

46. 𒅒𝓥𝓮𝓷𝓸𝓶

47. کƙɏɖเṽ℮Ʀ

48. Ƙɨηǥ༒

49. ꧁Rąngeℝ꧂

50. ⧼∂ємση⧽

BONUS Names

Here are some additional names that players can try out:

51.༺Søk༻

52. ༺℘rส℘สtสŇ༻

53. ᴏtσͷɢ乂

54. ༒ʂմղղվ༒

55. ᴺᴸsᴇᴠᴇɴ°ᴵᴰ

56. ༒•B□Y•ℓєgєи∂༒

57. ༺Š₳₦Ü༻

58. ๖ۣۜⲦʀⲑⷱ͜ⲭⷮɪⲛ༻࿌

59. ☢️☢️☣️✝️NO°NAME✝️☣️☢️☢️

60. X̺͆༒¢ɧąƙɛყι༒X̺͆

61. ꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂

62. ꧁☆☬FRĘĘFÎRĘ☬☆꧂

63. ꧁☆•[ҎƦƟ]ҎȽɅȲȄƦ•☆꧂

64. ♛LegenNight♛

65. ༒B□Y•ℓєgєи∂༒

66. ⚡Tekⱥshi⚡

67. ▄︻̷̿┻̿═━一 ʜᴇᴀᴅsʜᴏᴛ

68. †_РЯØ_R৷¢Ҝę_†

69. ༒eno°ᴴᴼᴿᴱ༒

70. ༺ᎦᏬᏋᏒ༒ᏋᏕ༻

͡71. ꧁H҉A҉C҉K҉E҉R҉꧂L🅴g🅴ήd

72. SβC

73. ༒¢ɧąƙɛყι༒™

74. €¥ĹøbøMăł¥₩

75. ༒¢ɧąƙɛყι™༒

76. Baby°Killer

77. ♜fιяє♛㉺ℓєgєи∂

78. ◂HøűnĐş✰Øf✰jŲšȚïșě

79. №•Т༟iс

80. 『ηç』►ƒϋιι●ut

81. ☠︎खूनी दरिंदा☠

82. ᴬᵁᴿᴬ°᭄ᴍɪʟʟʏ࿐

83. ༄ᶦᶰᵈ᭄Aིkαຮh࿐

84. ۝κɪɴɢ۝

85. H҉A҉C҉K҉E҉R҉Lgήd

86. ༒۝♥ⓢⒶⒽⒾⓁ♥۝༒

87. ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ

88. Sᴋ᭄Sᴀʙɪʀᴮᴼˢˢ

89. ༒•ĴØĶÉŘ•༒

90. °༒AldyyExtece༒°

91. CoolKiller99

92. ℓєgєи∂WۼℜۼWolŦ

93. ᴳᵒᵈ•₦Ї₦ʝ₳

94. ༺KiLLeR༻

9ۣ5. Ŧﺂℜۼ ᴺᴬᵛᴵᴰᴬ͢͢Ɗ

96. ˢᵁ•Sa̶ľľêH

97. CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️

98. fℝⒶ₭¿ƬⱧ

99. ꧁༒ÅŞÄŠŞÏŅŞBŁĂČĶ༒꧂

100. ◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤

ऊपर दी गई लिस्ट में से नेम को कॉपी करके Free Fire Max की प्रोफाइल में यूज कर सकते हैं। हर कोई अलग-अलग तरह के नेम सेट करना पसंद करते हैं।