50 फेंसी पेट नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए चुना जा सकता है

Fancy Pet Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में पेट का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। पेट के पास अनोखी ताकत होती है और गिल्ड के तरह इसका भी नाम रखा जा सकता है। पेट के लिए कुछ तगड़े नाम खुद बना सकते हैं और कुछ पहले से मौजूद हैं। इस आर्टिकल में हम 50 फेंसी नाम लेकर आए हैं, जिन्हें पेट के लिए चुना जा सकता है।
50 फेंसी नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए चुना जा सकता है
आप नीचे दिए गए नाम पेट के लिए उपयोग कर सकते हैं:
1. G.O.A.T.
2. ŁÏŤŤŁË♡ĶÏŇĢ°
3. ༺P₳₦Đ₳ツ༻
4. 𒆜ᴘʜᴏᴇɴɪx𒆜
5. ꧁sk°᭄Falcoᴮᴼˢˢ࿐
6. ☆♡°ČHÌĐÎÝÀ°♡☆
7. MR YETI
8. ✿꧁༒Mℜ•𝐀𝐑𝐂𝐓𝐈𝐂✿
9. ツＢａｎｄａｒＭａｍａ༉
10. Coco :>
11. Kacca baddam🐩
12. 『TG』 ཌĐʀᴀɢᴏƝད°ᴵᴰᴹ°ツ
13. 𝕼𝖚𝖊𝖊𝖓𝕮𝖆𝖙⇝
14. ⚡Sim多ส⚡
15. 彡[ᴛᴏᴏᴛʜʟᴇꜱꜱ]彡
16. 𓃠︎ᑕITTYᑕᗩT𓃠︎
17. 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
18. ᴋ͢͢͢ɪᴛᴛʏ☘
19. ⚠ ❄ɨℭɆ❋☠
20. ~Ƒr๏ຮtψ_Sнαdσω~
21. 🆆🅸🅽🆃🅴🆁🅰🅿🅴⚔
22. ⫷KiภgCสeຮสr⫸
23. b1a𝖈𝓴ђaω𝓴
24. ꧁₩ᗝᗝ𝕗꧂
25. 𝓭𝓾𝓰︾
26. Ððggð 🐶🐩
27. 🐑🅶Яeyhound
28. ⦇𝔗eⁿaciOS⦈
29. 𝔉𝔦𝔯𝔢𝔈𝔶𝔢𝔰☂
30. Ṩhi多e🛴
31. ❤♛𖤍SʟᴀUԍнтᴇʀ QUᴇᴇɴ𖤍♛❤
32. 𝓣𝓻𝓪𝓶𝓹💗
33. ØɯΣ⅁∀
34. ⧼Shaᖙ𐍉ʷKήight⧽
35. ∉乙ᵉus∌
36. ▥𝓑irᖙie?
37. ฿𝔩ⱥckᴍΛᴍbΛ
38. HYPER么BEAST
39. 𐌁ℓitzz⇜
40. ~C R A Z Y_S L A Y E R~
41. 𝔈𝔞𝔤𝔩𝔢𝔢𝔶𝔢𝔰🐧
42. ᴶᴮᴳᴸ_ʝσcҡεɾツ
43. ꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂
44. FoXƒᴬǫ☂`⁴⁵
45. ɓʆαɕƘԹίηƘ
46. ཌ丹lק𝓱aད
47. ❅やluto❅
48. ☘ＤｏｇｅＣ͢͢͢ｏｐ
49. ∂αякнσяѕє🎄
50. ★Ỽìքҽɾ★
बोनस नाम
Free Fire MAX में पेट के लिए अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं हैं, तो नीचे कुछ अच्छे विकल्प हैं:
- ◕UτopiคnWiℓนsτoฬ
- 巛W𝓲nnєr◥
- ☠꧁☬👹DEVIL👹☬꧂
- ꧁༒•TheKing•༒꧂
- ★KillerQนeeŇ★
- ⎛⎝𝕷𝖚𝖈𝖎𝖋𝖊𝖗⎠⎞
- ༺༒⫷๖ۣۜF€廴ị𖣘⫸༒༻
- 𝓐𝓽𝓱𝓮𝓷𝓪 𝓥𝓮𝓷𝓾𝓼
- ⪓𝕿𝖎𝖙𝖆𝖓𝖎𝖚𝖒⪔
- Shคd𐍉wKภight
- ༺Ⓣ₱Ⱨ₳₦₮ØM༒ℱჯℛℰ⚛🇲🇽
- ๖ۣۜƊrⱥgoภFιřε🐉
- ◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒$Ḽ@¥℥℟ཌ꧂
- ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤─kïllér
- 😈꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂ 😈
- ꧁༒☬₣ℜøźєη•₣ℓα₥єֆ☬༒꧂
- ꧁ßﾚλςӄ༒ຟ⊕ﾚቻ꧂
- ꧁꧅๖ۣۣۜOᛗ𐌄ĞᎯ꧅꧂
- ꧁༒☬.ֆɧøø✞êℜ.☬༒꧂
- やi𝕩ie
- ꧁☬✠ƑʳᵋᵋƑᶦᴿᵋ✠☬꧂
- 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕶𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕼𝖚𝖊𝖊𝖓
- ꧁☠︎☬༒~VEŇØM~☠︎☬༒꧂
- ☠︎𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓☠︎
- 《《☆Ģøđ øf wäř☆》》
- ༒ᏃᏋᏌᎦ༒
- Ꮨຮຮꫝຮຮᛨℵ
- ꧁༒༺『ֆɨʟɛռȶ°ӄɨʟʟɛʀ』༻༒꧂
- “H a k u n a 🌼 M a t a t a”
- ꧁༒☬☠ GØD ØF DËÃTH ☠︎☬༒꧂
- Sʌʀ Pʜɩʀʌ Pʌtʜʌŋ
- ➻❥✿ℳυɳBØT乄
- $LâЧЗГ乡
- MOiNI’AM
- ☞Cua’ss888Chatpatıı Kudıı
- ~ ☆ ♡ USMy ♡ ☆ ~
- Chułbułıı Chørııβi
- ✔Saɳg༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻
- ✿My’sChατρατıı Κυδıı
- ✰Templateαℓσиє ℓσνєя
- ✟ ₪ i༒𝕱𝖎𝖌𝖍𝖙𝖊𝖗🅜༒➻❥๖ ۣۜ
- ƒø✘βακκ βακ
Free Fire MAX में पेट का नाम बदलना एकदम मुफ्त है। हालांकि, यह चीज पहली बार में फ्री है लेकिन अगली बार पेट का नाम बदलने के लिए 200 डायमंड्स लगेंगे।
गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।