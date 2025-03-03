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50 फेंसी और तगड़े नाम जिन्हें Free Fire MAX की गिल्ड के लिए रख सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Mar 03, 2025 14:17 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Fancy Guild Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में फेंसी और स्टाइलिश नामों का काफी समय से चलन है। गिल्ड को भी इस तरह का नाम देकर आप एकदम ही अलग दिखा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 50 फेंसी और तगड़े नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX की गिल्ड के लिए रख सकते हैं।

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50 फेंसी और तगड़े नाम जिन्हें Free Fire MAX की गिल्ड के लिए रख सकते हैं

आप नीचे दिए गए नाम अपनी गिल्ड के लिए चुन सकते हैं:

1) FATAL乂Sᴛʀɪᴋᴇ

2) ༆Ƭhε࿐ᴳᵒᵈ

3) ꧁༒☬ß0SS☬༒꧂

4) DEADLY™ᏦᏆᏞᏞ

5) вʀօтнɛʀнѳѳɖ彡

6) 么ＣＲＩＭＩＮＡＬ 么

7) Last⭐Hope

8) x D I N O x

9) ❖ⓞᴍᴇɢᴀ❖

10) ᵀᵉᵃᵐ★K1NGS★

11) ۝ꜰɪɢʜᴛᴇʀ۝

12) ᏞᎬᎶᎬƝᎠ〲FF

13) ™◥▓░ᎻƳᏢᎬᏒ░▓◤

14) ᏩᏂᎧᏕϮ乂RIDER

15) 亗ƬᎾχᏆC【GUYS】

16) ♠️THE AC3S♠️

17) ＤＥＡＴＨ࿇ＳＱＵＡＤ

18) 丂匚ㄖ尺卩丨ㄖ几丂

19) ༒.Sραƈҽ.༒

20) ×ᏦᏁᎥᎶᏂᏖᏕ×

21) ★P0ISON★

22) ◥꓄ꋪꀤꁅꁅꍟꋪ◤

23) 乡ƊЄƛƬӇ乡

24) Mҽɾƈყ!!

25) -ᕼƳᑭᑎᗝ丅Ꭵᑕ-

26) Bₑₐstsナ

27) KᎥᒪᒪᗴᖇᔕ

28) 彡ŞΔVΔǤ€彡

29) 么 βŁØØĐ 么

30) ¢яσσкє∂★

31) ╰•Vɛ1ŋʂ •╯

32) ~Blade~

33) šα∀ï⊕rš

34) FФЯΓЯΞSS

35) Ѳѫёgа

36) No нØЛØ尺

37) ★ᴄʏʀᴜꜱ★

38) •ƗŇŞΔŇ€•

39) 乡DØØM乡

40 `ŴØĹVĔŚ`

41) ▀▄MΔGIC▀▄

42) ༒ßαrßαrïαη༒

43) ᗯᗝᑎᗪᗴᖇ

44) 丅ᕼᗴ ᗷᗴᔕ丅

45) ᎡᴏʏᴀᏞ ☯ FIRE

46) 亗 CHAOS 亗

47) ᴅʀᴇᴀᴍ★SQUAD࿐

48) ᴛᴇᴀᴍ么ᴄʀᴀᴢʏ

49) ꧁༒Rebels࿐꧂

50) KING C0BRAS

बोनस गिल्ड नाम

आप नीचे दिए गए नाम गिल्ड के लिए उपयोग कर सकते हैं:

#1 ☬o̯͡u̯͡t̯͡l̯͡a̯͡w̯͡s̯͡☬

#2 ~Kɩɭɭsʜot~

#3 MΛFIΛジ

#4 _Sムαуєя_

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#5 ××FURY××

#6 乡FEAR乡

#7 ØM≡GΛ

#8 ༺ֆʟǟʊɢɦȶɛʀ༻

#9 ▀▄🄲🅁🄰🅆🄻🄸🄽🄶▀▄

#10 ༒𝓑𝓪𝓭𝓚𝓪𝓻𝓶𝓪༒

#11 ꧁𒆜🅵3🅰🆁𒆜꧂

#12 ЯΞFLΞCΓIФИ

#13 𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙𝖒𝖆𝖗𝖊☬

#14 <Ɇ₵ⱧØ>

#15 𓂀 𝔸𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣𝕚𝕥𝕪 𓂀

#16 彡ᴘᴀʀᴀꜱɪᴛᴇ彡

#17 ▄︻W̷o̷l̷v̷e̷s̷══

#18 ᔕᑌᖇᐯᎥᐯᗩᒪ

#19 -Ⓗⓞⓡⓡⓞⓡ-

#20 _🅂🄽🄰🄺🄴🅂_

#21 ᗪ乇爪ㄖ几?

#22 Tяацѫатїc

#23 ꍏꈤꀤꂵꍏ꒒ꌗ

#24 ĐØØΜŞĐΔ¥

#25 𝙲̷𝚎̷𝚗̷𝚝̷𝚞̷𝚛̷𝚒̷𝚎̷𝚜̷

#26 I͢n͢v͢i͢n͢c͢i͢b͢l͢e͢s͢

#27 Lҽɠҽɳԃαɾყ

#28 ᏦᎥᏁᎶᎴᎧᎷ

#29 *ℜ𝔢𝔰𝔦𝔰𝔱𝔞𝔫𝔠𝔢*

#30 ᗅᑤᓿᗫ

#31 ★ᴛʀɪɢɢᴇʀ★

#32 𒆜🅸🅶🅽🅸🆃🅸🅾🅽𒆜

#33 𝘊𝘭Ꭷ𝘶𝘥Ş

#34 мιяαcℓε

#35 -𝕸𝖆𝖌𝖒𝖆-

#36 ᑕᖇᗝᗝᛕᗴᗪ

#37 ĐΔŴŇ

#38 █MIЯЯФЯ█

#39 ֆɨʟɛռƈɛ!

#40 ꧁ӄɨռɢֆʟǟʏɛʀ꧂

Free Fire MAX में गिल्ड का नाम बदलने के लिए 500 डायमंड्स लगेंगे। लीडर ही बदलाव कर सकते हैं।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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