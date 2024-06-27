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Free Fire MAX में 50 स्टाइलिश नाम जिन्हें निकनेम के तौर पर खिलाड़ी चुन सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Jun 27, 2024 16:40 IST
स्टाइलिश नाम (Image Credit ff.garena.com)
स्टाइलिश नाम (Image Credit ff.garena.com)

Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों का काफी चलन है। आप इस तरह के नाम रखकर खुद को बेहतर दिखा सकते हैं। निकनेम के लिए नाम कई लोग आसानी से चुन नहीं पाते हैं। इस आर्टिकल में हम उन खिलाड़ियों के लिए अच्छा विकल्प लेकर आए हैं।

Free Fire MAX में 50 स्टाइलिश नाम जिन्हें निकनेम के तौर पर खिलाड़ी चुन सकते हैं

आप नीचे दिए गए स्टाइलिश नामों को उपयोग कर सकते हैं:

1) ᵈᵃʳᵏℕℯEƊ

2) Leͥgeͣnͫd

3) 〖ⓅIⓇIⓄ〗

4) •《POWER》•

5) ☞HAVOC☜

6) •STAR•

7) ╰‿╯ｔｏｘｉｃ

8) -Ꭲɪᴛᴀɴ-

9) J꙰O꙰K꙰ER

10) ❖DRAGON❖

12) ░L░O░S░E░R░

13) ࿐Explosive࿐

14) 乂°☆Ɗ3vιL☆°࿐

15) Fatal々Sᴛʀɪᴋᴇ

16) ░▒▓█ACE█▓▒░

17) ✪︻┳═一ҜIŁŁ€Ř

18) VEN0Mツ

19) R؏αᏞ

20) ꧁ṪḤΣ۞FEAR꧂

21) ᏦιηG

22) ༒.ᏃᏋᏌᎦ.༒

23) √Çrímïñãl√

24) 『GOD』ᴍᴀғɪᴀ

25) ༒★Ǥ₳₦ǤֆƬᏋЯ★༒

26) ｌｏｌｉｐｏｐ ×͜×

27) •Oscarツ

28) CRIMINAL❼❼❼

29) ⓋᎬᎷᏢᏆᎡᎬⓋ

30) <.FLAME.>

31) ༺ᏦᎻᎪᏟᏦᎬᎡ༻

32) K»I»L»L»M»E

33) MR𝚁᭄•���

34) ᏞᎾᏒᎠ

35) 彡Ŝ彡Ħ彡Ã彡Ð彡Ø彡W

36) ヅEmpireヅ

37) ιмραRтιαℓヅ

38) ĐʀᴀGᴏƝ

39) ŞŇIP€Ř

40) ꧁•ⓔⓡⓐ•꧂

41) (◣EVIL◢)

42) 『GOD』

43) WHITE•999⚡

44) ĽΘꋪᗪ

45) ▄︻̷̿┻̿═━CPT

46) -Ꮮ Ꮎ Ꮢ Ꭰ-

47) Alpha✿King

48) Uno숬

49) •ᗪένιL•

50) H҉A҉C҉K҉E҉R

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अगर आपको ऊपर दिए गए 50 नाम पसंद नहीं आते हैं, तो आप नीचे दिए गए इन बोनस नामों को उपयोग कर सकते हैं:

1) ༒ĢÃM3Ř༒

2) ƛƬƠM1

3) *ɮʟ00ɖ*

4) ★€ŇV¥★

5) <ß⊕ﾚ†!>

6) ~ĂЖĔ~

7) ĎẸϻỖŇŜ

8) ᗷᒪᗩᑕKᗝᑌ丅

9) ₐLL CᵣₐZY

10) ĆΔŞỮΔŁŦ¥

11) 々MAMBA彡

12) ☆〲IVY࿐

13) ＣＲ∀ＺＹツ☂️

14) ✿ʙᴏᴏʏᴀʜ✿

15) ŞØỮŁŞ乂

16) ᎠΛmΛᎶᎬ

17) ࿐sparroW

18) <ᎮᎧᏇᏋᏒ>

19) ICΞDジ

20) ⊹.Ｄｅａｄ.⊹

21) _Tɾυʂƚ_

22) Pαɾαɳσια

23) ۝ᴅᴀʀᴋ۝

24) ㄈŁƐØ

25) •Ꮆ尺卂ᐯ乇•

26) ×DΞCΞIΓ×

27) Δ$ŦŘΔ

28) -TₒₓᵢC-

29) ᴅ00ᴍ!

30) ДБУSS

31) ★彡ᴍᴏʟᴛᴇɴ彡★

32) Fɾҽαƙ

33) εηïgmα

34) ᏇᏂᎥᏒᏝᏇᎥᏁᎴ

35) ^ĤŐŔŔŐŔ^

36) ᐯᎥ丅Ꭵᗩ丅ᗴ

37) ༺ƈʀʊֆɦ༻

38) βŐМβ

39) xᎶᏂᎧᏬᏝx

40) -ㄥ卂ᐯ卂-

41) {CLαɯ}

42) BadOmenﾐ

43) Cₐᄂypsₒ

44) ᗩᖇǤᗝᑎ

45) 乂Iɱɱσɾƚαʅ乂

46) ΞMPЯΞSS

47) €ЖØŘĆƗŞŦ

48) ĐƗΔβŁØ

49) ~ᕼƳᑭᑎᗝ丅Ꭵᑕ~

50) Dҽαԃ1

नाम बदलने के लिए आपको Free Fire MAX में 390 डायमंड्स या फिर नेम चेंज कार्ड चाहिए होगा।

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