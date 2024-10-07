Stylish Pet Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में पेट को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि इससे आपके गेमप्ले में फायदा होता है। पेट के पास अनोखी ताकत होती है। इस तरह के अनोखे फीचर वाले पेट को स्टाइलिश नाम देना अच्छा विकल्प होगा। पेट के लिए कई लोगों को अच्छे नाम नहीं मिलते हैं। इस आर्टिकल में हम स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें पेट के लिए उपयोग कर सकते हैं।
50 स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:
#1 ƑԼƛMƖЄ
#2 þнØƐЛɪχ
#3 ༺ǟքօʟʟօ༻
#4 VΞИФM
#5 𝖂𝖔𝖑𝖋
#6 ༒𝒟𝑒𝓂𝑜𝓃༒
#7 ₴₭Ɏジ
#8 ▀▄ᗪᗴᗩᗪ▀▄
#9 千尺乇ㄚ
#10 🅢🅗🅐🅓🅞🅦
#11 ꋪꋬꋊꍌꏂꋪ
#12 ĦΔỮŇŦ
#13 Pᵣᵢ𝘴ᗰₐ
#14 𝙰̷𝚕̷𝚙̷𝚑̷𝚊̷
#15 P̲o̲i̲s̲o̲n̲
#16 Mαɳια
#17 ՏԾՄʅ
#18 DДSH
#19 h⊕rïz⊕η
#20 ΛŤнƐЛΛ
#21 ᴠᴜʟᴛᴜʀᴇ
#22 𝘽𝙤𝙡𝙩
#23 𝔹𝕒𝕟𝕕𝕚𝕥
#24 ΛҨЦΛ
#25 Ř€ƗǤŇ
#26 gh⊕š†
#27 ΔĆ€
#28 ZΞЦS
#29 ᖇᗩᑭ丅ᗝᖇ
#30 𝔐𝔬𝔫𝔰𝔱𝔢𝔯
#31 🏉𝕄𝕚𝕘𝕙𝕥𝕪 ℂ𝕙𝕖𝕖𝕞𝕤
#32 ★Eⱥgℓeeץe★
#33 ꧁༺HUNTER༻꧂
#34 *•ᴥ︎•*Ⓣ Ⓡ Ⓐ Ⓜ︎ Ⓟ*•ᴥ︎•*
#35 ɢʜᴏsᴛ╰‿╯
#36 ࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇
#37 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖔𝖘’𝖘𝕮𝖍𝖎𝖑𝖉
#38 😈ℌƎ🅻Ⓛℌᴼ𝕦ₙᗡ😈
#39 𝐋 𝐔 𝐂 𝐈 𝐅 𝐄 𝐑
#40 Dบg DØggØ🐶🐩
#41 ๖ۣۜᗯøøf🅳ø☢f
#42 ★彡[Th𝕦ภder Shiвe]彡★
#43 Ｔｈｅ Ｑｕｅｅｎ Ｃａｔ
#44 Greℽw͢͢͢i𝖓 ժ❄
#45 丨匚乇, ⚠ ❄ɨℭɆ❋〖ℬℛ〗☠
#46 ★•sɪᴍʙᴀ•★
#47 ⏤͟͟͞͞★฿͢͢͢aᄂ☢☢
#48 ƧЦᄂᄂ 匚ЯЦƧΉΣЯ
#49 𒈞⊥ıɓɓǝɹ🐯
#50 彡S†𐍉ʀm多reaker彡
बोनस नाम
अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते हैं, तो पेट के लिए Free Fire MAX में यह नाम रख सकते हैं:
- ๖ۣۜƤeτNคme
- 「ƤetNᴀme」
- PetNameMeraKhola
- McDreamyPetName
- PecreCreepy
- BŁΛCKŠTØŔM
- ฿ŁȺℂ🅺ⲘȺℂĐØĐ
- 彡pHØeNîx
- Hitm@n
- Iήsͥⱥnͣeͫ
- 𝕯𝖆𝖗𝖐𝖈𝖆𝖒𝖕𝖊𝖗✿︵✿ ™
- ʀɪηTearneyՈ γ
- Walking Pegasus
- # D @ vid
- JackSeptiPie
- © shinichi ©
- BulletKing
- Fairyy
- FakeBlossom
- ♔Muyn︵
- ღSniping_is_Fun
- ✿ČàTɧối❼❷
- MʌʀɩoIsBɘttɘʀ✵
- ↬тяυиg99EAGLERON
- # 24 # _Any_
- # 6 #Daredevil
- ~ bbé ~.
- ~ Idiot
- ~PHØËÑÎX
- ༺Pet of panda༻
- HITMAN☠︎
- ᴘʜᴏᴇɴɪx
- ｓｕｎｆｌｏｗｅｒ
- ᴹᴿメSunflowerz
- ༒☬Ðєαтн☬༒
- ◥꧁☠︎falcon☠︎꧂◤
- ꧁ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ꧂
- (¬_¬)ﾉBrendy
- ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡°)▄︻̷̿┻̿═━一killer
- ♥‿♥Roxy
Free Fire MAX में पेट का नाम पहली बार में बदलना मुफ्त है। अगली बार आपको 200 डायमंड्स खर्च करने होंगे।