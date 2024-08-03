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सिम्बॉल्स के साथ बनाए गए 50 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Aug 03, 2024 16:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Stylish Names with Symbols: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नाम कई लोग रखना पसंद करते हैं। अगर इसमें सिम्बॉल्स को जोड़ दिया जाए, तो नाम और बेहतरीन बन जाते हैं। इस आर्टिकल में हम सिम्बॉल्स के साथ मौजूद 50 स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं।

सिम्बॉल्स के साथ बनाए गए 50 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते हैं

आप नीचे दिए गए नामों को अपने IGN के लिए उपयोग कर सकते हैं

1. ◥ΑĢoŅẎ◤

2. ĐУ₦₳₥i₵

3. 卄สωҜ༒Ɛψє

4. Ƨղ☢wbuղղץ

5. ✯rb⇝DƐSƬŘ☯YƐŘ⇝☯

6. ★彡☆ҠĪĿĿƐŔ☆〗

7. ☆ĿOѴƐ❤FF☆

8. ŤƐ尺尺Ø尺

9. ꧁ǤǾĐ₣₳₸Ħ€℟꧂

10. ẴṈǤᏋḼ

11. ۞⎛⎝๖ۣۣۜDȄḾǾŇ⎠⎞۞

12. >ǤĦǾ$Ⱦ

13. ☬ƔȋȻŤǾŕ☬

14. קħǾ६ℵĭẌ

15. ™↔❶←ΞƦƦǾƦ→❶↔™

16. 𝕄Ɽ☠Ꭾ尺Ǿ

17. 〤ӇЄƛƊ . ӇƲƝƬЄƦ〤

18. ᴷᴰ᭄メƓƲƝSツ

19. ᵒᶯᵉ ŜḨǾŤ

20. V£ЍǾΜツ

21. ĐÍΔмǾηĐ

22. ȻĦ⚝Ø$

23. Ƭσ✖ᎥȻ

24. ꧁༒☬MʀPɘʀʆɘct☬☆꧂

25. мɩʛʜ†ƴ

26. Ărìëș:/

27. •|ᴅᴀʀᴋșìďè|•

28. 乙乇Ʋ丂

29. Fʋʀy么

30. мʌʆɩʌ

31. 𒆜ᴮˡᵃᶜᵏᴴᵉᵃʳᵗ𒆜

32. ༺DᵃʳᵏAⁿᵍᵉˡ༺

33. 多ⱢΛĐЄ

34. ʆɛɑɗɛʀ

35. 够uหหყ🐰

36. ☞ֆɨʟɛռȶ☆ɮօʏ☜

37. ༒𝖕𝖘𝖞𝖈𝖍𝖔༒

38. ɮʟǟƈӄ_ӄռɨɢɦȶ

39. V𝖎𝖕𝖊𝖗☠️

40. вιαcк々ᏟᎾᏴᎡᎪ彡

41. JΘ₭Ɇℝ

42. ₵ⱤɎ₴₮₳Ⱡ

43. នᖰ♬ƦƬ♬⩎

44. ╬Ṧᴄᴏᴙᴘɪᴏɴ╬

45. ༺✞ᴅAᴙKsɪᴅe✞༻

46. ツĢắḾ£ℝ♕

47. ₦ḽ₲Ħ₮ḾA℟Ế

48. 🔥FĹΛḾĖ🔥

49. ₵røɳø

50. ÐŔαċåŖyș

बोनस नाम

आप नीचे दिए गए 30 बोनस नामों को अपने IGN के लिए उपयोग कर सकते हैं:

1) ༆FIRE࿐ᴳᵒᵈ

2) DEADLY.ᏦᏆᏞᏞ

3) Łast⭐Hop€

4) 亗ƬᎾχᏆC亗

5) ♠️THEㅤACE♠️

6) ᏞᎬᎶᎬƝᎠ〲GG

7) 么 βŁ00Đ 么

8) THE么CRAZY

9) ꧁༒Rebel࿐꧂

10) ♡ʙʟᴀᴄᴋᴊᴀᴄᴋ♡

11) <--яɨ๏ţ-->

12) FREE✿ʙᴏᴏʏᴀʜ✿

13) ࿐BLUEsparroW

14) ▀▄M∀GIC▀▄

15) RED ☯ FIRE

16) ◤H3LL◢

17) ★彡MISERY彡★

18) ×W0lf×

19) -CʏʀᴜS-

20) _.ŁƐØ._

21) ŞØỮŁ

22) ╰iC3╮

23) 乂ĤŐŔŔŐŔ乂

24) ۝ᎮᎧᏇᏋᏒ۝

25) 々COBRA彡

26) ~Ă★X★Ĕ~

27) ☂️ＣＲaＺＹ☂️

28) ᴮᴼᵀ Player

29)『THE G0D』

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30) ༒DØØM༒

नाम बदलना आसान है और आपको सिर्फ 390 डायमंड्स की जरूरत है। Free Fire MAX में नेम चेंज कार्ड या डायमंड्स का उपयोग करके नाम बदला जाता है।

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