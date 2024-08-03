Stylish Names with Symbols: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नाम कई लोग रखना पसंद करते हैं। अगर इसमें सिम्बॉल्स को जोड़ दिया जाए, तो नाम और बेहतरीन बन जाते हैं। इस आर्टिकल में हम सिम्बॉल्स के साथ मौजूद 50 स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं।
सिम्बॉल्स के साथ बनाए गए 50 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नामों को अपने IGN के लिए उपयोग कर सकते हैं
1. ◥ΑĢoŅẎ◤
2. ĐУ₦₳₥i₵
3. 卄สωҜ༒Ɛψє
4. Ƨղ☢wbuղղץ
5. ✯rb⇝DƐSƬŘ☯YƐŘ⇝☯
6. ★彡☆ҠĪĿĿƐŔ☆〗
7. ☆ĿOѴƐ❤FF☆
8. ŤƐ尺尺Ø尺
9. ꧁ǤǾĐ₣₳₸Ħ€℟꧂
10. ẴṈǤᏋḼ
11. ۞⎛⎝๖ۣۣۜDȄḾǾŇ⎠⎞۞
12. >ǤĦǾ$Ⱦ
13. ☬ƔȋȻŤǾŕ☬
14. קħǾ६ℵĭẌ
15. ™↔❶←ΞƦƦǾƦ→❶↔™
16. 𝕄Ɽ☠Ꭾ尺Ǿ
17. 〤ӇЄƛƊ . ӇƲƝƬЄƦ〤
18. ᴷᴰ᭄メƓƲƝSツ
19. ᵒᶯᵉ ŜḨǾŤ
20. V£ЍǾΜツ
21. ĐÍΔмǾηĐ
22. ȻĦ⚝Ø$
23. Ƭσ✖ᎥȻ
24. ꧁༒☬MʀPɘʀʆɘct☬☆꧂
25. мɩʛʜ†ƴ
26. Ărìëș:/
27. •|ᴅᴀʀᴋșìďè|•
28. 乙乇Ʋ丂
29. Fʋʀy么
30. мʌʆɩʌ
31. 𒆜ᴮˡᵃᶜᵏᴴᵉᵃʳᵗ𒆜
32. ༺DᵃʳᵏAⁿᵍᵉˡ༺
33. 多ⱢΛĐЄ
34. ʆɛɑɗɛʀ
35. 够uหหყ🐰
36. ☞ֆɨʟɛռȶ☆ɮօʏ☜
37. ༒𝖕𝖘𝖞𝖈𝖍𝖔༒
38. ɮʟǟƈӄ_ӄռɨɢɦȶ
39. V𝖎𝖕𝖊𝖗☠️
40. вιαcк々ᏟᎾᏴᎡᎪ彡
41. JΘ₭Ɇℝ
42. ₵ⱤɎ₴₮₳Ⱡ
43. នᖰ♬ƦƬ♬⩎
44. ╬Ṧᴄᴏᴙᴘɪᴏɴ╬
45. ༺✞ᴅAᴙKsɪᴅe✞༻
46. ツĢắḾ£ℝ♕
47. ₦ḽ₲Ħ₮ḾA℟Ế
48. 🔥FĹΛḾĖ🔥
49. ₵røɳø
50. ÐŔαċåŖyș
बोनस नाम
आप नीचे दिए गए 30 बोनस नामों को अपने IGN के लिए उपयोग कर सकते हैं:
1) ༆FIRE࿐ᴳᵒᵈ
2) DEADLY.ᏦᏆᏞᏞ
3) Łast⭐Hop€
4) 亗ƬᎾχᏆC亗
5) ♠️THEㅤACE♠️
6) ᏞᎬᎶᎬƝᎠ〲GG
7) 么 βŁ00Đ 么
8) THE么CRAZY
9) ꧁༒Rebel࿐꧂
10) ♡ʙʟᴀᴄᴋᴊᴀᴄᴋ♡
11) <--яɨ๏ţ-->
12) FREE✿ʙᴏᴏʏᴀʜ✿
13) ࿐BLUEsparroW
14) ▀▄M∀GIC▀▄
15) RED ☯ FIRE
16) ◤H3LL◢
17) ★彡MISERY彡★
18) ×W0lf×
19) -CʏʀᴜS-
20) _.ŁƐØ._
21) ぁŞØỮŁぁ
22) ╰iC3╮
23) 乂ĤŐŔŔŐŔ乂
24) ᎮᎧᏇᏋᏒ
25) 々COBRA彡
26) ~Ă★X★Ĕ~
27) ☂️ＣＲaＺＹ☂️
28) ᴮᴼᵀ Player
29)『THE G0D』
30) ༒DØØM༒
नाम बदलना आसान है और आपको सिर्फ 390 डायमंड्स की जरूरत है। Free Fire MAX में नेम चेंज कार्ड या डायमंड्स का उपयोग करके नाम बदला जाता है।