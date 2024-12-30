Fancy Pet Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में पेट का काफी ज्यादा महत्व होता है। हर कोई पेट का उपयोग करता है, क्योंकि इनके पास अनोखी ताकत होती है और यह हमेशा आपके साथ रहते हैं। इन पेट को नाम दिया जा सकता है। कई लोग अपने IGN की तरह पेट को भी स्टाइलिश नाम देना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम 50 बेहतरीन पेट नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं।
50 बेहतरीन और फेंसी पेट नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए पेट नाम उपयोग कर सकते हैं:
#1 ℌ𝔲𝔯𝔯𝔦𝔠𝔞𝔫𝔢
#2 𝕋𝕖𝕣𝕣𝕠𝕣
#3 𝓝𝓲𝓰𝓱𝓽
#4 🅿🆁🅴🆈
#5 𝟷𝚂𝚑𝚘𝚝
#6 𝙵!𝚁𝙴
#7 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰
#8 x𝓑𝓪𝓭𝓰𝓮𝓻x
#9꧁༺ʟɛօ༻꧂
#10 𝓐𝓬𝓲𝓭
#11 ℜ𝔞𝔫𝔤𝔢𝔯
#12 𝙿𝚛𝚒𝚖𝚞𝚜
#13 🅿🅰🅸🅽
#14 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝
#15 🄲🄾🄻🄾🄽🄴🄻
#16 Ａｒｅｓ
#17 ΔŇǤ€Ł
#18 dεα†h
#19 ༺ǟֆɦɛֆ༻
#20 αrr⊕ω
#21 ▀▄🄰🅃🄻🄰🅂▀▄
#22 -PФISФИ-
#23 𒆜🅹🅴🆃🆃𒆜
#24 𝘽𝙤𝙡𝙩
#25 ᒪᑌᑕᎥᖴᗴᖇ
#26 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧
#27 🄲🄷🄰🄽🄲🄴
#28 丂卩丨匚乇
#29 Cѳаг
#30 DIИФ
#31 FLДSH
#32 ᗷᑌᒪᒪᗴ丅
#33 FЯIΓZ
#34 ★ᴘʟᴜᴛᴏ★
#35 ꧁ȶ-ʀɛӼ꧂
#36 彡[ᴡᴏʟꜰ]彡
#37 𝕿𝖍𝖗𝖔𝖓𝖊
#38 𓂀 𝕆𝕥𝕚𝕤 𓂀
#39 ΞCHФ
#40 CHIΞF
#41 ᑕᕼᗩᗰᑭ
#42 𝚂𝚑𝚊𝚍𝚘𝚠
#43 _🆂🅺🆈_
#44 𝐵𝓁𝒶𝓏𝑒
#45 ℙ𝕙𝕠𝕖𝕟𝕚𝕩
#46 ДMБΞЯ
#47 𝐀𝐜𝐞
#48 𝒵𝑒𝓊𝓈
#49 ᖴᖇᗝᔕ丅
#50 ᗯᎥ乙ᗩᖇᗪ
बोनस पेट नाम
अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते हैं, तो नीचे कुछ बोनस विकल्प है:
- Blaze
- Thunder
- Raptor
- Claw
- Stormy
- Titan
- Viper
- Onyx
- Inferno
- Sabre
- Muffin
- Snuggle
- Pudding
- Bubbles
- Marshy
- Honeydew
- Pebbles
- Teddy
- Mochi
- Doodle
- Phoenix
- Stardust
- Luna
- Mystic
- Draco
- Glimmer
- Nova
- Aura
- Nimbus
- Astral
- Nibbles
- Wiggles
- Pogo
- Skippy
- Trixie
- Zippy
- Jumpy
- Frolic
- Dippy
- Sparky
- Ace
- Dash
- Bolt
- Jet
- Chill
- Ryder
- Flex
- Frosty
- Zane
- Luxe
- Shadow
- Phantom
- Obsidian
- Raven
- Midnight
- Eclipse
- Cinder
- Ash
- Dusk
- Noctis
- Hercules
- Atlas
- Brutus
- Magnus
- Thor
- Maximus
- King
- Valor
- Titania
- Goliath
- Pickles
- Taco
- Waffles
- Cheddar
- Jellybean
- Noodle
- Binky
- Biscuit
- Zoodles
- Giggles
- Willow
- Fern
- Birch
- Blossom
- Clover
- River
- Ocean
- Maple
- Thunder
- Blaze
- Echo
- Zenith
- Axle
- Cipher
- Lyric
- Quantum
- Tesla
- Ember
- Rogue
- Zenith
Free Fire MAX में पहली बार पेट का नाम बदलना मुफ्त है और अगली बार से 200 डायमंड्स खर्च करने होंगे।
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