हिन्दी
  • home icon
  • Garena Free Fire
  • 50 बेहतरीन और फेंसी पेट नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं

50 बेहतरीन और फेंसी पेट नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Dec 30, 2024 14:31 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Fancy Pet Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में पेट का काफी ज्यादा महत्व होता है। हर कोई पेट का उपयोग करता है, क्योंकि इनके पास अनोखी ताकत होती है और यह हमेशा आपके साथ रहते हैं। इन पेट को नाम दिया जा सकता है। कई लोग अपने IGN की तरह पेट को भी स्टाइलिश नाम देना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम 50 बेहतरीन पेट नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं।

50 बेहतरीन और फेंसी पेट नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं

आप नीचे दिए गए पेट नाम उपयोग कर सकते हैं:

#1 ℌ𝔲𝔯𝔯𝔦𝔠𝔞𝔫𝔢

#2 𝕋𝕖𝕣𝕣𝕠𝕣

#3 𝓝𝓲𝓰𝓱𝓽

#4 🅿🆁🅴🆈

#5 𝟷𝚂𝚑𝚘𝚝

#6 𝙵!𝚁𝙴

#7 𝘈𝘱𝘰𝘭𝘭𝘰

#8 x𝓑𝓪𝓭𝓰𝓮𝓻x

#9꧁༺ʟɛօ༻꧂

#10 𝓐𝓬𝓲𝓭

#11 ℜ𝔞𝔫𝔤𝔢𝔯

#12 𝙿𝚛𝚒𝚖𝚞𝚜

#13 🅿🅰🅸🅽

#14 𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝

#15 🄲🄾🄻🄾🄽🄴🄻

#16 Ａｒｅｓ

#17 ΔŇǤ€Ł

#18 dεα†h

#19 ༺ǟֆɦɛֆ༻

#20 αrr⊕ω

#21 ▀▄🄰🅃🄻🄰🅂▀▄

#22 -PФISФИ-

#23 𒆜🅹🅴🆃🆃𒆜

#24 𝘽𝙤𝙡𝙩

#25 ᒪᑌᑕᎥᖴᗴᖇ

#26 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧

#27 🄲🄷🄰🄽🄲🄴

#28 丂卩丨匚乇

#29 Cѳаг

#30 DIИФ

#31 FLДSH

#32 ᗷᑌᒪᒪᗴ丅

#33 FЯIΓZ

#34 ★ᴘʟᴜᴛᴏ★

#35 ꧁ȶ-ʀɛӼ꧂

#36 彡[ᴡᴏʟꜰ]彡

#37 𝕿𝖍𝖗𝖔𝖓𝖊

#38 𓂀 𝕆𝕥𝕚𝕤 𓂀

#39 ΞCHФ

#40 CHIΞF

#41 ᑕᕼᗩᗰᑭ

#42 𝚂𝚑𝚊𝚍𝚘𝚠

#43 _🆂🅺🆈_

#44 𝐵𝓁𝒶𝓏𝑒

#45 ℙ𝕙𝕠𝕖𝕟𝕚𝕩

#46 ДMБΞЯ

#47 𝐀𝐜𝐞

#48 𝒵𝑒𝓊𝓈

#49 ᖴᖇᗝᔕ丅

#50 ᗯᎥ乙ᗩᖇᗪ

बोनस पेट नाम

अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते हैं, तो नीचे कुछ बोनस विकल्प है:

  • Blaze
  • Thunder
  • Raptor
  • Claw
  • Stormy
  • Titan
  • Viper
  • Onyx
  • Inferno
  • Sabre
  • Muffin
  • Snuggle
  • Pudding
  • Bubbles
  • Marshy
  • Honeydew
  • Pebbles
  • Teddy
  • Mochi
  • Doodle
  • Phoenix
  • Stardust
  • Luna
  • Mystic
  • Draco
  • Glimmer
  • Nova
  • Aura
  • Nimbus
  • Astral
  • Nibbles
  • Wiggles
  • Pogo
  • Skippy
  • Trixie
  • Zippy
  • Jumpy
  • Frolic
  • Dippy
  • Sparky
  • Ace
  • Dash
  • Bolt
  • Jet
  • Chill
  • Ryder
  • Flex
  • Frosty
  • Zane
  • Luxe
  • Shadow
  • Phantom
  • Obsidian
  • Raven
  • Midnight
  • Eclipse
  • Cinder
  • Ash
  • Dusk
  • Noctis
  • Hercules
  • Atlas
  • Brutus
  • Magnus
  • Thor
  • Maximus
  • King
  • Valor
  • Titania
  • Goliath
  • Pickles
  • Taco
  • Waffles
  • Cheddar
  • Jellybean
  • Noodle
  • Binky
  • Biscuit
  • Zoodles
  • Giggles
  • Willow
  • Fern
  • Birch
  • Blossom
  • Clover
  • River
  • Ocean
  • Maple
  • Thunder
  • Blaze
  • Echo
  • Zenith
  • Axle
  • Cipher
  • Lyric
  • Quantum
  • Tesla
  • Ember
  • Rogue
  • Zenith

Free Fire MAX में पहली बार पेट का नाम बदलना मुफ्त है और अगली बार से 200 डायमंड्स खर्च करने होंगे।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

also-read-trending Trending
Edited by Ujjaval E-Sports
More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
More
More
Important Links
About Us
Write For Us
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications
Edition:
English
हिन्दी