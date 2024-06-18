Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों का चलन काफी समय से है। हर कोई इस तरह के नाम रखता है और समय-समय पर बदलाव करता है। कुछ नए खिलाड़ी भी अनोखे नाम रखना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम IGN के लिए 50 बेहतरीन नाम लेकर आए हैं।
Free Fire MAX में 50 दमदार नाम जिन्हें IGN के तौर पर रखा जा सकता है
1) ꧁༺ֆʊռֆɛȶ༻꧂
2) ▒░SФЯЯФЩ░▒
3) ᗴᑕᕼᗝx
4) ωคς੮૯ՆคՈძ
5) €ĐǤ€
6) uηκη⊕ωη
7) ɮʀɛǟӄ
8) ΛЛƓƐŁ
9) ░H░e░a░v░e░n░
10) 『C』『o』『l』『d』
11) ƈąɬąƖყʂɬ★
12) ᔕᑭᗩᑕᗴ
13) ★彡[ᴀᴄᴇ]彡★
14) 🆂🅷🅰🅳🅾🆆
15) Ⓡⓔⓜⓐⓘⓝⓢ
16) 🄾🄲🄴🄰🄽
17) 丂卂ᐯ丨ㄖ尺
18) SILΞИCΞ
19) ꅐ░ꋫ░꒓
20) ĆŘΔŴŁƗŇǤ
21) 彡[ꜰᴀʟʟɪɴɢ]彡
22) Ｂｌａｚｅ
23) ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇꜱ
24) ßﾚεεd
25) ★ԼƖƑЄԼЄƧƧ★
26) M̲a̲g̲i̲c̲〆
27) ᗰᗩᗪᑎEᔕᔕ个
28) ∇ⓞᴍᴇɢᴀ∇
29) ＤＥＡＴＨ࿇FLAME
30) ◥DΣΛƬΉ◤
31) ᄃӨᄂD™
32) Mҽɾƈყ ⵌ
33) ꧁༒R3B3L࿐꧂
34) Ꭱ0ʏΛᏞ父
35) ☆ŴØĹF☆
36) нØЛØ尺シ
37) Ｓｐｏｏｋｙ˓˓⍥⃝
38) ᵀᴴᴼᴿ ╲INSANE
39) No✌️Misses
40) ᴬˢˢᴬˢᴵᴺ Ⓥ
41) ᎷᎡ᭄メ░D░E░ᗩ░D
42) ༄ᶦᶰᵈ᭄IVYᴮᵒˢˢ
43) ᏫᎮ_✿GAMEPLAY
44) 亗TOKϟO亗
45) ☂️WIND~BLAZE
46) 么BOSS╰⁔╯₄₇
47) ⓋPHΛNTOMⓋ
48) GͥOͣDͫ✿FIRE
49) 么PRϟNCE
50) 『PHOENIX』亗99
बोनस नाम
अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते है, तो आप नीचे दिए गए बोनस नामों का उपयोग कर सकते हैं:
#1 BadKarma
#2 ₲ⱧØ₴₮
#3 ᗪᗴᖴᗴᗩ丅
#4 h€ℓℓ
#5 ₣ℓα₥єֆ
#6 ŇƗǤĦŦΜΔŘ€
#7 DΞДD
#8 SHФΓ
#9 ΔυяΔ
#10 ŦØŘƤ€ĐØ
#11 fυяу
#12 ȟ¤ȽȽ¤Ψ
#13 🇸🇱🇦🇺🇬🇭🇹🇪🇷
#14 ŴŘ€ĆҜΔǤ€
#15 乙乇尺ㄖ
#16 DΣƧƬIПY
#17 𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍
#18 FLΛMΣ
#19 Đ@Ɽ₭
#20 𝕀𝕟𝕊𝕒𝕟𝕖
#21 𝓑𝓻𝓾𝓽𝓮
#22 尺乇卂卩乇尺
#23 𝕁𝕠𝕝𝕥
#24 ₲Ɽł₥
#25 тяσℓℓ
#26 ⱠØ₴Ɇ
#27 ŞŦΔŘ
#28 🅔🅛🅘🅣🅔
#29 『ᴬʳʳᵒʷ』
#30 尺ムG𐊤
#31 ωσℓƒ
#32 DΞVIL
#33 ALIΞN
#34 sтαя
#35 βOTツ
#36 𝔹𝕖𝕒𝕤𝕥
#37 乇VØ
#38 ₦ɆØ₦
#39 ₩₳ɌɌƗØɌ
#40 彡N๏๏乃
#41 ㄗㄥ丹ㄚモ尺彡
#42 Prø々
#43 SKuŁlŁ
#44 TØXÌĆ
#45 ░B░O░S░S░
#46 𝓜𝓪𝓼𝓽𝓮𝓻𝓶𝓲𝓷𝓭
#47 Fʋʀƴ
#48 G𝔥øsT
#49 ŁÈÔ々
#50ＰｈｏｅｎｉX
नाम किस तरह से बदल सकते हैं?
स्टेप 1: Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें और लॉगिन करें।
स्टेप 2: प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें और नाम के पास एडिट बटन को चुनें।
स्टेप 3: एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां नाम डालकर डायमंड्स या नेम चेंज द्वारा पेमेंट करें।