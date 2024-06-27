Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों का काफी चलन है। आप इस तरह के नाम रखकर खुद को बेहतर दिखा सकते हैं। निकनेम के लिए नाम कई लोग आसानी से चुन नहीं पाते हैं। इस आर्टिकल में हम उन खिलाड़ियों के लिए अच्छा विकल्प लेकर आए हैं।
Free Fire MAX में 50 स्टाइलिश नाम जिन्हें निकनेम के तौर पर खिलाड़ी चुन सकते हैं
आप नीचे दिए गए स्टाइलिश नामों को उपयोग कर सकते हैं:
1) ᵈᵃʳᵏℕℯEƊ
2) Leͥgeͣnͫd
3) 〖ⓅIⓇIⓄ〗
4) •《POWER》•
5) ☞HAVOC☜
6) •STAR•
7) ╰‿╯ｔｏｘｉｃ
8) -Ꭲɪᴛᴀɴ-
9) J꙰O꙰K꙰ER
10) ❖DRAGON❖
12) ░L░O░S░E░R░
13) ࿐Explosive࿐
14) 乂°☆Ɗ3vιL☆°࿐
15) Fatal々Sᴛʀɪᴋᴇ
16) ░▒▓█ACE█▓▒░
17) ✪︻┳═一ҜIŁŁ€Ř
18) VEN0Mツ
19) R؏αᏞ
20) ꧁ṪḤΣ۞FEAR꧂
21) ᏦιηG
22) ༒.ᏃᏋᏌᎦ.༒
23) √Çrímïñãl√
24) 『GOD』ᴍᴀғɪᴀ
25) ༒★Ǥ₳₦ǤֆƬᏋЯ★༒
26) ｌｏｌｉｐｏｐ ×͜×
27) •Oscarツ
28) CRIMINAL❼❼❼
29) ⓋᎬᎷᏢᏆᎡᎬⓋ
30) <.FLAME.>
31) ༺ᏦᎻᎪᏟᏦᎬᎡ༻
32) K»I»L»L»M»E
33) MR𝚁᭄•���
34) ᏞᎾᏒᎠ
35) 彡Ŝ彡Ħ彡Ã彡Ð彡Ø彡W
36) ヅEmpireヅ
37) ιмραRтιαℓヅ
38) ĐʀᴀGᴏƝ
39) ŞŇIP€Ř
40) ꧁•ⓔⓡⓐ•꧂
41) (◣EVIL◢)
42) 『GOD』
43) WHITE•999⚡
44) ĽΘꋪᗪ
45) ▄︻̷̿┻̿═━CPT
46) -Ꮮ Ꮎ Ꮢ Ꭰ-
47) Alpha✿King
48) Uno숬
49) •ᗪένιL•
50) H҉A҉C҉K҉E҉R
अगर आपको ऊपर दिए गए 50 नाम पसंद नहीं आते हैं, तो आप नीचे दिए गए इन बोनस नामों को उपयोग कर सकते हैं:
1) ༒ĢÃM3Ř༒
2) ƛƬƠM1
3) *ɮʟ00ɖ*
4) ★€ŇV¥★
5) <ß⊕ﾚ†!>
6) ~ĂЖĔ~
7) ĎẸϻỖŇŜ
8) ᗷᒪᗩᑕKᗝᑌ丅
9) ₐLL CᵣₐZY
10) ĆΔŞỮΔŁŦ¥
11) 々MAMBA彡
12) ☆〲IVY࿐
13) ＣＲ∀ＺＹツ☂️
14) ✿ʙᴏᴏʏᴀʜ✿
15) ŞØỮŁŞ乂
16) ᎠΛmΛᎶᎬぁ
17) ࿐sparroW
18) <ᎮᎧᏇᏋᏒ>
19) ICΞDジ
20) ⊹.Ｄｅａｄ.⊹
21) _Tɾυʂƚ_
22) Pαɾαɳσια
23) ᴅᴀʀᴋ
24) ㄈŁƐØ
25) •Ꮆ尺卂ᐯ乇•
26) ×DΞCΞIΓ×
27) Δ$ŦŘΔ
28) -TₒₓᵢC-
29) ᴅ00ᴍ!
30) ДБУSS
31) ★彡ᴍᴏʟᴛᴇɴ彡★
32) Fɾҽαƙ
33) εηïgmα
34) ᏇᏂᎥᏒᏝᏇᎥᏁᎴ
35) ^ĤŐŔŔŐŔ^
36) ᐯᎥ丅Ꭵᗩ丅ᗴ
37) ༺ƈʀʊֆɦ༻
38) βŐМβ
39) xᎶᏂᎧᏬᏝx
40) -ㄥ卂ᐯ卂-
41) {CLαɯ}
42) BadOmenﾐ
43) Cₐᄂypsₒ
44) ᗩᖇǤᗝᑎ
45) 乂Iɱɱσɾƚαʅ乂
46) ΞMPЯΞSS
47) €ЖØŘĆƗŞŦ
48) ĐƗΔβŁØ
49) ~ᕼƳᑭᑎᗝ丅Ꭵᑕ~
50) Dҽαԃ1
नाम बदलने के लिए आपको Free Fire MAX में 390 डायमंड्स या फिर नेम चेंज कार्ड चाहिए होगा।