Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) शूटिंग बैटल रॉयल गेम्स की श्रेणी में पहले स्थान पर मौजूद है। इस टाइटल में खिलाड़ियों को प्रभावित करने वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जो खिलाड़ियों को काफी उत्साहित करते हैं। वर्तमान में Free Fire MAX को गूगल प्ले स्टोर पर 100+ मिलियन खिलाड़ियों के द्वारा डाउनलोड किया गया है।

आपको बता दें, Free Fire MAX में खिलाड़ियों को गिल्ड का अनोखा फीचर मिल जाता है। सभी प्लेयर्स अलग-अलग प्रकार की गिल्ड में लेवल के आधार पर जुड़ सकते हैं और नए फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। गिल्ड लीडर अपनी पसंद के आधार पर स्टाइलिश और अनोखे नाम रख सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम गिल्ड के लिए 50 शानदार नाम बतांएगे।

Free Fire MAX में गिल्ड के लिए 50 शानदार नाम

50 शानदार गिल्ड नाम (Image via Garena)

यहां पर खिलाड़ियों को 50 बेहतरीन गिल्ड नाम की जानकारी दी गई है, जिसे कॉपी करके सीधे Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं:

🎽𝔾u𝓲ld 〄ᴾᴿᴼGuᎥl𝖉࿐ 『ᴹᴷ』•Ҟモれ乙Ö࿐ ╰‿╯toxicoᴳᵒᵈ 亗ㅤ𝙰𝙻𝙾𝙽𝙴ㅤ𝙱𝙾𝚈 亗 ꧁༒•BΛΛP JI•༒4) 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑 Vΐct𐍉ℝΐ𐍉us♛ तात्या बिछु ×͜× ɴᴏʙɪᴛᴀ ᶠᶠ ♛N.O.O.B♛ ƊᴏㅤσʀㅤƊɪᴇㅤ⓿❸ 𒆜༒शैतान༒࿐ 么Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ╰⁔╯₄₇ ▒B░O░S░S░ ◤N O B I T A ꔪ 亗 Ꭾɪᴋᴀᴄʜᴜ 亗 𒆜J ค G u ค R𒆜 ×͜×Fɪɴᴀʟ乂Sᴛʀɪᴋᴇ ◤SHIZUKAꔪ ★Ꮢᴇᴅ〆Sʜoᴛ✓⁹⁹⁹⁺ ᴶᴴᴷ᭄साहब जी࿐ ★VꕯP_GoDʙᴏʏツ ❖SᴜɪᴄɪƉᴇ♣SϙᴜᴀƉ❖ ///B///O///S///S/// ༆Ƭεค๓࿐ᴳᵒᵈ Ꭲᴇᴀᴍ☯Ꮮᴇɢᴇɴᴅꜱ ༒ĢÃMĘŘŞ༒ Guͥilͣdͫ❥ ꜰᴜʀɪᴏᵘꜱ ꜱʟ͢͢͢ᴀʏᴇʀˢ⚔ ࿇☫ʀᴇᴠᴇɴɢᴇʀs☫࿇ ProlificHanoldr ▥GuᎥl∂? 12) Đ£ÃĎ☠PÔÔŁ 13) 乂●ᏢⱤᏆƝᏣᎬ●乂 ꧁Ɇ₳₲ⱠɆ☯₲₳₦₲꧂ ᴹᴿメʙoʏz࿐ ꧁ᵀᵉᵃᵐ♣⻓ᎥŁŁ乇ℛⓈ♣꧂ 〄★शैतान★࿐〄 〄ᴾᴿᴼGuᎥl𝖉࿐ ▒☯山₳Ɽ☆ŁØⱤĐ☯▒ ᵀᵉᵃᵐ⚔️ʙʀᴏᴛʜᴇʀs࿐50 ™𝐔ɴɪᴛᴇᴅ★𝐈ɴᴅɪᴀ 𝐓 𝐎 𝐗 𝐈 𝐂 𝐌 𝐀 𝐅 𝐈 𝐀 ࿇☫ʀᴇᴠᴇɴɢᴇʀs☫࿇ ᵀᵉᵃᵐ★Rɪᴅᴇʀ★࿐ ❖Vɪᴘᴇʀ♣Sǫᴜᴀᴅ❖ ꧁༺⚔ꅏꁲꌅꌅꂑꂦꌅ⚔︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─ ᵀᵉᵃᵐ ✘ ᴅʀᴀɢᴏɴ ☂️ 丂ㄩ卩卩ㄖ尺ㄒҜ卂尺

Free Fire MAX में गिल्ड का नाम बदलना है, तो सिर्फ गिल्ड का लीडर नाम बदल सकता है। यहां पर दी गई स्टेप्स का पालन करके नाम बदल सकते हैं:

स्टेप 1: आपको स्मार्टफोन में Free Fire MAX खोलकर गिल्ड वाले विकल्प में जाना होगा।

स्टेप 2: गिल्ड का नाम और अन्य जानकारी देखने को मिलेगी।

स्टेप 3: एडिट वाले बटन पर टच करें। नया बॉक्स खुल जाएगा।

स्टेप 4: 'Current Name' के नीचे 'New Name' बॉक्स में ऊपर मौजूद गिल्ड नाम की लिस्ट में से पसंदीदा नाम को कॉपी करके पेस्ट करें। 500 डायमंड्स और 10000 गोल्ड में गिल्ड नाम बदल जाएगा।