Stylish Name for Pets: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर कोई स्टाइलिश नाम रखना चाहता है। आप खुद के नाम को स्टाइलिश रूप देने के अलावा गिल्ड और पेट्स को भी इस तरह के नाम दे सकते हैं। इस आर्टिकल में हम Free Fire MAX में पेट्स के लिए 50 तगड़े नाम लेकर आए हैं, जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं।
50 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नामों को पेट्स के लिए उपयोग कर सकते हैं:
1. G.O.A.T.
2. ŁÏŤŤŁË♡ĶÏŇĢ°
3. ༺P₳₦Đ₳ツ༻
4. 𒆜ᴘʜᴏᴇɴɪx𒆜
5. ꧁sk°᭄Falcoᴮᴼˢˢ࿐
6. ☆♡°ČHÌĐÎÝÀ°♡☆
7. MR YETI
8. ✿꧁༒Mℜ•𝐀𝐑𝐂𝐓𝐈𝐂✿
9. ツＢａｎｄａｒＭａｍａ༉
10. Coco :>
11. Kacca baddam🐩
12. 『TG』 ཌĐʀᴀɢᴏƝད°ᴵᴰᴹ°ツ
13. 𝕼𝖚𝖊𝖊𝖓𝕮𝖆𝖙⇝
14. ⚡Sim多ส⚡
15. 彡[ᴛᴏᴏᴛʜʟᴇꜱꜱ]彡
16. 𓃠︎ᑕITTYᑕᗩT𓃠︎
17. 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
18. ᴋ͢͢͢ɪᴛᴛʏ☘
19. ⚠ ❄ɨℭɆ❋☠
20. ~Ƒr๏ຮtψ_Sнαdσω~
21. 🆆🅸🅽🆃🅴🆁🅰🅿🅴⚔
22. ⫷KiภgCสeຮสr⫸
23. b1a𝖈𝓴ђaω𝓴
24. ꧁₩ᗝᗝ𝕗꧂
25. 𝓭𝓾𝓰︾
26. Ððggð 🐶🐩
27. 🐑🅶Яeyhound
28. ⦇𝔗eⁿaciOS⦈
29. 𝔉𝔦𝔯𝔢𝔈𝔶𝔢𝔰☂
30. Ṩhi多e🛴
31. ❤♛𖤍SʟᴀUԍнтᴇʀ QUᴇᴇɴ𖤍♛❤
32. 𝓣𝓻𝓪𝓶𝓹💗
33. ØɯΣ⅁∀
34. ⧼Shaᖙ𐍉ʷKήight⧽
35. ∉乙ᵉus∌
36. ▥𝓑irᖙie?
37. ฿𝔩ⱥckᴍΛᴍbΛ
38. HYPER么BEAST
39. 𐌁ℓitzz⇜
40. ~C R A Z Y_S L A Y E R~
41. 𝔈𝔞𝔤𝔩𝔢𝔢𝔶𝔢𝔰🐧
42. ᴶᴮᴳᴸ_ʝσcҡεɾツ
43. ꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂
44. FoXƒᴬǫ☂`⁴⁵
45. ɓʆαɕƘԹίηƘ
46. ཌ丹lק𝓱aད
47. ❅やluto❅
48. ☘ＤｏｇｅＣ͢͢͢ｏｐ
49. ∂αякнσяѕє🎄
50. ★Ỽìքҽɾ★
आप नीचे दिए गए बोनस नामों को भी उपयोग कर सकते हैं:
1. ƬΣЯЯӨЯ
2. He∂w𝓲𝔤
3. 🐎𝕮͢͢͢𐍉co
4. ⪨฿Цgsץ⪩
5. Ƕunter
6. 𒆜Jewel𒆜
7. ๖ۣۜℋค℘℘ℽටʂçąɾ
8. ßaᴍbᎥ
9. ⦉Deᖙ𝖎¢aτeᖙ Da𝖎𝕤ץ⦊
10. ßlสckJสck
11. 巛𝔏𝔦𝔤𝔥𝔱𝔫𝔦𝔫𝔤◥
12. Ŧΐger
13. ⦇𐌁ugs 𐌁u͢͢͢ŇŇy⦈
14. Nem͢͢͢𐍉
15. ᖫ𐐚u††ers𝓬๏†𝓬hᖭ
16. Mαˣ
17. Ca$ק𝑒r
18. ฬestᎥe
19. ꧁Boήgo
20. ᚛𝐵𝓊𝒸𝓀᚜
21. VคnᎥӀl͢͢͢α❖
22. CΐήήคmØή
23. 💥Lⱥdץbug
24. Hørntสi𝔩
25. Buc͢͢͢k꧂
26. DiegØ
27. ｟Sΐd｠
28. MaŇŇψ𒅒
29. 𝔼llie✨
30. Ƥeคche͢͢͢s♛
Free Fire MAX में किसी भी पेट का नाम पहली बार बदलना मुफ्त है। इसके बाद आपको डायमंड्स खर्च करने पड़ेंगे।